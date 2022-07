Wieder ein Braunbär im Tölzer Land gesichtet: Erinnerungen an „Bruno“ werden wach

Von: Christiane Mühlbauer

Der damalige Bayernhütten-Wirt Helmuth Gubo hatte den Braunbären ebenfalls am Brauneck gesehen und bot aus diesem Anlass „Kaiserschmarrn mit Preisel-Bären“ an. © Archiv

Die Meldung über die Sichtung eines Bären nahe dem Sylvensteinsee weckt bei vielen Menschen Erinnerungen an „Bruno“, der im Juni 2006 durch Isarwinkel und Loisachtal streifte. Damals war die Aufregung groß. Mittlerweile gibt es einen Managementplan für den Umgang.

Lenggries/Kochel am See – Vor 16 Jahren war es das erste Mal, dass sich nach über 170 Jahren ein Braunbär in Deutschland wieder in freier Wildbahn bewegte. Das Tier kam aus Norditalien über die Alpen und wurde in Bayern erstmals im Ammergebirge gesichtet. Die Schlagzeilen über den wilden Bären, der bald „Bruno“ getauft wurde, beschäftigten wochenlang die deutschen Medien, vor allem, als es dann Vorfälle im Isarwinkel und Loisachtal gab, und der Freistaat Jäger aus Finnland auf ihn angesetzt hatte.

Am Sylvensteindamm wurde das Tier am späten Abend des 14. Juni 2006 gesichtet, es kam beinahe zu einem Autounfall. Tags darauf gab es weitere Sichtungen am Brauneck, unter anderem an der Finstermünzalm. Bei Skiliftbetreiberin Ursula Singhammer saß der Bär vor der Tür. Sie habe „gebellt wie ein Hund, um das Tier zu vertreiben“, berichtete Singhammer damals. Die Brauneck-Bahn stellte aus Sicherheitsgründen für die Touristen den Betrieb ein. In der folgenden Nacht kamen die Bärenjäger „Bruno“ am Latschenkopf so nahe wie nie zuvor, allerdings war es zu dunkel für einen Betäubungsschuss.

In Kochel saß der Bär nachts vor der Polizeistation

Die kuriosesten Vorfälle mit „Bruno“ gab es dann in der Nacht auf den 17. Juni in Kochel. Beim Gassigehen mit seinen Hunden begegnete Dietmar Zeindl dem Bären gleich zweimal, nur fünf Meter trennten sie voneinander – doch es kam zu keiner gefährlichen Situation. Dann beobachtete ein Urlauber im Café Giggerer vom Balkon aus, wie der Bär unter dem Schild der gegenüberliegenden Kochler Polizeistation saß. „Bruno“ stromerte dann weiter durch Kochel, er riss unter anderem einen Bienenstock auf und verschlang zehn Kilo Honig. Im Ortsteil Ort vergriff sich das Tier auf dem Anwesen von Familie Seybold nachts am Kleintierstall und tötete einen Hasen und ein Meerschweinchen.

In Ort verlor sich dann wieder seine Spur. Die finnischen Jäger, die nur eine halbe Stunde nach dem Bericht des Urlaubers in Kochel eintrafen, konnten seine Fährte nicht mehr aufnehmen. Vermutlich wanderte das Tier in den Bergen. Ende Juni fiel im bayerischen Umweltministerium die Entscheidung, den Bären zu erlegen. In der ganzen Republik gab es lebhafte Diskussionen. „Bruno“ wurde am 26. Juni im Spitzingseegebiet geschossen. Der präparierte Körper wird im Museum „Mensch und Natur“ ausgestellt.

Heute gibt einen Managementplan für Braunbären

Wo sich jener Bär, der am vergangenen Sonntag südlich der B 307 nahe dem Sylvensteindamm von einer Wildtierkamera fotografiert wurde, jetzt aufhält, ist nicht bekannt. Auch ist unklar, ob es sich um dasselbe Tier handelt, das Ende April und Anfang Mai im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet wurde.

Im Freistaat Bayern gibt es nach dem Wirbel um „Bruno“ nun einen Managementplan für Braunbären. Es beschreibt den Handlungsrahmen und regelt Zuständigkeiten und Kommunikationswege sowie das Monitoring und die Abwicklung von Ausgleichszahlungen. „Der Plan zielt darauf ab, ein möglichst konfliktarmes Miteinander von Mensch und zu- beziehungsweise durchwandernden Bären zu erreichen“, so das Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.

