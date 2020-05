Erleichterungen für Bürger in Hinterriß

Die 30 Bürger in Hinterriß waren aufgrund der Maßnahmen in den vergangenen Wochen mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschnitten. Nun wird es wieder leichter für sie.

München/Lenggries – Die Einwohner von Hinterriß profitieren seit 29. April von weiteren Erleichterungen bei den grenzpolizeilichen Einreisekontrollen nach Deutschland. Ergänzend zu den bereits bestehenden Möglichkeiten dürfen sie nun auch in Deutschland wieder die Infrastruktur zur persönlichen Versorgung in Anspruch nehmen, geht aus einer Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion München hervor. Dazu zählen auch Dienstleistungen und erforderliche Behördengänge. Die Betroffenen dürfen aber nur die Infrastruktur in der Grenzregion nutzen.

Möglich sind jetzt auch wieder die Durchreise durch Deutschland in einen anderen Teil Österreichs (in diesem Fall Tirol) „auf unmittelbarem Weg“ sowie die Rückkehr, heißt es in dem Schreiben. Erforderlich ist jedoch der Nachweis im Pass, dass man in der Enklave wohnt. Der Aufenthalt in Deutschland ist auf den Zeitraum beschränkt, der für die Erledigungen erforderlich ist.

Die 30 Bürger in Hinterriß waren aufgrund der Maßnahmen in den vergangenen Wochen mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschnitten. Der Ortsvorsteher versuchte, sie mit allem Notwendigen zu versorgen.

Lesen Sie auch:

Jachenaus Bürgermeister Georg Riesch im Abschieds-Interview: „Habe nie mit meiner Meinung hinterm Berg gehalten“

Landwirt in Bichl plant Stall für 400 Kühe: Gemeinderat dagegen