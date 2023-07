Erste Standarte der Vereinsgeschichte: Faller Feuerwehr feiert

Teilen

Präsentieren stolz die neue Standarte (v.li.): Vorstand Werner Bünger, Martina Eberl, Fahnenmutter und Spenderin Christa Eberl, Florian Eberl, Fähnrich Thomas Resenberger, Fahnenbraut Vroni Resenberger, Kommandant Christian Eberl, 2. Kommandant Philipp Malik. © freiwillige feuerwehr Fall

Es ist die erste Vereinsstandarte in der Geschichte der Feuerwehr Fall. Das wird groß gefeiert - unter anderem mit einem Festzug, zudem mehr als 400 Gäste erwartet werden.

Fall – Das lange Warten hat sich gelohnt. Nach 100 Jahren halten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fall die erste Standarte in der Vereinsgeschichte in den Händen. Das wird Anfang Juli gebührend gefeiert.

„Der Wunsch nach einer Standarte war schon immer da, aber finanziell waren meist andere Dinge vorrangig“, berichtet Kommandant Christian Eberl. Nun ist also ein lang gehegter Traum für die Ehrenamtlichen in Erfüllung gegangen. Möglich gemacht hat das seine Mutter Christa Eberl. Sie ist Fördermitglied bei der Feuerwehr und hat den fünfstelligen Betrag gespendet. „So eine Standarte ist irgendwo Tradition“, findet der Kommandant. „Und was wäre ein besserer Anlass, als unser inoffizielles 100-jähriges Jubiläum.“

Die schwarze Fahne ist mit goldenen Samtstickereien verziert

Gefertigt wurde das besondere Stück von einem Traditionsunternehmen im oberpfälzischen Schierling. Mit deren Arbeit ist der Kommandant mehr als zufrieden: „Das ist alles ganz toll und handwerklich einwandfrei gemacht. Davor kann man nur den Hut ziehen.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Die vielen Arbeitsstunden sieht man der Standarte auch an. Die 90 mal 90 Zentimeter schwarze Fahne ist mit goldenen Samtstickereien verziert und zeigt neben der Aufschrift „Freiwillige Feuerwehr Fall – geweiht 2023“ ein Gemälde der Sylvensteinbrücke. „Das Bild ist angelehnt an unser Vereinswappen“, erklärt Eberl. Auf der Rückseite ist der heilige Florian, der Schutzpatron der Feuerwehr, zu sehen. Befestigt ist die Fahne an einer insgesamt drei Meter langen Holzstange, die zusätzlich mit goldenen Akzenten versehen ist.

Festabend mit viele ortsansässigen Vereinen

Gebührend gefeiert wird die neue Standarte gleich zweimal: Am Freitag, 7. Juli, beginnt um 19 Uhr ein Festabend in Fall. Auch zahlreiche ortsansässige Vereine sowie die umliegenden Feuerwehren sind geladen. „Ohne den Fischerverein und der Wasserwacht Lenggries, dem Schützenverein Fall und der Feuerwehr Vorderriß wäre so ein Fest gar nicht möglich“, betont Eberl. Grundsätzlich sei aber jeder im Festzelt willkommen. Zur An- und Abreise wird ein Shuttle-Service eingerichtet.

Weihe am 9. Juli - mit Ehrengästen und Festzug

Fahnenpate ist die Feuerwehr Wallgau. Der eigentliche Festakt samt Weihe findet am Sonntag, 9. Juli, statt. Um 9 Uhr beginnt die Aufstellung zum Kirchzug, der vom Tölzer Spielmannszug, der Blasmusik Lenggries und der Musikkapelle Wallgau begleitet wird. Mit dabei sind auch viele Vereine sowie Ehrengäste wie der Lenggrieser Bürgermeister. Erwartet werden laut Eberl rund 400 Gäste. Um 10 Uhr beginnt dann die Freiluft-Messe auf der Ramet-Wiese. Nach der Weihe der Standarte durch den Lenggrieser Pfarrer Josef Rauffer, führt der Festzug über die B307 zurück nach Fall. Dort werden die Feierlichkeiten im Festzelt fortgesetzt.

Die Standarte soll zukünftig im Gerätehaus ihren Platz finden, am besten in einer Glasvitrine. Zum Einsatz kommen wird sie vermutlich acht bis zehn Mal im Jahr, schätzt Eberl. „Bei jedem feierlichen Anlass rückt sie dann aus.“ (Franziska Selter)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.