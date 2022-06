Feuerwehr Anger blickt zurück und erinnert an kuriose VW-Rückrufaktion für Einsatzfahrzeug

So sieht das neue Fahrzeug der Feuerwehr Anger-Mühlbach aus. © Demmel

In der Jahresversammlung der Feuerwehr Anger-Mühlbach erinnerte der Kommandant noch einmal an die kuriose VW-Rückrufaktion für das Einsatzfahrzeug.

Anger/Mühlbach – Nach einer Gedenkmesse in der Lenggrieser Pfarrkirche haben sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Anger-Mühlbach mit geladenen Gästen vor Kurzem zu ihrer Jahresversammlung beim „Wastlerwirt“ getroffen. „Es war doch etwas los“, meinte Kommandant Klaus Brandhofer zu Beginn seines Rückblicks und erinnerte nochmals an die kuriose VW- Rückrufaktion des Tragkraftspritzenfahrzeuges und die dadurch erreichte Anschaffung eines Mercedes Sprinter.

Nach sieben Jahren fordert VW sein Fahrzeug zurück

Die Geschichte ist tatsächlich kurios: 2011 war das von VW gebaute Tragkraftspritzenfahrzeug zunächst auf Messen vorgeführt worden, 2013 stand es im Internet zum Verkauf. Mit ein paar Umbauten erwarb es die Gemeinde für knapp 90.000 Euro.

Ganze sieben Jahre später bekam der damalige Bürgermeister Werner Weindl dann ein Schreiben des VW-Konzerns. Im Rahmen interner Überprüfungen habe man festgestellt, dass in einem bestimmten Zeitraum Fahrzeuge verkauft wurden, „bei denen der Bauzustand möglicherweise nicht dem zum Vermarktungszeitpunkt aktuellen Serienstand entsprochen hat“, hieß es in dem Brief. Zum Ausschluss eventueller Schäden wurde der Rückkauf des Fahrzeugs angeboten – und zwar zum vollen Kaufpreis.

Zähe Verhandlungen mit dem VW-Konzern, aber mit gutem Ende für die Feuerwehr

Auf Nachfrage der Feuerwehr sicherte VW auch noch schriftlich den Kofferaufbau vom bisherigen Fahrzeug kostenlos zu. Der Gemeinderat beschloss daraufhin den Kauf eines Fahrgestells mit Allrad. Nur einen Tag später widersprach der Konzern allerdings der Abmachung. Nach einem längeren Hin und Her sowie auf massiven Druck der Feuerwehr gab der Konzern dann nach, legte den Differenzbetrag drauf und bezahlte neben dem ursprünglichen Neupreis einen Großteil der Mehrkosten für ein gleichwertiges neues Fahrzeug.

Schon einen Monat nach der Abholung, kam der Sprinter zum ersten Einsatz

„Dass alles so funktioniert hat, ist hauptsächlich ein Verdienst unseres Kommandanten“, meinte dazu Vorstand Hans Kellner. Schon einen Monat, nachdem er abgeholt worden war, kam der Sprinter zum ersten Einsatz. Jeder der Aktiven wusste mittlerweile über Einrichtung und Ausstattung bestens Bescheid, zahlreiche Einweisungen waren erfolgt.

59 aktive Feuerwehrleute - darunter acht Jugendliche

Sobald es die Corona-Vorgaben erlaubten, wurde auch anderweitig fleißig geübt und zudem bei zehn Alarmierungen ausgerückt. Besonders freute sich Brandhofer über das glückliche Ende der Suche nach einem vermissten Kind am Sylvensteinspeicher. 59 aktive Wehrleute, darunter acht Jugendliche, sind eifrig und engagiert bei der Sache. „Ihr seid eine gute Truppe, macht‘s weiter so“, lobte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher und freute sich über den unkomplizierten Umgang mit der nicht einfachen Situation der vergangenen Monate.

Im Beisein von Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (li.), Kreisbrandrat Erich Zengele (3.v.re.) und Kreisbrandmeister Anton Leeb (2. v. re.) gratulierte Vorstand Hans Kellner jun. (re.) zur langjährigen Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Anger-Mühlbach (ab 2. v.li.) Klaus Brandhofer, Florian Kellner (beide 25 Jahre) sowie Schorsch Oswald und Josef Brandhofer (beide 40 Jahre). 59 Aktive, darunter acht Jugendliche © Hans Demmel

Auch Kreisbrandrat Erich Zengerle war beeindruckt: „Trotz schwerer Zeit habt ihr das Üben mit dem neuen Fahrzeug hervorragend hinbekommen. Ich freue mich über so viel Nachwuchs bei eurer Wehr und den guten Zusammenhalt, auch mit den anderen Viertelswehren.“

Amt des Kassiers muss nach Tod von Jakob Albin neu besetzt werden

Wegen des völlig überraschenden Tods von Jakob Albin, der seit 1988 Kassier war, musste ein neuer Schatzmeister gefunden werden. Die Wahl fiel auf den bisherigen Schriftführer Jakob Nieß jun., dessen Amt Andreas Willibald übernahm. Als neuer Kassenprüfer stellte sich Florian Willibald zur Verfügung. Mit den Ehrungen verdienter Mitglieder endete die gut besuchte Versammlung. (dh/va)

