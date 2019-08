Fest am Berg: Ansturm aufs Brauneck

Ideales Bergwetter, jede Menge Attraktionen und Musikgruppen an den Almen und Gasthöfen: Beim Fest am Berg kamen die vielen Besucher auf ihre Kosten. Die Brauneck-Bergbahn beförderte am Sonntag schätzungsweise 3000 Fahrgäste.

Lenggries –Im Frühtau zu Berge…. Wer sich am gestrigen Sonntag gleich in den Morgenstunden zum 15. Fest am Berg auf den Weg Richtung Brauneck machte, war zunächst beinahe Einzelgänger. Kein Anstellen an der Bergbahn, nahezu menschenleere Wanderwege auf Bergeshöhen und reichlich Platz vor den Hütten. Da blieb sogar auf der „Stiealm“ dem Wirt noch Zeit für einen Ratsch. „Na Steffe, was macht’s Wetter?“ „’S richt sich schon.“

Und tatsächlich verzogen sich die über den Gipfeln im Karwendel hängenden Wolken recht rasch, und dann setzte auch schon der Besucheransturm ein. „Bis kurz vor 10 Uhr herrschte Stille, aber dann war bis um 14 Uhr Uhr am Nachmittag Hochbetrieb. Die Menschenschlange an der Talstation wurde immer länger. Wie an einem starken Skitag“, berichtete das Personal der Bergbahn.

Fest am Berg am Brauneck: Die Bilder Zur Fotostrecke

Wer jetzt schon oben war, durfte sich zu den Glücklichen zählen. Und wer aus der Gondel einen Blick auf den schmalen Weg den Garland hinauf werfen konnte, sah wie die Bergfreunde aufgereiht ähnlich einer Perlenkette dem Ziel entgegenstiegen.

An der Tölzer Hütte am Brauneck gibt‘s Tischkegeln

Für die Belohnung war auf den Almen, Hütten und Berggaststätten schon angerichtet: Kühle Erfrischungsgetränke, deftige Speisen, herzhafte Brotzeiten und anschließend natürlich das wohlverdiente Verdauungsschnapserl. „Mm, is des guad gwesn. Bedienung bring noch a Rund’n.“ Um die Mittagszeit wurde der Andrang immer größer. „Kurzer Aufnahmestopp“, verkündete sogar eine Bedienung. Doch einem erstaunten Blick der Gäste folgte ein lockeres Lächeln und schon wurde wieder weiter notiert. Trotz Dauerbelastung blieb immer noch Zeit für einen Spaß.

Bei den Attraktionen gab es eine Neuigkeit. An der „Tölzer Hütte“ konnten sich die Besucher an einem Wettbewerb im Tischkegeln beteiligen. Herrliche Sachpreise, gleich neben der „Stoßbull“ aufgebaut, haben für eine nicht enden wollendes Starterfeld gesorgt.

Baustelle der Schrödelsteinbahn erfreut sich großer Aufmerksamkeit

Besondere Aufmerksamkeit fanden bei vielen Bergfreunden auch die Baustellen der Schrödelsteinbahn. Die bereits montierten Stützen des Sessellifts, die vom Wanderweg aus gut zu sehen sind, sorgten ebenso wie die im Rohbau befindliche Bergstation für reichlich Gesprächsstoff. Überwiegend Freude über die Neuerung der anstehenden Saison war von den Wintersportlern zu hören: „Dadurch gibt es sicherlich noch mehr so herrliche Tage wie den heutigen auf dem Brauneck.“

Rund 3000 Fahrgäste hat die Bergbahn laut Geschäftsführer Peter Lorenz bis in die Nachmittagsstunden befördert. Von Unfällen war bis Redaktionsschluss nichts bekannt. trotzdem hatte die Bergwacht, als Betreiber des Flying Vox im Garlandbereich sowie eines Informationsstands mit Glücksrad an der „Stiealm“ viel zu tun. Alle halfen mit, um ein attraktives „Fest am Berg“ bei besten Bedingungen zu bieten.

Hans Demmel

Lesen Sie auch:

Vorschau auf die Kommunalwahl 2020: Christine Rinner will Bürgermeisterin von Lenggries werden

Weltneuheit aus Lenggries: Mähen mit 3D-Brille im Steilhang: So geht‘s