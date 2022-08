Klimafreundlich in die Berge: Jung-Unternehmer präsentiert seine Idee in Lenggries

Von: Elena Royer

Raus aus dem Zug und mit dem Radl zum Ziel: Christian Hopf bietet mit „Alpinrad-Bikesharing“ eine umweltfreundliche Alternative zum Auto. © Arndt Pröhl

Christian Hopf aus Tutzing verfolgt das Ziel, dass mehr Menschen ihre Ausflugsziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln ansteuern. Dazu hat er eine Geschäftsidee.

Lenggries – Kochelsee, Walchensee, Brauneck oder Herzogstand: Das alles sind beliebte Ausflugsziele in der Region. Jedoch zeigt sich dort regelmäßig, besonders an den Wochenenden oder in den Ferien, das gleiche Bild: Die Zufahrtsstraßen zu den beliebten Orten sind von Autos regelrecht verstopft. Eine Idee, wie sich das ändern könnte, hat Christian Hopf aus Tutzing.

„Alpinrad-Bikesharing“ präsentiert sich am Bahnhof in Lenggries

Er hat das Unternehmen „Alpinrad Bikesharing“ mit Sitz in Feldafing am Starnberger See gegründet, das mit Leih-Fahrrädern die Lücke zwischen Bahnhöfen und Ausflugszielen schließen will. Diesen Sommer macht er mit seinem Pop-Up-Fahrrad-Verleih unter anderem Halt in Lenggries. „Wir setzen uns dafür ein, dass mehr Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge anreisen“, sagt Hopf. Durch den Rad-Verleih direkt an Bahnhöfen sollen Regionen in Bezug auf die zunehmende Verkehrsbelastung unterstützt werden und die Mobilitätssituation an stark frequentierten Orten verbessert werden. „Ich bin seit meiner Kindheit in den Bergen unterwegs, und die Begeisterung ist immer noch da“, sagt der 34-Jährige. „Dabei habe ich gemerkt, dass die schönsten Erlebnisse immer die sind, bei denen man nicht viel mit dem Auto fährt.“ Er selbst sei schon oft mit dem Zug in die Berge angereist. „Ich habe aber gemerkt, wie unpraktisch das ist“, sagt Hopf. Denn zum einen ist es umständlich, das Rad im Zug mitzunehmen, zum anderen ist man abhängig von den Fahrplänen, wenn man beispielsweise mit dem Bus vom Bahnhof aus weiterfahren will.

Also gründete Hopf „Alpinrad-Bikesharing“. „So etwas in die Richtung gibt es bislang nur in Südtirol“, erklärt der Tutzinger. Die Flotte des Unternehmens besteht aus Mountainbikes und Trekkingrädern mit und ohne Motor. „Die Räder habe ich allesamt gebraucht von Kreuzfahrtschiffen gekauft“, erklärt der 34-Jährige. „Die werden dort alle 18 Monate ausgewechselt.“ So würden der ökologische Fußabdruck gering gehalten und Ressourcen geschont.

Lücke zwischen ÖPNV-Haltestellen und Startpunkten von Wanderungen schließen

Mit seinem mobilen Fahrrad-Verleih macht Christian Hopf noch bis Freitag, 4. September, Station in Lenggries. Direkt am Bahnhof hat er seine Zelte aufgeschlagen. Zuvor hatte er am Bahnhof in Kochel und am Walchensee an der Herzogstandbahn Halt gemacht. „Dort lief es gut, aber in Lenggries ist es bislang überschaubar.“ Deshalb gehe es jetzt darum, herauszufinden, was die Gründe sind. „Meine Hypothese ist, dass es noch nicht bekannt genug ist“, vermutet Hopf.

Reservieren kann man ein Rad im Internet. Dann holt man es zum gewünschten Zeitpunkt an der Station ab. Auch eine spontane Leihe direkt an der Station ist möglich. Zudem bietet „Alpinrad Bikesharing“ auch an, das Rad gegen Aufpreis an einen gewünschten Ort zu bringen, oder es am Ende einer Tour von einem vereinbarten Ort wieder abzuholen. „Dafür habe ich einen Anhänger für mein Fahrrad“, erklärt Hopf. „Da passen drei Räder drauf.“

Hopf will Autos nicht verteufeln. „Aber dort, wo es eine gute öffentliche Verkehrsanbindung gibt und der Wander-Ausgangspunkt fünf bis zehn Kilometer entfernt ist, ist das Rad eine super Alternative“, findet der 34-Jährige. „Es ist gesünder, und man ist oft schneller.“

Fahrradverleih für klimafreundliche Anreise zum Ausflugsziel

Nach Lenggries folgen noch weitere Stopps in vom Verkehr besonders belasteten Gemeinden, beispielsweise in Gmund und Fischbachau. „Ein Halt in Hinterriß sollte auch klappen“, sagt Hopf. „Dort ist an Herbsttagen immer viel Verkehr.“

Wenn die Pop-Up-Tour zu Ende ist, wollen Hopf und sein Team die Zeit nutzen und überlegen, wie im kommenden Jahr feste Stationen errichtet werden können. „Nächstes Jahr wollen wir eventuell das ganze Jahr über Räder verleihen und mehrere Stationen, auch parallel, errichten.“ Bereits jetzt befindet sich „Alpinrad Bikesharing“ in Gesprächen mit Vertretern der Deutschen Bahn für eine Kooperation im kommenden Jahr.

So leiht man ein Rad

In Lenggries kann man noch bis Freitag, 4. September, am Bahnhof Fahrräder ausleihen. Entweder spontan oder mit vorheriger Reservierung auf alpinrad.com. Ein Rad ohne Motor kostet 15, ein E-Bike 30 Euro pro Tag. E-Bikes sollte man vorab reservieren.

