Festbesucherin unter den Rock gegriffen: Lenggrieser (18) vor Gericht

Mit extrem frauenfeindlichen Sprüchen und einer sexuellen Belästigung wurde ein 18-Jähriger aus Lenggries bei einem Burschenfest in Warngau auffällig. Dafür musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. © Symbolfoto: Jens Kalaene

Ziemlich daneben benommen hatte sich ein junger Bursche aus Lenggries auf einem Fest in Warngau. Es war nicht das erste Mal, dass der junge Mann auffällig geworden war. Die Richterin redete ihm ins Gewissen.

Lenggries – Es ging auf Mitternacht zu, als der stark Betrunkene am 20. Mai dieses Jahres eine Festbesucherin auf einer Party in Warngau mit derben sexistischen Sprüchen belästigte und der Frau unters Dirndl an den Oberschenkel griff. Nun musste er sich wegen sexueller Nötigung vor dem Amtsgericht verantworten.

Hinzu kam eine Anklage wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte: Die hatte sich der 18-Jährige eingehandelt, weil er dem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen war. Als Polizisten ihn erneut aufforderten, widersetzte er sich derart, dass er zu Boden gebracht werden und ihm Handschellen angelegt werden mussten.

Angeklagter: „Ich hatte einen kompletten Filmriss“

„Ich kann mich an den Abend nicht erinnern“, gab der junge Mann auf der Anklagebank sichtlich beschämt zu Protokoll. Zwar machte er einen „kompletten Filmriss“ für den Tatzeitpunkt geltend, räumte aber ein: „Es wird schon so gewesen sein, wie es da steht.“ „Sie wissen, dass man Frauen so nicht behandelt. Und einem Platzverweis hat man Folge zu leisten“, redete Jugendrichterin Friederike Kirschstein-Freund dem Beschuldigten zunächst ruhig ins Gewissen. „Das Dirndl war knöchellang. Da müssen Sie schon ordentlich hingelangt haben“, stellte die Richterin fest, dass ein Übermaß an Alkohol seine verheerende Wirkung bei dem jungen Festbesucher voll entfaltet hatte. Ein bei dem 18-Jährigen vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. „Das ist normal nicht meine Art, dafür möchte ich mich entschuldigen“, sagte der Angeklagte, der nach eigenen Worten dem Feiern nicht abgeneigt ist. „Kommt drauf an, wann wo was los ist.“

Betrunken auf Polizeiauto eingeschlagen

Die Stimmung der Richterin, die dem jungen Mann gerade erklärt hatte, dass es sich beim ersten Mal strafmildernd auswirke, wenn ein Angeklagter bei seiner Tat alkoholisch enthemmt gewesen sei, schlug unversehens um, als der Blick ins Vorstrafenregister fiel. Dort fand sich bereits ein Eintrag: Ein Jahr zuvor hatte sie dem Lenggrieser schon einmal ins Gewissen geredet, weil dieser nach einer Party im betrunkenen Zustand den Seitenspiegel eines Polizeiautos demoliert hatte. „Dann wirkt es heute schon strafschärfend, weil Sie wussten um die Wirkung des Alkohols“, korrigierte sich die Richterin.

Richterin verhängt Geldstrafe

Die Staatsanwältin beantragte neben 600 Euro Geldstrafe einen Freizeitarrest als erzieherische Maßnahme. Die Richterin beließ es bei der Geldstrafe, weil der Angeklagte sich einsichtig gezeigt hatte, die Vorahndung nicht einschlägig war und der Widerstand am untersten Rand der Skala. „Deshalb habe ich heute nochmal auf einen Arrest verzichtet. Aber wenn sowas nochmal passiert, lange ich zu“, wurde die Richterin deutlich. „Solche Sprüche sind extrem frauenfeindlich und unter den Rock greifen, setzt dem Ganzen die Krone auf.“ Damit so was so schnell nicht wieder passiert, erteilte sie dem jungen Burschen ein einjähriges Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. „Zu Hause können Sie trinken, was Sie wollen, aber sie gehen dann nicht mehr vor die Tür. Wenn Sie unterwegs sind, rühren Sie keinen Alkohol an, ist das angekommen?“ Der Angeklagte nickte – und nahm das Urteil an.

