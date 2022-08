Schönheiten des Isarwinkels: Neffe will Werk von Malerin aus Lenggries vor dem Vergessen retten

Von: Andreas Steppan

Verdienstvolle Gemeindebürgerin: Die Malerin Hertha Kraemer-Redenbacher lebte von 1939 bis zu ihrem Tod 1990 in Lenggries. © Klaus Redenbacher

Die Bilder der Malerin Hertha Kraemer-Redenbacher hängen in vielen Wirtschaften und Wohnstuben. Erinnerung an eine wichtige weibliche Figur der Kunst im Isarwinkel.

Lenggries – In fast jeder Lenggrieser Wirtschaft dürfte ein Gemälde von ihr an der Wand hängen, hat Hertha Kraemer-Redenbacher einmal nicht ohne Stolz gesagt. Und ihre hochwertigen Landschaftsansichten zieren bis heute mit Sicherheit auch die Wände vieler privater Wohnstuben im Isarwinkel. Heute, 32 Jahre nach dem Tod der Lenggrieser Malerin engagiert sich ihr Neffe Klaus Redenbacher dafür, dass Leben und Werk der Künstlerin nicht in Vergessenheit geraten.

Hertha Kraemer-Redenbacher malte Landschaften des Isarwinkels

Hunderte Öl- und Aquarellbilder hat Hertha Kraemer-Redenbacher im Lauf ihres Lebens angefertigt. Ihre ausdrucksstarken Portraits zeigen altbayerische Charakterköpfe. Stimmungsvoll sind ihre vielen, in hellen Ölfarben gemalten Landschaftsbilder. „Sie zeichnen sich, ohne einem platten Naturalismus anheimzufallen, durch große Genauigkeit im Detail aus“, schrieb der Tölzer Kurier in einer Würdigung zum 75. Geburtstag der Künstlerin. Vor allem aber ist es die Liebe zur Schönheit der Region, die aus den Bildern spricht – ohne dass sich ein Anflug von Kitsch einschleichen würde.

Der Neffe der Künstlerin, Klaus Redenbacher, will ihr Werk für die Nachwelt bewahren. © Arndt Pröhl

Die Jachenauer Kirche St. Nikolaus hielt Kreamer-Redenbacher ebenso auf Leinwand fest wie etwa Roß- und Buchstein, die Tölzer Marktstraße, das „Arzbacher Kirchlein“, den Walchensee, Sachsenkam oder auch das evangelische Pfarrzentrum in Bad Heilbrunn. Motive fand sie zudem auf Reisen, zum Beispiel in Korsika.

Künstlerin aus Lenggries malte in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung

Geboren wurde Hertha Kraemer-Redenbacher 1904 in Augsburg. Sie wuchs in München auf „und fand dort sehr früh – ihre Mutter war Pianistin, ihr Vater Theologe – Zugang zu künstlerischen Kreisen, die im Elternhaus ein- und ausgingen“, wie der Tölzer Kurier 1979 schrieb. Sie studierte an der Münchner Kunstakademie bei Professor Karl Caspar. Wie ihr Neffe Klaus Redenbacher berichtet, war sie für kurze Zeit in Bichl verheiratet. Ab 1939 lebte sie in Lenggries – bis zu ihrem Tod 1990.

Auch die Kirche St. Nikolaus zählte zu den Motiven von Hertha Kraemer-Redenbacher. © Klaus Redenbacher

Auch wenn ihre Malerei anspruchsvoll war: Um als alleinstehende Frau ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, musste Hertha Kraemer-Redenbacher immer auch „Brotberufen“ nachgehen. Sie arbeitete als Sekretärin in der Lenggrieser Kaserne, später in der Papierfabrik in Fleck und schließlich im Tölzer Schulamt und als Sekretärin des Landrats.

Die Malerei, so berichtet ihr Neffe, betrieb sie in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung an der Wackersberger Straße. Als sie 1975 ihr eigenes Haus an der Edelweißstraße bezog, richtete sie sich ein Atelier im Dachgeschoß ein.

Viele Urlauber kauften Gemälde von Hertha Kraemer-Redenbacher

Die Gemälde Hertha Kraemer-Redenbachers blieben freilich keineswegs in der Stube versteckt. Sie stellte unter anderem in München, Lindau, Erlangen und Frankenberg/Hessen aus. Und sie zeigte ihre Werke regelmäßig in Lenggries, wo vor allem im Sommer viele Urlauber darauf aufmerksam wurden und die Bilder erwarben. Aus einem Album, das ihre Werke verzeichnet, geht hervor, dass die Gemälde an Käufer aus ganz Deutschland gingen. Aber auch etliche Lenggrieser, Tölzer oder Jachenauer erwarben die Portraits und Landschaftsbilder.

Hertha Kraemer-Redenbacher malte gerne altbayerische Charakterköpfe. © Klaus Redenbacher

Hertha Kraemer-Redenbachers Kreativität endete nicht bei der Malerei. Sie machte zudem durch ihre Diavorträge zur Kunst- und Heimatgeschichte auf sich aufmerksam – nicht nur in Lenggries oder Bad Tölz, sondern in ganz Bayern und sogar in Südtirol. Bei solchen Gelegenheiten trug sie gerne auch eines ihrer Gedichte vor. So schrieb sie ein Tölzer, ein Lenggrieser und ein Heilbrunner Sonett sowie eine „Kochler Hymne“.

Künstlerin setzte sich für Erhalt des Kalkofens in Lenggries ein

Bekannt sein dürfte vielen Lenggriesern und Urlaubern das Ölgemälde, das im Foyer der Gästeinformation hängt. Es zeigt den Lenggrieser Kalkofen. Für dessen Erhalt machte sich Hertha Kraemer-Redenbacher stark. Verdienste erwarb sie sich zudem um die Katalogisierung der Votivtafeln vom Kalvarienberg und der Maria-Hilf-Kapelle. 1985 wurde sie mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet.

Für den Erhalt des Lenggrieser Kalkofens setzte sich Hertha Kraemer-Redenbacher ein und verewigte ihn auch auf einem Gemälde. © Klaus Redenbacher

Die künstlerische Ader liegt offenbar der Familie. Klaus Redenbacher (87) aus München machte sich einen Namen als Fotograf. Er wurde als „Pionier des modernen Farbportraits“ bezeichnet. Dem Wunsch seiner Tante folgend fertigte er von 47 Gemälden, die 1985 noch bei ihr vorhanden waren, Reproduktionen in Form von Dias an. Nun ist sein großer Wunsch, dass diese Motive öffentlich zugänglich werden. „Die Bilder meiner Tante sind nach meinem Dafürhalten so qualitätsvoll, dass die für die Nachwelt erhalten werden sollten“, sagt er.

Ihm schwebe daher ein Buch „oder zumindest ein Kalender“ vor, in dem die Gemälde seiner Tante abgebildet sind. „Sie selbst hat die Kosten des Eigenverlags immer gescheut“, sagt Klaus Redenbacher. Er selbst sucht nun einen Partner, der ihm bei der Veröffentlichung helfen könnte – als Herausgeber, Verleger oder Drucker.

