Füracker spricht bei Lenggrieser CSU emotionales Thema Erbschaftssteuer an

Von: Andreas Steppan

Zu Gast im Alpenfestsaal: Der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) holte vor rund 50 Zuhörern zum Rundumschlag gegen „die in Berlin“ aus. © Arndt Pröhl

Die aktuelle Bundesdebatte zum Thema Erbschaftssteuer prägte den Auftritt von Finanzminister Albert Füracker bei Lenggrieser CSU am Dienstag im Alpenfestsaal.

Lenggries – Die Erbschaftssteuer ist eines der großen Aufregerthemen der vergangenen Tage. Insofern bekam der Besuch von Finanzminister Albert Füracker, der im Zentrum der aktuellen Debatte steht, am Dienstagabend auf Einladung der Lenggrieser CSU im Alpenfestsaal sprach, zusätzliche Brisanz. Auch unter einigen der rund 50 Zuhörer war die Erbschaftssteuer die Frage, die sie sichtlich am stärksten bewegte.

„Gerade in unserer Region, wo der Grund und Boden mehr Wert hat als anderswo, ist das ein Thema, das jeden betrifft“, stellte der Lenggrieser CSU-Ortsvorsitzende Bernhard Simon eingangs fest. Füracker skizzierte im Rahmen eines Rundumschlags mit vielen Angriffen gegen „die in Berlin“ und „die Linken im Land“ die aktuelle Debatte aus seiner Sicht. „Die Erbschaftssteuer ist eine Steuer, die es eigentlich gar nicht geben dürfte“, meinte er. „Denn sie besteuert Vermögen, das aus schon besteuerten Einnahmen erworben wurde.“

Füracker: „Erbschaftssteuer ist eine Steuer, die es eigentlich gar nicht geben dürfte“

Sie abzuschaffen, sei jedoch unrealistisch. Aktuell allerdings drohen beim Vererben von Immobilien höhere Belastungen – „besonders in Ihrer Region, wo sich die Immobilien exorbitant verteuert haben“. Die Wertsteigerung sei zwar für den Eigentümer schön, „aber man kann von einem Haus auch nicht abbeißen“, so Füracker.

Nun sehe das Jahressteuergesetz 2022 vor, dass die Grundlage der Besteuerung sich ändert und möglichst nahe am Verkaufswert angesetzt wird – eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. „Wenn die Bewertung neu gemacht und in diesem Zuge auch die Freibeträge entsprechend angepasst würden, hätten wir damit auch kein Problem“, so Füracker. Genau darum, dass der Freistaat die Freibeträge selbst regeln kann, ringe er seit Monaten mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Da sich aber nichts bewege, „musste ich das Thema am Wochenende öffentlich machen“. Für Füracker steht fest: „Die Berliner Ampel ist mit ihrer eigentumsfeindlichen Politik rot-grün geprägt.“ Im Bundesrat wolle er, der bayerische Finanzminister, nun am Freitag einen Antrag auf eine Erhöhung der Freibeträge stellen.

Nachdrücklich stellte auch der Gaißacher Bürgermeister Stefan Fadinger das Thema in einem Wortbeitrag heraus. „Wir reden hier nicht von Millionären am Tegernsee, sondern es geht um einfache Handwerker und Angestellte, die eine Lebensgrundlage brauchen“, betonte er. Dass Höfe, Betriebe, Häuser an die nächste Generation übergeben werden, die dann damit etwas gestalten kann, sei das, „was unser Dorf braucht, was unser Dorf zusammenhält“, so Stefan Fadinger. In der Gemeinde Gaißach aber habe sich der Bodenrichtwert seit 2021 verdreifacht. Wenn Erben nun zusätzlich werde, werde die Belastung zu hoch.

Stefan Fadinger: Belastung für Bevölkerung am Dorf zu hoch

Auch Wolfgang Mulzer, Mitglied im Lenggrieser CSU-Ortsvorstand, sorgte sich um die nächste Generation. „Unsere Jugend kann sich doch gar kein Haus mehr leisten, wenn schon eine Wohnung mit 100 Quadratmetern eine Million Euro kostet.“ Die Folge sei, dass „Preißn“ oder ausländische Investoren das Oberland aufkaufen.

Ganz andere Anliegen an den bayerischen Finanzminister trug dagegen der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger vor. Durch die einstige Ausweisung „eines Großteils des Gemeindegebiets als FFH-Flächen“ habe die Jachenau nicht nur bis heute massive Probleme zum Beispiel beim aktuellen Radwegbau. Die Grundeigentümer leiden ihm zufolge auch unter dem Wertverlust ihrer Flächen. „Da müsste der Staat einen Ausgleich zahlen“, forderte Rauchenberger. Der Jachenauer Rathauschef nutzte auch die Gelegenheit, den „desolaten Zustand“ der Staatsstraße 2072 anzusprechen. Verkehrsminister Christian Bernreiter habe bei seinem jüngsten Besuch in der Jachenau (wir berichteten) gesagt: „Der Finanzminister gibt mir für die Sanierung kein Geld.“ In beiden Fragen machte Füracker dem Bürgermeister wenig Hoffnung.

