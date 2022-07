Ex-Skistar Martina Ertl spricht über ihre Eltern und die Karriere von Tochter Romy

Von: Felicitas Bogner

Martina Ertl zu Gast beim Erzählcafé im Lenggrieser Pfarrheim: Der ehemalige Sportstar berichtete von Erfolgen, Rückschlägen und der Leidenschaft für den Skisport. Ertl stand mit zwei Jahren erstmals auf Skiern Tochter Romy will in Fußstapfen ihrer Mutter treten © Arndt Pröhl

Im Erzählcafé in Lenggries berichtete Ex-Skirennläuferin Martina Ertl aus ihrem Leben und verriet, warum sie im Hotelzimmer oft den Telefonstecker zog.

Lenggries – Für die letzte Erzählcafé-Runde vor der Sommerpause hatte Organisatorin Barbara von Uthmann noch ein Ass im Ärmel. Es sei alles andere als leicht gewesen, die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl – die unter anderem zweimal Weltmeisterin wurde und 14 Weltcup-Siege feierte – für die Plauderrunde zu gewinnen, meinte von Uthmann. Dies liege an Ertls vollem Terminplan. Immerhin unterstützt die Zweifachmutter ihre Kinder Romy und Luis tatkräftig bei ihren Skikarrieren. „Sie zanken sich oft darum, bei wem von beiden ich mit auf ein Rennen oder eine Veranstaltung kommen kann, wenn es auf den gleichen Tag fällt“, sagte Ertl mit einem stolzen Lächeln. Für die 16 Zuhörer im Lenggrieser Erzählcafé nahm sich der ehemalige Sportstar dann zwei Stunden Zeit und beantwortete viele Fragen rund um das Thema Leistungssport.

Mit zwei Jahren stand Martina Ertl zum ersten Mal auf Skiern

Als Zweieinhalbjährige stand Martina Ertl erstmals auf Skiern, mit sechs Jahren trat sie dem Skiclub Lenggries bei und nahm an Kinderrennen teil. „Dann ging es richtig los, erst mit Gaurennen, dann bayerischen Meisterschaften, deutschen Meisterschaften bis hin zu den Olympischen Spielen“, berichtete die auf einem Bauernhof in Schlegldorf aufgewachsene Sportlerin. Ihr Vorbild sei Michaela Gerg gewesen.

Ihre Zuhörer konnten auch eine Auswahl an Trophäen bewundern. Denn Ertl brachten einige Pokale und Medaillen mit und stellte sie in der Mitte des Sitzkreises auf. Unter den Besuchern war auch Ertls Mutter. Die Sportlerin erwähnte mehrmals, dass ihre Karriere ohne das große Engagement ihrer Eltern in der Form nicht möglich gewesen wäre. „Meine Mutter hat uns jeden Tag nach der Schule an den Hang gefahren und abends wieder abgeholt.“ Überdies habe ihre Mutter, so Ertl, viel gegeben, damit ihre Tochter fernab des Leistungssports noch eine normale Jugend verbringen konnte. „Wenn ich zwischen den Rennen zu Hause war, musste ich mich um nichts kümmern, sondern konnte meine Freunde treffen und weggehen. Die Mama hat sich derweil um meine Wäsche und alles andere gekümmert“, sagte die 48-Jährige.

Mutter hab Martina Ertl eine Dose mit Plätzchen mit auf die Reise

Auf die Frage, wie sie mit dem Druck von Journalisten umgegangen sei, meinte Ertl, dass das oft herausfordernd gewesen sei. „Man lernt es mit der Zeit. Beispielsweise habe ich oft bei Wettkämpfen auf dem Hotelzimmer den Telefonstecker gezogen. So war ich für niemanden erreichbar. Handys gab es damals noch keine.“

Zeit in Hotelzimmern verbringen, andauernd um die Welt fliegen, ist das nicht enorm anstrengend, wollte eine Zuhörerin wissen. Alles habe Sonnen- und Schattenseiten, antwortete Ertl. „Es war aufregend rumzukommen, nach Japan wäre ich ja niemals sonst in Jugendzeiten gereist. Aber ich war auch immer glücklich, wenn ich wieder zu Hause war.“ Als Erinnerung an ihre Familie und Lenggries habe ihre Mutter ihr in der Vorweihnachtszeit eine Dose mit Plätzchen ins Gepäck gegeben, erinnerte sich die Sportlerin.

Ex-Skistar Martina Ertl aus Lenggries berichtet von schlaflosen Nächten

„Wenn man jung ist, steckt man Reisestrapazen eher weg und hat weniger Ansprüche an Unterkunft und Co“, sagte Ertl. Denn vor allem in den Anfangszeiten der Skikarriere werde man meist in recht dürftigen Hotels einquartiert. „Das ist anders als bei den Fußballern“, ergänzte sie lachend.

Zu den Schattenseiten habe gehört, mit dem Leistungsdruck umzugehen. „In den meisten Situationen konnte ich das gut wegstecken, aber ich hatte auch Phasen mit schlaflosen Nächten und Herzrasen vor Angst zu versagen“, erinnerte sie sich. Daher habe sie auch auf die Hilfe eines Mentalcoaches zurückgreifen müssen, der sie unterstützte, mit schlechteren Phasen umzugehen und ihre Kräfte wieder zu finden. „Allgemein bin ich aber immer positiv und optimistisch eingestellt. So habe ich es auch geschafft, nach Verletzungen wieder schneller fit zu werden.“ Apropos Verletzungen: „Ich kann froh sein, dass ich lange von länger einschränkenden Verletzungen verschont geblieben bin.“

Auch Tochter Romy arbeitet an Skikarriere

Eine Bereicherung sei es für sie bis heute, auf ihre sportlichen Erfolge zurückzublicken. „Auch weil es mir ein gesundes Lebenskonzept mit Natur, Sport und bewusster Ernährung geebnet hat.“

Ihre für den Skiclub Lenggries startende Tochter Romy arbeitet auch an einer Skikarriere. Neben der Schule verbringt sie viel Zeit auf der Piste. Der Alltag zwischen Hausaufgaben, Training und Rennen sei sehr fordernd. „Sie hat jetzt schon 40 Fehltage in der Schule, das muss alles nachgeholt werden“, berichtete ihre Mutter. „Ich habe schon das Gefühl, dass das nochmals anspruchsvoller geworden ist, die Schule zu absolvieren und dabei Leistungssportler zu sein.“ Sie sei froh über die Unterstützung der Hohenburger Realschule. Denn die Partnerschule des Wintersports gewähre viel Freiraum für Training und Wettkämpfe.

Abschließend bilanzierte Ertl, welche Bausteine für ihren Erfolg unabdingbar waren: „Man braucht Talent, Gesundheit, Glück, Unterstützung, Trainingseifer und ganz viel Leidenschaft.“

