Fachklinik Lenggries: Landratsamt ordnet Schließung an - Gravierende Vorwürfe

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Am 31. August 2023 muss die Fachklinik Lenggries schließen. © arp

Das Landratsamt hat für die Lenggrieser Fachklinik einen sofortigen Aufnahmestopp verhängt. Bis 31. August muss sie geschlossen werden. Die Vorwürfe sind gravierend.

Lenggries - Dass bei der Fachklinik für geriatrische Rehabilitation in Lenggries einiges im Argen liegt, hatte sich spätestens vor einem Monat abgezeichnet. Ein Großaufgebot von Polizeikräften war am 28. Juni am Bergweg angerückt und durchsuchte die Klinik. Am selben Tag wurden außerdem Liegenschaften an mehreren Privatadressen von drei Beschuldigten in Leitungsfunktion durchsucht. „Seit Mai 2023 werden von der Kripo Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung aufgrund pflegerischer Missstände geführt“, hieß es auf Anfrage vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Pflegerische Mängel, Unstimmigkeiten in Dienstplänen und falsche Insulingaben

Unabhängig davon hatte damals auch das Landratsamt nach einem Hinweis ans Gewerbeaufsichtsamt ein verwaltungsrechtliches Verfahren eingeleitet. „. Dabei geht es darum, die Zuverlässigkeit des Betreibers zu prüfen“, erklärt Landratsamts-Pressesprecherin Marlis Peischer auf Anfrage. Und genau diese Zuverlässigkeit werde dem Betreiber „nach intensiver Recherche abgesprochen“. Unter anderem seien zum Beispiel wiederholt pflegerische Mängel, Unstimmigkeiten in Dienstplänen und falsche Insulingaben festgestellt worden. „Diese gravierenden Mängel wurden nach der Prüfung der zur Verfügung gestellten Unterlagen als auch bei einer unangemeldeten Kontrolle in der Rehaklinik selbst ersichtlich“, so Peischer.

Landratsamt verhängt sofortigen Aufnahmestopp

Daraus resultiert nun ein Aufnahmestopp, den das Landratsamt mit sofortiger Wirkung verhängt hat. Zudem wurde die Erlaubnis zum Betrieb einer Privatkrankenanstalt widerrufen. Das bedeute, dass die Klinik zum 31. August geschlossen wird. „Bis zur Entlassung aller Patienten muss durch den Betreiber die Versorgung der Patienten vollumfänglich gewährleistet und für eine ordnungsgemäße Entlassung gesorgt werden“, erklärt Peischer. Falls erforderlich, habe der Betreiber in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Krankenkasse des Patienten für eine Anschlussversorgung zu sorgen.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II dauern an

Weiterhin laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II. Insbesondere die Auswertung der umfangreichen sichergestellten Unterlagen dauere an, heißt es auf Anfrage aus der Pressestelle. „Ein Abschluss der Ermittlungen ist derzeit noch nicht abzusehen.“

