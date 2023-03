Engagement für die Erwachsenenbildung: Marina Schmid neue Leiterin der VHS Lenggries

Von: Alois Ostler

Wechsel in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Lenggries: Susanne Rau (li.) räumte ihren Schreibtisch für die Nachfolgerin Marina Schmid. © aO

Bei der VHS Lenggries gibt es einen Wechsel: Geschäftsstellen-Leiterin Susanne Rau geht in Ruhestand. Marina Schmid tritt ihre Nachfolge an.

Lenggries – „Es war eine schöne Zeit, aber jetzt freue ich mich auf den Ruhestand.“ Susanne Rau hat in diesen Tagen ihren Schreibtisch in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Lenggries geräumt. Im März hilft sie noch ihrer Nachfolgerin Marina Schmid bei der Einarbeitung als neue Geschäftsstellen-Leiterin. Dann will Rau ganz für sich den alten Udo-Jürgens-Hit anstimmen: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an…“ Es war eine wechselvolle Zeit bei der Lenggrieser Volkshochschule. Als sich Susanne Rau im Frühjahr 2005 für die Geschäftsstelle bewarb, war die VHS in den roten Zahlen. „Eigentlich hätte man den Betrieb damals schließen müssen“, sagt sie. Aber Susanne Rau nahm die Herausforderung an. „Ich habe als erstes einen Computer gekauft – auf eigene Rechnung.“

Schwierige Corona-Zeit

Bald gab es neue Büromöbel und frische Farbe für die Räume an der Geiersteinstraße – auf Kosten der VHS. Die kleine Erwachsenenbildungseinrichtung war im Aufwind, bis Anfang 2020 Corona für neue Turbulenzen sorgte. „Ich habe damals Online-Kurse organisiert und im Homeoffice gearbeitet“, berichtet Rau. Die Pandemie war eine neue Erfahrung. „Die Herausforderungen haben aber auch Spaß gemacht.“ So sei die Volkshochschule auch „in diesen unwegsamen Zeiten am Laufen geblieben“, sagt der Lenggrieser VHS-Vorsitzende Wolfgang Mulzer. Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen sei man in der Lage, die Folgen der Pandemie finanziell zu meistern, denn: „Unsere Volkshochschule verfügt über ausreichend Rücklagen“, freut sich Mulzer.

Umzug im Sommer 2022

Im Sommer 2022 galt es eine weitere Aufgabe zu bewältigen. Die VHS musste ihre Räume für die Mittagsbetreuung der Mittelschule räumen. „Ich habe meinen Urlaub abgesagt, das Programm umgeschrieben und alles umorganisiert“, sagt Rau. Beim anschließenden Umzug ins Pfarrheim habe die VHS viel Unterstützung von der Gemeinde und von Andrea Fahrner von der Pfarrei erfahren. „Ich habe das alles gemeistert, weil ich in den vergangenen 17 Jahren nie krank war,“ bilanziert Rau.

Stolz ist sie auch, dass über all die Jahre die Zahl der rund 60 Vereinsmitglieder konstant blieb. Die jährlichen Kursteilnehmer pendeln sich bei 1100 bis 1200 ein. Bei den Kursleitern gab es laut Rau kaum einen Wechsel. „Mir war es immer wichtig, dass sie ein angemessenes Honorar erhalten und eine Beteiligung an den Fortbildungen.“

Nächster Schritt: Ein Verbund wird geplant

Die neue Geschäftsstellen-Leiterin sei „ein richtiger Glücksfall“. Marina Schmid lässt sich „mit großem Engagement auf das neue Arbeitsgebiet ein“. Laut Susanne Rau kommen nämlich auf die Volkshochschule einige Herausforderungen zu, und zwar durch die Vorbereitung auf die Isar-VHS. In diesem Verbund schließt sich Lenggries in absehbarer Zeit mit den Volkshochschulen Bad Tölz, Wolfratshausen und Geretsried zusammen.

Susanne Rau freut sich auf den neuen Lebensabschnitt – mit mehr Zeit für die Enkelkinder. Einen Englischkurs will sie ebenfalls belegen und endlich Urlaub außerhalb der Ferienzeiten genießen.

