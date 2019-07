Faustschlag bei Faschingsparty: „Er war ein völlig  willkürliches Opfer“

Es sollte eine lustige Feier sein. Doch für einen Gast endete sie mit einem Faustschlag im Gesicht. Der Verantwortlich stand jetzt vor Gericht,.

Lenggries/Wolfratshausen –Schmerzhaft endete für einen jungen Mann eine Faschingsfeier in Reichersbeuern am 23. Februar dieses Jahres: Auf der Tanzfläche bekam er einen Faustschlag ins Gesicht. Eine Platzwunde an der Augenbraue, die mit zwei Stichen genäht werden musste, war die Folge.

Der Verursacher, ein 24-jähriger Lenggrieser, musste sich jetzt deshalb vor dem Amtsgericht verantworten. Er wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 1800 Euro Geldstrafe verurteilt.

„Ich hatte Stress mit seiner Freundin“

„Ich hatte Stress mit meiner Freundin, bin auf die Toilette gegangen, als ich zurückkam, hat er mich angerempelt. Dann kam es zu dem Vorfall“, schilderte der Beschuldigte die Situation. „Ich war geladen“, bestätigte er die Einschätzung des Richters, dass es bei der Enge auf der Tanzfläche wohl jeden hätte treffen können. „Er war ein völlig willkürliches Opfer, nur zur falschen Zeit am falschen Ort“, stellte der Richter später in seiner Urteilsbegründung fest. Rund 1,5 Promille, die der Angeklagte zum Tatzeitpunkt intus hatte, taten ein Übriges. „Es tut mir leid“, beteuerte der Lenggrieser. „Ich würd’s zurückspulen, wenn ich könnte.“

Angeklagter ist noch unbescholten

„Er ist das erste Mal entgleist. Ich meine, dass ihm das eine Lehre sein wird“, bat Rechtsanwalt Peter Huber um ein mildes Urteil für seinen Mandanten, der sich strafrechtlich bisher noch nichts hatte zuschulden kommen lassen. Richter Helmut Berger folgte in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwältin, die eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro gefordert hatte.

Damit kam der junge Mann günstig davon, denn im Strafbefehl, gegen den er Einspruch eingelegt hatte, war die Summe noch doppelt so hoch. Weil er derzeit nur einen Teilzeitjob hat, reduzierte das Gericht die Tagessatzhöhe entsprechend. rst

