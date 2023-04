Eng: Mautstraße ab Samstag wieder geöffnet

Die Eng ist ab diesem Samstag wieder mit dem Auto erreichbar. © Bock

Eine gute Nachricht für alle Ausflügler: Die Mautstraße in die Eng ist ab Samstag, 29. April, wieder für den allgemeinen Verkehr geöffnet. Und auch am Herzogstand geht es wieder los.

Lenggries - Die Weggemeinschaft Hinterriß-Eng teilt auf ihrer Homepage mit. dass die Mautstraße in die Eng in diesem Jahr am 29. April wieder öffnet. Die circa 15 Kilometer lange Straße führt durch den letzten Teil des Risstales zu den Eng-Almen. Entlang der Strecke befinden sich zehn Parkplätze, von denen aus man Bergtouren im Nachbarland Tirol unternehmen kann, unter anderem auf das Plumsjoch oder die Falkenhütte, wobei die Berggasthäuser derzeit noch nicht bewirtschaftet sind. Eine Übersicht, welche Hütten im Tölzer Land wann öffnen, gibt es hier.

Mautstraße bleibt voraussichtlich bis 1. November geöffnet

Für die Benutzung der Straße mit Auto, Bus und Motorrad ist eine Maut zu entrichten, Radfahrer zahlen nichts. Laut Homepage bezahlen Autos 4,50 Euro, für Motorräder werden 3,50 Euro fällig, für Wohnmobile 7 Euro. Bei Bussen werden 90 Cent pro Fahrgast erhoben. In den Sommermonaten verkehrt auch wieder von Lenggries aus der Bergsteigerbus. Die Straße ist voraussichtlich bis 1. November geöffnet, dann wird sie über die Wintermonate wieder gesperrt.

Auch die Herzogstandbahn startet wieder in den Sommerbetrieb

Und noch eine gute Nachricht aus dem Loisachtal: Wegen der im Frühjahr üblichen Revisionsarbeiten stand die Herzogstandbahn in den vergangenen Tagen still. Doch nun sind die Arbeiten abgeschlossen, die Bahn startet in den Sommerbetrieb – und zwar an diesem Samstag, 29. April. Betriebszeiten sind an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 17.45 Uhr sowie Montag bis Freitag von 9 bis 17.15 Uhr. Auch das Berggasthaus ist dann wieder täglich außer dienstags geöffnet. (kb/va)

