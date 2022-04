Explodierende Preise im Oberland: Wie klein kann ein Haus sein?

Von: Patrick Staar

Rund 40 Zuhörer diskutierten im Alpenfestsaal darüber, wie man im Oberland bezahlbaren Wohnraum schaffen kann. © Staar

Die Lenggrieser CSU hatte am Mittwoch zu einem Diskussionsabend zum Thema Wohnungsmangel eingeladen. Eine Architektin zeigte dabei Wege aus der Krise auf.

Lenggries – Die Immobilienpreise im Oberland sind in den vergangenen Jahren komplett aus dem Ruder gelaufen. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus muss man um die 1,3 Millionen Euro hinblättern – ein Ding der Unmöglichkeit für Normalverdiener. Damit auch sie eine Chance auf ein Eigenheim haben, sei ein radikales Umdenken nötig, sagte Architektin Stefanie Kuhlmey bei einer Informationsveranstaltung im Alpenfestsaal. Eingeladen dazu hatte der Lenggrieser CSU-Ortsverband.

Grundstückspreise sind um 15 bis 20 Prozent gestiegen

Im vergangenen Jahr seien die Grundstückspreise um 15 bis 20 Prozent gestiegen, sagte der Ortsvorsitzende Bernhard Simon. Unter einem Preis von 1000 Euro je Quadratmeter sei Bauland nicht mehr zu bekommen.

Stefanie Kuhlmey informierte sich während der Vorbereitung auf ihr Referat, welche Immobilien in Lenggries auf dem freien Markt zu bekommen sind. Ergebnis: Ein Gestüt für 9,5 Millionen Euro und ein schöner Hof für 3,95 Millionen Euro. Im Umland sehe es kaum besser aus. In Waakirchen werden 484 Quadratmeter Baugrund für 780 000 Euro angeboten, und in Tegernsee gibt’s Grundstücke im Bereich zwischen 5,6 und 5,8 Millionen Euro. „Es gibt also nichts, was die Menschen brauchen“, sagte Kuhlmey: „Es gibt hier viele Menschen, die verzweifelt auf der Suche nach Wohnraum sind.“

Besinnung auf andere Wohnformen ist wichtig

Angesichts dessen sei es notwendig, sich auf andere Wohnformen zu besinnen. Kleine Wohnungen seien sinnvoller und wirtschaftlicher. Doch wie klein muss ein Haus mindestens sein? „Tiny Houses sind witzig, aber ich würde da drin verrückt werden“, sagte die Architektin. „Gerade wenn man ein Kind hat.“ Ein sinnvoll eingeteiltes Einfamilienhaus könne man bereits mit einer Grundfläche von 60 Quadratmetern bauen, sagte Kuhlmey.

Nach Bayerischer Bauordnung müsste das Grundstück dafür mindestens 176 Quadratmeter groß sein. In Lenggries schreibt die Abstandsflächen-Satzung eine Mindestgröße von 263 Quadratmetern vor. Eine Familie mit zwei Kindern könne komfortabel in einem Haus mit 113 Quadratmetern Fläche leben. Dafür müsse das Grundstück 230 Quadratmeter oder 294 Quadratmeter groß sein, um die Vorschriften einzuhalten.

Mit nur einem Parkplatz pro Wohnung lassen sich Platz und Kosten sparen

Eine Unterkellerung biete sich an, da sie kaum teurer sei als eine Bodenplatte. Wenn man so klein baut, könne man auf einer Fläche von 15 000 Quadratmetern 193 Personen in 48 Wohnungen unterbringen. Wenn es zu jeder Wohnung nur einen Parkplatz gibt, ließen sich viel Platz und Kosten einsparen. „Zwei bis drei Autos für jede Familie sind eh nicht mehr zeitgemäß, niemand braucht permanent so viele Autos.“

Sinnvoller wäre es ihrer Ansicht nach, über ein Siedlungs-Carsharing nachzudenken: „Da muss man halt einen Plan schreiben, wer die Autos putzt, tankt und reinigt.“ In solch einem Quartier gebe es viele Synergie-Effekte, beispielsweise sei ein gemeinsames Blockheizkraftwerk denkbar. „Natürlich kann es in solch einer Gemeinschaft ordentlich krachen“, sagte Kuhlmey. Sie sieht aber auch Chancen. Ältere Menschen und Familien könnten sich gegenseitig unter die Arme greifen.

Ist Carsharing eine Möglichkeit zum Kostensparen?

Ein Zuhörer entgegnete, man könne unter solch ein Quartier einfach eine große Tiefgarage bauen. „Das würde die Kosten explodieren lassen“, entgegnete Kuhlmey.

Er selbst könne sich Carsharing kaum vorstellen, gab Bernhard Simon zu. „Aber wir müssen uns für neue Ideen öffnen, denn das ist die Zukunft.“

Was ist, wenn die Kinder erwachsen werden

Lorenz Demmel empfand den Vortrag als „interessant“, hatte aber Bedenken. „Was macht man mit solch einem kleinen Haus, wenn die Kinder erwachsen werden?“ Dass Menschen ewig in ihrem Haus wohnen, sei eine deutsche Eigenheit, entgegnete Kuhlmey. In den USA seien Umzüge nichts Ungewöhnliches. Simon ergänzte, dass es oft umgekehrt sei: „Die Kinder sind über alle Welt verstreut, und die Eltern leben allein in ihrem großen Haus.“ Man müsse ja nicht mit kleinen Häusern den ganzen Ort zubauen: „Aber es ist eine Idee, wie man zusätzlichen Wohnraum schaffen kann.“

Altbürgermeister Weindl: „Werden nicht drum herum kommen, kleiner zu bauen“

Der ehemalige Bürgermeister Werner Weindl lenkte den Fokus auf einen weiteren Aspekt. So sei es das politische Ziel, dass in Bayern nur noch fünf Hektar Fläche pro Tag versiegelt werden statt wie bisher zehn: „Wir werden nicht drum herum kommen, kleiner zu bauen.“

Jakob Wasensteiner empfahl, höhere Gebäude zuzulassen: „Lass uns ein paar Meter in die Höhe bauen, und wir haben Platz für Leute, die Wohnungen suchen. Aber das ist im ganzen Oberland ein No-Go.“ Die neue Lenggrieser Ortsgestaltungs-Satzung gehe in diese Richtung, sagte Simon. „Auch dafür müssen wir offen sein.“

