Hinterriß: Felssturz verschont Wanderweg zur Falkenhütte

Der graue Streifen zeigt die Spur des Felsrutsches. © . rbe

Nachdem jüngst eine Menge Gestein aus dem oberen Wandteil der Laliderer Spitze ins Tal donnerte, zeigt eine Begutachtung nun, dass der Bergsturz harmloser ist, als es aussah. Der Wanderweg ist nicht betroffen.

Hinterriß – In der 700 Meter hohen Laliderer-Nordwand hat es, wie berichtet, kürzlich einen massiven Felssturz gegeben. Aus dem oberen Wandteil der Laliderer Spitze haben sich große Mengen Gestein gelöst und sind ins Tal gedonnert. Genau unterhalb dieser Wand verläuft der Wanderweg, der von der Eng über das Hohljoch zur Falkenhütte führt.

Offizielle der Sektion Oberland, von der die bekannte Alpenvereinshütte betrieben wird, haben sich jetzt ein Bild von der Situation gemacht. Darunter war auch Thomas Ebert, Redaktionsleiter der vereinseigenen Publikation „Bergwelt“. Seine Einschätzung: „Der Bergsturz war doch harmloser, als es aussah. Der Weg ist nicht betroffen.“

Wanderweg von Eng zur Falkenhütte nicht betroffen

Nach einer dreijährigen aufwendigen Sanierung und Erweiterung präsentiert sich die Falkenhütte seit Sommer 2020 als ein wahres Schmuckstück unter den Berghütten. An diesem Donnerstag, 15. Juni, öffnet das alpine Unterkunftshaus in eindrucksvoller Umgebung seine Türen für die diesjährige Sommersaison. Die Münchner Sektion Oberland als Eigentümerin hat über 180 000 Mitglieder. Damit gehört ihr jedes siebte deutsche AV-Mitglied an.

Falkenhütte öffnet am 15. Juni

Während der Weg also verschont blieb, ist die berühmt-berüchtigte Kletterroute „Gerade Nordwand“ der Seilschaften Mathias Rebitsch mit Sepp Spiegl und Kuno Rainer aus dem Jahr 1946 von den Wandausbrüchen betroffen. Sie war allerdings nach Auskunft des bekannten Karwendelkletterers Ralf Sussmann „schon vor zwei Jahren unbegehbar geworden, nachdem dort in der letzten schweren Seillänge die linke Wand der Verschneidung weggebrochen ist“. Nun seien die Zersörungen wahrscheinlich noch viel größer. „Da muss man vermutlich ein bisschen neu einnageln“, nimmt Sussmann an. Die Rebitsch-Route im Schwierigkeitsgrad 6 und 7 wird wegen ihrer außerordentlichen Brüchigkeit und Gefährlichkeit ohnehin nur von einem kleinen Kreis von „Abenteurer-Alpinisten“ gewagt. (Rainer Bannier)

