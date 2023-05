Zwei große Festivals im Sommer: Lenggries feiert zu Wasser, in der Luft und mit Feuer

Abheben: Besucher des Gleitschirm-Festivals „Fly & Fun“ haben die Gelegenheit zum Tandemflug. © Adventure Sports

Das Gleitschirmflieger-Dorado Brauneck und das immaterielle Weltkulturerbe Flößerei werden im Sommer bei zwei großen Festen in Lenggries in Szene gesetzt.

Lenggries – Kräftig gefeiert wird in diesem Sommer in Lenggries. Denn im Juni und Juli stehen gleich zwei Großereignisse an, die jeweils eine Besonderheit des Ortes in den Mittelpunkt stellen.

Lenggries: Viertes Flößerfest am 17. Juni

Als „Lkw des Mittelalters“ bezeichnet die Tourist-Info Lenggries die Flöße in einer Pressemitteilung. Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts seien auf der Isar jährlich rund 11 000 Flöße von Lenggries nach München gefahren. An dieses einst so bedeutende und für den Ort prägende Gewerbe erinnert das große Flößerfest mit buntem Markttreiben, das in seiner vierten Auflage am Samstag, 17. Juni, stattfindet.

Geschichtliches berichten Mitglieder des Lenggrieser Holzhacker- und Flößervereins. © Tourismus Lenggries

Zuletzt, so berichtet Tourismus-Chefin Maria Bader, habe es 2016 ein Flößerfest in Lenggries gegeben. „Damals fiel es mit dem internationalen Flößertreffen zusammen.“ Es sei immer klar gewesen, dass es eine Neuauflage geben wird – auch wenn damals niemand dachte, dass sich dies wegen Corona bis ins Jahr 2023 verzögern würde. Andererseits passt der Zeitpunkt gerade ganz gut, wie Bader findet. Denn mit der Aufnahme der Flößerei in die Unesco-Liste des immateriellen Weltkulturerbes Ende 2022 habe man jetzt wieder einen schönen Anlass, dieses traditionelle Handwerk zu feiern. Zusammen mit den maßgeblich beteiligten Vereinen, dem Holzhacker- und Flößerverein, dem Bauern- und dem Handwerkerverein sei man übereinkommen, das Flößerfest künftig alle fünf Jahre zu veranstalten, berichtet die Tourismus-Chefin.

Mittelalterliches Lager beim Flößerfest in Lenggries

Der Bereich um Rathausplatz, Dorfscheibn und Kurgarten wird sich am 17. Juni in einen Markt verwandeln, an dessen Ständen viele regionale Spezialitäten angeboten werden. Dazu gibt es Vorführungen in diversen historischen Handwerkstätigkeiten, die mit der Flößerei eng verbunden waren. So zeigen Schmiede, Strickerinnen, Säckler, Korbflechter und Schnitzer ihr Können. Die Lenggrieser Blaskapelle, die Schuhplattler der Trachtenvereine, die „6er Musi“ und die „Isarwinkler Spitzbuam“ sorgen für Unterhaltung. Dazu gibt es ein Kinderprogramm.

Spektakulärer Abschluss des Flößerfests am 17. Juni ist eine Feuershow im Kurgarten. © Manfred Schalk

Die historischen Hintergründe erläutern Schautafeln des Holzhacker- und Flößervereins und die Flößereiausstellung im Heimatmuseum. Als besondere Attraktionen staksen die Mittenwalder Stelzengänger „De Hochhaxat’n“ übers Festgelände. Und im Kurgarten schlagen die „Werdenfelser Landsknechte“ ihr mittelalterliches Lager auf. Eine Feuershow schließt den Festtag spektakulär ab.

Neu in Lenggries: Gleitschirmfliegerfestival „Fun & Fly“ am Brauneck

Ganz neu im Lenggrieser Veranstaltungskalender ist dagegen das Gleitschirmfestival „Fun & Fly“ am Wochenende, 22. und 23. Juli. Die Initiatoren Steffen Heyn („Wunderfalke Events“) und Sepp Strobl („Adventure Sports“) seien mit der Idee auf die Gemeinde zugekommen, sagt Bader. „Wir haben das sofort gut gefunden und unterstützen sie bei der Organisation.“

Das neue Festival knüpft an die Lenggrieser Besonderheit an, dass Gleitschirmflieger am Brauneck von drei Startplätzen aus in drei verschiedene Richtungen abheben können. Rundherum wird aber auch das anderweitige mannigfaltige Freizeit- und Erlebnisangebot im Isarwinkel in Szene gesetzt.

Extrembergsteiger Thomas Huber zu Gast am Brauneck

Am Fuße des Braunecks wartet ein äußerst breit gefächertes Programm auf die Besucher. Um einen Überblick zu geben, nennt Maria Bader drei große Komponenten. Zum einen gebe es eine Vortragsreihe, wobei als prominentester Gast Thomas Huber hervorsticht. Der weltbekannte Kletterer und Extrembergsteiger nimmt die Zuhörer mit auf die wilde Weltreise der „Huberbuam“.

Stargast: Extremkletterer Thomas Huber hält am 22. Juli am Brauneck einen Vortrag. © Huberbuam

Jede Menge selbst erleben können die Besucher des Outdoor- und Familienprogramms. Bullcart-Fahren, klettern, über die Slackline balancieren, jonglieren: All das kann man ausprobieren – bis hin zum Tandemflug oder zum Training im Fliehkraftsimulator. Es gibt eine Märchentour, eine Natur-Erlebniswanderung, Raftingtouren, Mountainbike-Fahrtrainings und mehr. Damit zeigen örtliche Freizeitanbieter ihre ganze Palette. Einige Angebote sind im Eintrittspreis inbegriffen, andere werden für Festivalbesucher ermäßigt angeboten. Weitere Höhepunkte sind Vorführungen des Falkners Paul Klima.

Gleitschirmflieger-Messe am Fuß des Brauneck in Lenggries

„Unser Erlebnisberg Brauneck ist ein Leuchtturm des touristischen Angebots“, sagt Maria Bader. „Bei dem Festival können wir alle Leistungsträger aus diesem Bereich zusammenfassen und das gesamte Erlebnisangebot von Lenggries vorstellen.“

Dritte Komponente des Festivals ist eine Gleitschirmflieger-Messe, bei der die bekanntesten Aussteller der Szene die ganze Palette des Materials und Zubehörs präsentieren. Dazu macht auch noch das Outdoor-Filmfestival „BOFF“ Station beim „Fun & Fly“. Und die Brauneckbahn fährt an den beiden Festivaltagen abends länger als sonst, bis 19 Uhr. Je nachdem, welche Programmpunkte man sich herauspicken will, gibt es ab Mitte Mai Eintrittskarten mit verschiedenen Leistungskombinationen – zum Beispiel mit oder ohne Bergbahnfahrt – auf www.fun-fly-lenggries.de.

