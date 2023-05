Fahrraddiebe überführt: Zeuge beobachtet Täter an Lenggrieser Schule

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mehrere Räder stellte die Polizei sicher (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst

Die Polizei hat in Lenggries Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Eine Zeuge gab den entscheidenden Hinweis.

Lenggries - Nach Angaben der Beamten wurden am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwei 34-jährige Männer ausländischer Herkunft von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie am Fahrradabstellplatz der Grund- und Mittelschule drei Fahrräder in ihren Wagen einluden. Im Anschluss fuhren die Männer davon.

Polizisten machen den Wagen der Diebe ausfindig und stoppen ihn

Der Zeuge informierte umgehend die Polizeiinspektion in Bad Tölz. Die Beamten konnten den Wagen der Männer ausfindig machen. Sie stoppten ihn und kontrollierten die beiden 34-Jährigen. Im Wagen befand sich neben den an der Lenggrieser Schule eingeladenen Fahrrädern auch noch ein E-Bike. Es stellte sich heraus, dass die Fahrräder ins Ausland transportiert werden sollten.

Strafverfahren gegen die beiden Männer wird eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft München ordnete eine Sicherheitsleistung an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Fahrräder werden nun bei der Tölzer Polizei verwahrt.

