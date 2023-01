Fischzählung zeigt: Das sind die Gewinner und Verlierer der Isar

Von: Melina Staar, Josef Hornsteiner

Teilen

Der Äschen-Bestand ist gestiegen. © privat

Eine Fischzählung in der Isar ergab: Der Bestand von Bachforellen und Koppen ist um die Hälfte zurückgegangen. Eine andere Fischart scheint sich unterdessen zu erholen.

Lenggries/Wallgau – Wo sind die Bachforellen? Bei einer Untersuchung des Bestands im Herbst zwischen Krün und Wallgau wurde festgestellt, dass es einen Rückgang um 40 Prozent gegeben hat. Das Landesamt für Umwelt (LfU) hatte eine Fischzählung und Gewässeranalyse auf einem Abschnitt von 600 Metern vorgenommen.

Fischbestand in der Isar wird immer schlechter

Dabei wurde festgestellt, dass – so ein Sprecher des LfU – die Fischfauna an der Oberen Isar „in einem guten ökologischen Zustand“ sei. Allerdings auch, dass die Bachforellenanzahl um fast 40 Prozent, die der Koppen sogar um fast 50 Prozent zurückgegangen ist. Der Rückgang ist auch im weiteren Verlauf der Isar zu spüren. „Der Fischbestand wird immer schlechter“, sagt Michael März, Vorsitzender des Fischereivereins Lenggries. „Wir investieren viel Geld, damit wir die Isar nachhaltig besetzen können. Aber das ist immer wieder ein Riesenaufwand.“

Elritzen fühlen sich wohl in der Isar. © privat

Als einen Hauptgrund für den Rückgang vieler Fischarten, aber auch Krebse sieht März die Zunahme des Fischotters: „Ein Riesenproblem.“ Der Schaden, den der Otter anrichte, gehe in die Tausende. Auch Gänsesäger und Kormorane nehmen immer mehr zu. Neben den Fressfeinden hat Hans Schanderl vom Kreisfischereiverein Garmisch-Partenkirchen eine Erklärung für den Rückgang der Koppen: „Überall dort, wo das Isarwasser versiegt, tun sich die Koppen schwer.“ Der Fisch hat im Gegensatz zu seinen Artgenossen keine Schwimmblase und kann deshalb nur kurze Strecken überwinden. „Sie sind zwar zäh, aber besonders bei zurückgehendem oder versickerndem Wasser gefährdet.“ Die Bachforellen hingegen haben laut Florian Herzinger vom Bezirksfischereiverein Bad Tölz zusätzlich mit einem Parasiten zu kämpfen, der die Bestände reduziert. „Im späten Sommer sterben viele Fische daran.“

Äsche in der Isar erholt sich

Immer wieder wird der Fischbestand auch in der Isar im Bereich Lenggries und Bad Tölz kontrolliert. Die Zählung erfolgt dabei mit Elektroaggregaten. Den Rückgang von Koppen und Bachforellen kann Herzinger bestätigen. Der Äsche hingegen gehe es gut. „Wir schonen sie seit einiger Zeit seitens der Fischerei. Dadurch erholt sie sich auf natürlichem Weg und hält auch Fressfeinden besser Stand.“ Denn diese natürlichen Feinde nähmen immer mehr zu.

Tote Koppe, bei trockener Isar verendet. © privat

Deshalb dringe die Fischerei immer stärker darauf, Unterstände in Form von Totholz oder Steinen in der Isar errichten zu können. Seitens des Wasserwirtschaftsamts ist das möglich. Doch es gebe einen Interessenkonflikt mit den gewerblichen Nutzern der Isar, sprich den Bootsfahrern. „Man will zwar einen Wildfluss hinunterfahren, aber keine Strukturen reinbringen. Das ist schade.“ Man müsse ein gutes Mittelmaß finden. Die Unterstände sollen den Fischen Schutz bieten. „Die Jungfische können sich dort vor Vögeln oder anderen Fischen verstecken“, erklärt Herzinger. Es gibt ein paar solcher Schutzflächen, aber es bräuchte mehr.

Fische laichen auf Höhe des Gaißacher Fußballplatzes

Unter genauer Beobachtung steht die Isar in Höhe des Gaißacher Fußballplatzes. Denn dort laichen die Fische, die allesamt Kieslaicher sind. Auch wenn man mit dem Einsetzen von Fischen für einen Ausgleich sorge: „Das Beste ist, wenn sich die Fische zum Großteil selbst reproduzieren.“ Die Huchen und Äschen seien so weit. Andere Fischarten müssen jedes Jahr eingesetzt werden. „Aber wir machen es gerne, auch wenn es kostenintensiv ist.“ Denn die Fischerei habe sich auch dem Naturschutz verpflichtet.

Bachforellen sind weniger geworden. © privat

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.