Für Film vor der Kamera: Amanda Reiter aus Lenggries wehrt sich gegen Diskriminierung im Sport

Von: Felicitas Bogner

Ist im Langstreckenlauf ein bekanntes Gesicht: Amanda Reiter. Seit 2005 betreibt sie Leistungssport. (Archivfoto) © Oliver Bodmer

Amanda Reiter verfolgt ihre Ziele - sowohl im Sport als auch für die Gleichberechtigung Transsexueller. Jetzt spielt die Lenggrieserin in einem Film zu diesem Thema mit.

Lenggries – Dieser Tage war ein Filmteam im Isarwinkel unterwegs. Der Star vor der Kamera: Amanda Reiter. Die Lenggrieserin ist als Vorbild im Kampf für Gleichberechtigung weit über die Grenzen des Oberlands hinaus bekannt. Denn sie ist mit ihrer Transsexualität stets offen umgegangen. Ob privat, in der Politik und im Sport: Reiter habe oft um ihren Platz kämpfen müssen, sagt sie. „Akzeptiert wurde ich hier noch nie, maximal toleriert.“

Film über Transsexualität im Leistungssport

Besonders aber bei ihrer größten Leidenschaft, dem Langstreckenlauf, sei ihr das Leben immens schwergemacht und der Erfolg missgönnt worden. In dem Film der Münchner Regisseurin Julia Fuhr Mann, für den Reiter jetzt vor der Kamera stand, wird Transsexualität im Leistungssport thematisiert. Der Titel lautet: „Life is not a competition, but I’m winnig“ (Auf Deutsch: Das Leben ist kein Wettbewerb, aber ich werde gewinnen).

Die Dreharbeiten in Lenggries haben Reiter große Freude bereitet. „Das Team war einfach super“, sagt sie. © Amanda Reiter

„Vor zwei Jahren hat die Regisseurin mich für das Projekt angefragt“, berichtet Reiter. „Sie hat mir das Drehbuch vorgelegt, und ich habe nicht lange überlegt.“ Da sie selbst mit dem Thema konfrontiert war, sei es ihr eine Herzensangelegenheit gewesen, sagt die Softwareentwicklerin. In einer Mischung aus fiktiven und dokumentarischen Szenen will der Film eine Utopie aufzeigen, in der die Körper im Leistungssport nicht nach ihrem Geschlecht eingeordnet werden. Es gehe darum, jeden in seiner Einzigartigkeit zu zeigen.

„Nach geschlechtsangleichender Operation wurde ich ausgelacht“

Was es nach sich ziehen kann, nur nach dem Geschlecht eingestuft zu werden, erst recht, wenn man den tradierten Vorstellungen nicht entspricht, habe Reiter selbst erlebt, sagt sie. Sie berichtet von einschneidenden Erfahrungen beim Training in Tölz. „Geredet wurde hinter meinem Rücken schon immer, auch als ich noch bei den Männern gelaufen bin“, sagt sie. Verschärft hätten sich die Anfeindungen 2014, als Reiter bei den Frauen antrat. „Nach meiner geschlechtsangleichenden Operation 2015 wurde ich auf dem Tölzer Trainingsplatz heftig ausgelacht. Es war ein langer und mühsamer Weg, bis ich nach dem großen Eingriff wieder normal laufen konnte“, berichtet Reiter. Am Anfang habe jeder Schritt geschmerzt, ihre Vereinskolleginnen hätten sich darüber ausgelassen. „Das hast du jetzt davon“, hätten sie gespottet. Reiter habe „lange hart trainiert, um wieder auf mein Level zu kommen. Die Ärzte meinten, es könne sein, dass ich nie wieder in der Form meinem Sport nachgehen könne“, so Reiter.

Doch sie sei nicht nur wieder schnell geworden, sondern noch schneller. „Das hat viele rasend vor Wut und Neid gemacht. Solange ich langsamer war, war es halbwegs okay. Als ich schneller als die anderen wurde, musste ich den Verein wechseln.“ Sie ging nach Rosenheim. „Mir wurde in meinem einstigen Verein noch nachgesagt, ich hätte einen Vorteil, wenn ich bei den Frauen laufe, da ich einst im Körper eines Mannes geboren wurde“, berichtet sie. „Das ist aber Unsinn. Diese OP wirft einen mehr zurück als alles andere.“ In Rosenheim sei sie gut aufgenommen worden. „Dort gibt es Frauen, die sind langsamer, aber auch welche, die sind schneller. Daher werde ich toleriert.“

Amanda Reiter berichtet von Mobbing bei Wettkämpfen

Reiter beschreibt auch Mobbing-Erlebnisse bei Wettkämpfen. Sogar bei einem ihrer größten Sporterfolge: „Bei der Bayerischen Meisterschaft im Marathon in München wurde ich 2019 Erste. Auf der Liste war ich dann plötzlich nur Zweite.“ Sie legte Einspruch ein. Mit Erfolg. „Danach wurde von einem Meldefehler gesprochen, und meinem Verein wurde kommentarlos die goldene Medaille zugesandt“, sagt Reiter. „Eine Siegerehrung oder Urkunde bekam ich nie.“ Natürlich, betont sie auch, könne man niemandem die Beweggründe dafür nachweisen. „Offiziell ist es ein Meldefehler. Aber es ist schon sehr auffällig, dass gerade mir das passiert, wenn ich den ersten Platz belege“, sagt sie. „Fakt ist, dass ich nur nach meinem Einspruch Meisterin wurde.“ Daraufhin habe ihr der Bayerische Leichtathletik-Verband Unsportlichkeit vorgeworfen.

Dies seien nur zwei von zahlreichen niederschmetternden Erlebnissen. Reiter betont, das dies nicht nur im Sport so sei. „Auch im Privaten und in der Politik reagieren viele ablehnend. Im Oberland ist alles nun mal veraltet“, sagt sie. „Als ich 2020 bei den Wahlen für den Gemeinderat kandidierte, wurden im Ort Wetten abgeschlossen, dass ich das niemals schaffe.“ Ob Sport oder Politik: „Als offen lebender transsexueller Mensch brauchst du im Oberland ein dickes Fell. Wenn du nicht enorm einstecken kannst, killen sie dich innerlich.“ Reiter weiß von vielen Transsexuellen auf dem Land, die sich nicht trauen, sich zu outen. „Viele sehen mich als Vorbild, weil es mir egal ist, was die alle lästern.“

Film für Neuentwurf des Leistungssports

Das Ziel des Films formuliert Fuhr Mann in ihrem Filmexposé so: „Ich möchte einen genderqueeren, utopischen Neuentwurf des Leistungssports wagen. Ein System jenseits von Binarität und ohne stereotype Geschlechterannahmen.“ Die Dreharbeiten, so berichtet Reiter, seien sehr zeitintensiv gewesen. „Ich habe noch nie zuvor bei einem Film mitgemacht. Aber es hat mir großen Spaß bereitet. Das Team war auch toll.“ Ihr Kampf für die Gleichberechtigung transidenter Menschen ist aber trotz Goldmedaille und Film noch lange nicht ausgefochten: „Hier gibt es noch viele Jahre sehr viel zu tun“, sagt die Lenggrieserin. „Ich hoffe, mit meinem Beitrag zu dem Film schon mal ein Zeichen gesetzt zu haben. Damit sich richtig etwas ändert, bräuchte es noch ein paar mehr Filme darüber.“

