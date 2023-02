Ferienbilanz im Tölzer Land: Skigaudi trotz Frühlingswetter

Von: Felicitas Bogner

Josef Wohlmuth freut sich über viele Gäste und gut besuchte Skikurse am Streidlhang. © arp

Von Regen und Wind bis zu 15 Grad und Sonnenschein: Das Wetter in den Faschingsferien war bisher wechselhaft. Trotzdem zog es viele Urlauber in die Berge. Euphorisch sind die Gastgeber über den Verlauf der Hauptsaison nicht – aber zufrieden allemal.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mal starker Regen, mal Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen: Ja, die Faschingsferien waren wahrlich ein Wechselbad der Gefühle für manch einen Liftbetreiber. Auch wenn das Tölzer Land sich in der vergangenen Woche nicht – wie von vielen erhofft – in ein Winterwunderland verwandelte, sind Bergbahnbetreiber, Wirte und Co. zumindest halbwegs zufrieden.

Viele Wintersportler am Brauneck

„Wir hatten natürlich schon deutlich stärkere Faschingsferien“, sagt Hannes Zintel, Chef der Blombergbahn. „Trotzdem sind wir in der glücklichen Lage, ein facettenreiches Angebot zu haben. So hatten wir teilweise die Sommerrodelbahn und die Winterrodelbahn gleichzeitig offen. Da sind wir recht flexibel.“ Dennoch sei der Zulauf am Blomberg stark vom Wetter abhängig. „Leider hatten wir einen zähen Ferienstart. Als es unter der Woche warm wurde, kamen wieder mehr Besucher“, bilanziert Zintel. Etwas Neues sei so eine Wetterlage aber nicht. „Wir hatten vor Jahren auch schon Tage in den Weihnachtsferien, an denen es 20 Grad hatte. So was kommt immer wieder vor.“

Trotz Frühlingswetter war einiges am Draxlhang los. © Felicitas Bogner

Trotz ungünstiger Naturschneebedingungen kamen zu den unteren Brauneck-Hängen reichlich Wintersportler. „Die Skikurse finden regulär statt, und es sind viele Familien mit Kindern da“, sagt Josef Gerg, Betreiber des Draxllifts. Auch am Jaudenhang war einiges los. „Aber es war schon ärgerlich, dass genau zu Beginn der Ferien viel weggeschmolzen ist“, sagt Liftbetreiber Andreas Adlwarth. „Wir hätten uns alle mehr Schnee und Winterwetter gewünscht.“ Der „Jauden-Stadl“ sei gut besucht.

Josef Wohlmuth vom Streidlhang: „Alle sind froh, dass sie Skifahren können“

„Eigentlich können wir eine positive Bilanz ziehen“, meint der Betreiber des Streidllifts, Josef Wohlmuth. „Natürlich klappt das Skifahren aktuell nur mit Beschneiung, aber das Angebot wird von Touristen, Ausflüglern und Einheimischen super angenommen.“ Alle seien froh, dass sie Ski fahren können, und die Kurse seien sehr gut gebucht, erklärt Wohlmuth. Freilich sei es nicht der Winter mit dem „allerbesten Geschäft seit Jahren“ gewesen. Aber der Februar lief den Umständen entsprechend sehr gut. „Jetzt hoffen wir, dass es noch mal ordentlich Neuschnee gibt, und man kommende Woche gut Ski fahren kann. Da kommen viele Holländer.“ Gemeinsam mit seiner Frau Agnes führt der Liftbetreiber auch die Ferienwohnungen „Streidlhof“. „Es sind aktuell schon einige Urlauber in Lenggries“, bemerkt Wohlmuth. Er wisse aber auch, dass nicht alle Urlauber nur zum Skifahren in die Region kommen. „Viele sind auch glücklich, wenn sie auf einer Hütte sitzen oder wandern gehen. Das macht doch unsere Gegend aus.“

Gaißach: Reiserlift seit Ferienbeginn geschlossen

Einige Höhenmeter weiter oben konnten sich die Wirte über mehr Schnee freuen. „Wir hatten bisher eine wunderbare Saison, und die Partys an den Faschingstagen waren sehr gut besucht“, freut sich Michael Geyer, Wirt der Bayernhütte. Ein ähnliches Resümee zieht die Geschäftsführerin der Brauneck-Bergbahn, Antonia Asenstorfer. „Die Ferien laufen ganz gut. Gerade kann man richtig schön Frühlingsskifahren.“ Die Besucherzahlen seien auf dem Niveau des Vorjahres. „Jetzt hoffen wir auf Schnee und ein tolles Saisonfinale im März.“ Georg Gerg vom Reiserlift in Gaißach hatte wenig von den Ferien. „Wir hatten am Samstag noch offen, da haben auch einige Rennen stattgefunden, dann mussten wir aber den Betrieb aufgrund er Witterung einstellen“, erklärt er. Sollte noch mal genug Neuschnee kommen, könne er spontan den Lift in Betrieb nehmen. „Die Piste ist gut, aber von den Schneeverhältnissen müssen wir uns überraschen lassen.“

Stadt Bad Tölz zieht maue Bilanz „Kommen nicht viele Anfragen“

Maria Bader, Leiterin der Tourist-Information in Lenggries sagt: „Wir sind nicht komplett ausgebucht, wie es vor Corona üblich war.“ Aber: „Zumindest die großen Ferienwohnungen sind alle gebucht.“ Von Gastgebern habe sie mitbekommen, dass es ein paar Stornierungen von Langläufern gegeben habe. „Die Skifahrer sind aber alle gekommen.“ Auch seien die Angebote der Gemeinde, wie etwa die Abendwanderungen, sehr gefragt. In Bad Tölz fällt die erste Bilanz zur Faschingswoche eher mau aus. „Wir bekommen nicht viele Anfragen rein“, sagt Kurdirektorin Brita Hohenreiter. „Die Übernachtungszahlen sind noch nicht ausgewertet. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass durch das Ausbleiben von winterlichen Verhältnissen weniger los ist als wir es uns gewünscht hätten.“

