Flößerei und Kalkbrennerei in Lenggries: Eine Reise in die Vergangenheit

Teilen

Diesen Ofen hat die Gemeinde erworben und pflegt ihn als bedeutendes Baudenkmal. © Rainer Bannier

Historisches aus Lenggries: Mathias Mederle erzählt in heimatkundlichen Führungen über Flößerei und Kalkbrennerei.

Lenggries – Neben der Landwirtschaft haben die Menschen im Isarwinkel früher hauptsächlich vom Holzeinschlag im Bergwald, von Flößerei und Kalkbrennerei gelebt. Die Erträge aus dieser harten und teils gefahrvollen Arbeit sicherten ihnen einen bescheidenen Wohlstand. Damit das nicht in Vergessenheit gerät, und um zu erklären, wie das alles einmal eng miteinander zusammenhing, lädt der Lenggrieser Mathias Mederle in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information regelmäßig zu heimatkundlichen Führungen ein. In Lenggries ist man stolz darauf, ein internationales „Flößerdorf“ zu sein, auch wenn die Isar nach dem Zweiten Weltkrieg infolge der Motorisierung des Transportwesens ihre Bedeutung als wichtiger Handelsweg eingebüßt hat. In dieser Zeit erfolgte auch der Niedergang der Kalkbrennerei, weil die Isar (wie andere Alpenflüsse auch) nach wasserwirtschaftlichen Einbauten ihr „Geschiebe“ verloren hatte, also den Nachschub an Kalksteinen, die sie mit jedem Hochwasser tonnenweise bis ins Flachland hinaus transportiert hatte.

Lenggries als internationales „Flößerdorf“

Wir treffen uns mit Mathias Mederle auf der Isarbrücke am Standbild des Flößerpatrons St. Johannes von Nepomuk, der vor den Gefahren des Wassers und des Reisens beschützen soll. Mederle ist langjähriger Vorstand des Lenggrieser Holzhacker- und Flößervereins, der vor 70 Jahren aus dem Zusammenschluss des 1865 gegründeten Holzhackervereins mit der Flößerinnung hervorgegangen ist und dessen 430 Mitglieder sich der Bewahrung des kulturellen Erbes verschrieben haben. Wie uns der 72-Jährige ehemalige Flugzeugbauer bei Dornier erklärt, „gehörten Holzwirtschaft, Flößerei und Kalkbrennerei früher untrennbar zusammen“. Die Isarflößerei wurde im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und war seit jeher eine wichtige und effektive Form des Holztransportes. Zudem kam ihr eine große Bedeutung als Waren- und Personentransportmittel zu.

Vor den Gefahren des Wassers soll der an der Isarbrücke thronende Flößerpatron St. Johannes von Nepomuk schützen. Mathias Mederle blickt zu ihm hinauf. © Rainer Bannier

Baumstämme aus dem Isarwinkel wurden in unvorstellbar großen Mengen in Form von Flößen auf der Isar als Baumaterial in die aufblühenden Städte transportiert: nach München und sogar bis nach Wien. „Allein für den Dachstuhl der spätgotischen Münchner Frauenkirche sind Ende des 15. Jahrhunderts 147 schwer beladene Bauholzflöße mit 630 Festmetern Rundholz die Isar hinuntergefahren“, erzählt Mederle. Auch die zahlreichen Tölzer Bierbrauereien nutzten die Isar seit jeher als Transportweg zu ihren wichtigsten Absatzmärkten. Neben dem Transport von Waren und Reisenden kam der Flößerei bisweilen sogar militärische Bedeutung zu: So wurden Isarwinkler Flößer beim siegreichen Türkenkrieg des Prinz Eugen (1683–99) zur schnelleren Truppenverlegung im heutigen Ungarn zwangsverpflichtet.

Holz aus dem Isarwinkel für den Bau aufblühender Städte - sogar bis Wien

Das Gewerbe blühte über Jahrhunderte: anno 1860 etwa sind 11 400 Flöße nach München gefahren, davon 80 Prozent auf der oberen Isar und 20 Prozent auf der Loisach. An der Lenggrieser Floßlände herrschte stets reger Betrieb. Sie erstreckte sich von der heutigen Isarbrücke am östlichen Ufer über einen vollen Kilometer flussaufwärts. „Dreimal pro Woche legte fahrplanmäßig ein Floß für Reisende nach München ab, eines der Flöße fuhr weiter über Passau und Linz bis nach Wien“, berichtet Mederle. Der Holzeinschlag in den Bergwäldern des Isarwinkels führte zu großflächigen Waldverlusten, die das Landschaftsbild gravierend veränderten. Und zum Holzbedarf trug auch die Kalkbrennerei bei: Bei Niedrigwasser während der Wintermonate – für die Zeit zwischen Michaeli und Georgi – hatten die Flößer bereits seit dem 14. Jahrhundert das Privileg, in den bis zu 20 Lenggrieser Kalköfen das Geschiebe aus der Isar zu Kalk zu brennen. Von diesen Öfen ist heute nur noch einer erhalten, den die Gemeinde erworben hat und als bedeutsames Baudenkmal einer mittelalterlichen Produktionsstätte pflegt.

In Lenggries ist man stolz darauf, ein internationales Flößerdorf zu sein. © Bannier

„Bei jedem Brennvorgang in einem der 20 Kalköfen wurden jeweils rund 60 Kubikmeter Isarsteine aufgeschichtet und mittels 40 bis 50 Ster Holz über drei Tage auf tausend Grad erhitzt“, sagt Mederle. Es ging also um ungeheure Mengen. Dadurch entstand ein „entsäuerter“ Branntkalk, der nach seiner Abkühlung durch Zuführung von Wasser je nach Verfahren zu Kalkfarbe und Mörtel verarbeitet wurde. Auch diese Erzeugnisse wurden per Floß isarabwärts transportiert für den Aufbau von Städten und Schlössern.

Die Exkursion mit Mathias Mederle führt von der Isar zum Kalkofen und zurück ins Lenggrieser Ortszentrum, wo im Heimatmuseum zwei Räume der Holzwirtschaft und Flößerei gewidmet sind. Dann führt sie in die barocke Pfarrkirche St. Jakob, deren Bau 1721/22 vom Hohenburger Schlossherrn Graf Ferdinand Joseph von Herwarth in Auftrag gegeben worden war. Das für ein Dorf außergewöhnlich groß dimensionierte Gotteshaus mit einem 57 Meter hohen Glockenturm wurde mit Kalkmarmor aus dem örtlichen Steinbruch errichtet. Das imposante Innere ist vom Westportal bis zum Hochaltar 45 Meter lang, das Gewölbe 15,7 Meter hoch. Platz bietet es für bis zu 1200 Gläubige. Gern wird deshalb auch vom „Dom des Isarwinkels“ gesprochen. Die wertvolle Ausstattung mit Fresken und Altären, Statuen und Reliquien sowie tragbaren Stangen und Kreuzen der kirchlichen Bruderschaften, Flößer und anderer Zünfte zeugt vom gewachsenen Wohlstand und Selbstbewusstsein der überaus spendenwilligen Bürger, die damals als Bauern, Holzfäller, Flößer und Kalkbrenner ihr Auskommen hatten. (R. Bannier)

Führungen

mit Mathias Mederle für Einheimische, Gäste und Schulklassen zum Thema „Geschichte des Lenggrieser Holzhacker-, Flößer- und Kalkbrennerwesens“ organisiert die Lenggrieser Tourist-Information. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0 80 42/5 00 88 00.

Die neuesten Nachrichten aus Bad Tölz lesen Sie hier.