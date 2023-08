Lenggrieser Festwoche: „Es läuft sehr gut“

Von: Vinzent Fischer

Das regnerische Wetter machte den Fahrgeschäften auf der Lenggrieser Festwoche oft einen Strich durch die Rechnung, meint Niklas Werner. © arp

Rundgang über die Lenggrieser Festwoche: Schausteller und Wirte sind trotz des schlechten Wetters zu Beginn bislang relativ zufrieden.

Lenggries – Viel Spaß bietet die Lenggrieser Festwoche. Bis Dienstag, 15. August, wird auf dem Gelände noch gefeiert. Nach einer Woche ziehen die Schausteller und Festwirte eine Zwischenbilanz. Und die fällt trotz des anfangs schlechten Wetters überraschend positiv aus.

Wenn Peter Gascha über die Festwoche spricht, kommt er aus den Superlativen kaum heraus. „Es läuft sehr gut“, er sei „sehr zufrieden“. Für ihn und seinen Bruder Michael ist es die 20. Festwoche als Festwirte. Beide erfüllen diese Aufgabe mit viel Herzblut. Das kommt bei den Besuchern an: Die Stimmung sei so gut wie noch nie, meint Peter Gascha. Keine einzige Schlägerei habe es bisher gegeben, merkt er an, das sei außergewöhnlich. Gascha erklärt sich die gute Stimmung mit dem Abstand zur Coronapandemie: „Dieses Jahr hat keiner mehr Angst, wegzugehen.“

Verena Pfaller vom Stand „Crazy Game“ hofft auf ein gutes Geschäft in den verbleibenden Tagen. © arp

Geschäft im Freien lief nicht so gut

„Den Regen und die kühlen Temperaturen hat man im Gartengeschäft schon gemerkt“, schränkt er ein, weniger Leute wollten draußen sitzen. Das Zelt hingegen sei oft „bombenvoll“ und „insgesamt sehr gut besucht“ gewesen. Besonders freut Gascha, dass das Bierzelt wieder eine Begegnungsstätte für junge Leute aus der Region sei. „Da lernen sie sich kennen und haben Spaß zusammen“, schwärmt der Festwirt. „Das ist ein Traum, ihnen dabei zuzuschauen.“ Ausdrücklich danken wollen die Gaschas den vielen Besuchern für ihr Kommen.

Autoscooter sind gefragt

„Wenn der Regen nicht wäre, wäre es schon besser gewesen“, sagt Niklas Werner, während er draußen vor dem Bierzelt das Kinderfahrgeschäft auf den bevorstehenden Ansturm vorbereitet. „Wenn es nass und kalt ist, fahren nicht viele“, beobachtet er. Der Autoscooter dagegen – er gehört demselben Betreiber – komme auch bei Wind und Wetter gut an. „Da ist die Hölle los. Das geht immer.“ Der Münchner ist heuer das erste Mal auf der Festwoche. Lenggries sei ein guter Standort, die Gegend schön. „Die Stimmung ist gut“, meint sein Kollege David Peters, der das Fahrgeschäft später steuern wird. Leichter habe es der Regen für ihn allerdings nicht gemacht. „Man konnte die Leute zum Teil an einer Hand abzählen. Aber „wenn die Sonne rauskommt, ist die Laune auch gleich wieder besser“. Insgesamt sei es „meines Erachtens gut gelaufen“.

Festwirt Peter Gascha ist heuer vor allem von der Stimmung der Besucher beeindruckt. © arp

„Besucher sind cool und locker“

Direkt nebenan betreibt Verena Pfaller den Stand „Crazy Game“. Sie habe das schlechte Wetter „ein bisschen gespürt, aber nicht so extrem“. Bisher sei das Geschäft „relativ gut“. Sie hoffe nun, dass es auch die restlichen Tage so bleibt. Die Besucher seien „relativ entspannt, cool und locker drauf“, findet die Lenggrieserin.

Besucher geben heuer mehr Trinkgeld

„Der Regen hat schon gestört“, meint dagegen Jakob Gottlob, der direkt neben dem Bierzelt selbst gemachte Kartoffelchips verkauft und heuer schon das zehnte Mal in Lenggries am Start ist. Es lohne sich trotzdem, das Geschäft zu betreiben: „Das schlechteste Jahr wird es nicht, aber auch nicht das beste“, fasst er zusammen. Seine Hoffnung ruht auf den kommenden Tagen. „Das wird schon“, bleibt der Lenggrieser optimistisch. Eine erfreuliche Beobachtung hat Gottlob heuer aber auch noch gemacht: Die Leute seien beim Trinkgeld spendabler als in den Vorjahren gewesen.

