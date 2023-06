Flüchtlingsunterkunft Thema im Lenggrieser Bauausschuss: „Das ist uns zu massiv“

Ist als Standort für eine Asyl-Unterkunft im Gespräch: Das Areal an der Scharfreiterstraße. Lenggries erfüllt derzeit seine Quote nicht Gemeinderat diskutiert über Alternativen

Von Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Lenggrieser Bauausschuss hat am Montag die geplante Flüchtlingsunterkunft mit 100 Plätzen an der Scharfreiterstraße abgelehnt. Nun wird nach Alternativen gesucht.

Lenggries – In der Regel verirren sich nur vereinzelt Zuhörer in die Lenggrieser Bauausschusssitzungen. Am Montag war das anders: Die Stühle reichten für die Zuhörer nicht aus, die in den Saal drängten. Zuvor hatte es bereits einen Protest auf dem Rathausplatz gegeben. Im Zentrum des Interesses stand der Bauantrag auf Errichtung einer Containeranlage als Unterkunft für maximal 100 Geflüchtete an der Scharfreiterstraße.

Containeranlage mit 24 Wohneinheiten geplant

Die nackten Fakten präsentierte Bauamtsleiter Ronny Bousseljot. Geplant sei eine Containeranlage in den Maßen von gut 31 mal 14 Metern mit 24 Wohneinheiten. Zudem sollen die leer stehenden Ausstellungs- und Verkaufsräume des Hauptgebäudes auf dem Areal unter anderem als Gemeinschaftsräume genutzt werden. Das Grundstück liegt im Gewerbegebiet. Eine Wohnnutzung ist dort eigentlich nur ausnahmsweise zulässig. Allerdings hat der Gesetzgeber Sonderregelungen für Asylunterkünfte geschaffen, so dass die Containeranlage an dieser Stelle möglich wäre.

Gemeinde erfüllt derzeit die Aufnahmequote nicht

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) ging auf die Notwendigkeit ein, weitere Plätze in der Gemeinde schaffen zu müssen. „Alle zwei Wochen wird dem Landkreis ein Bus mit Flüchtlingen zugewiesen, die verteilt werden müssen – ob wir wollen oder nicht.“ Rund 150 Geflüchtete leben laut Bürgermeister derzeit in der Gemeinde. Um die Quote zu erfüllen, müssten es etwa 45 mehr sein – Tendenz mit Blick auf die Ankunftszahlen: steigend. „Jede Gemeinde muss ihrer Pflicht nachkommen. Wir sitzen alle in einem Boot“, sagte Klaffenbacher.

Wird den Fehlbelegern gekündigt, gelten sie als obdachlos

Weigere sich die Gemeinde, weitere Plätze zu schaffen, wäre es denkbar, dass die Turnhalle oder andere kommunale Liegenschaften beschlagnahmt würden. Oder der Freistaat kündigt den sogenannten Fehlbelegern. Das sind Menschen, die ein Bleiberecht haben und eigentlich aus den Unterkünften ausziehen müssten, das aber nicht können, weil sie keine Wohnung finden. 30 dieser Fehlbeleger gibt es in Lenggries. Müssten sie aus den Unterkünften raus, „gelten sie als obdachlos. Und dann ist die Gemeinde für sie zuständig – auch kostenmäßig“, sagte Klaffenbacher.

Die Problematik war den Ausschussmitgliedern durchaus bewusst. Dennoch hatte Martin Willibald (FWG) mit den aktuellen Planungen „ein massives Problem“. Man wisse nicht, wie viele Kinder in die Unterkunft ziehen. „Wenn das 50 sind, sind das zwei Kindergartengruppen.“ Dabei habe man ja schon jetzt zu wenig Kapazitäten. „Ich kann dem nicht zustimmen“, sagte Willibald.

Kasernenareal als Alternative ins Spiel gebracht

Für Sabine Gerg (SPD) waren viele Fragen offen. „Der private Bauherr vermietet die Container an den Freistaat und bekommt dafür Geld, aber für alle sozialen Belange ist die Gemeinde zuständig?“, fragte sie. Ja, antwortete der Bürgermeister, das sei aber bei allen Unterkünften so. Ob es dann nicht sinnvoller wäre, wenn die Gemeinde ein Grundstück zur Verfügung stellt, dafür vom Freistaat Geld bekommt und dieses beispielsweise in einen Kindergartenbau investiert, wollte Gerg wissen. Zudem gehe es doch auch darum, für die Flüchtlinge eine Unterkunft zu schaffen, „die menschenwürdig ist“. Stecke man hier vier Nationen auf 20 Quadratmetern zusammen, möglicherweise noch alleinstehende Männer, „die Bedürfnisse haben, wissen wir, was rauskommt“, so Gerg. „Ich sehe die Not und bin nicht gegen Flüchtlinge. Aber was lassen wir da zu?“, fragte sie. Natürlich sei die Kaserne weniger zentral gelegen. „Aber wir könnten die Container auch dort aufstellen.“

Bei den Gemeinderäten sind viel Fragen offen

Daniela Werner (Grüne) hat ebenfalls „wahnsinnig viele Fragen“. Sie habe von den Planungen aus der Zeitung erfahren „und war baff über die Größenordnung“. 100 Plätze seien einfach schon „eine Hausnummer – vor allem ohne Helferkreis. Ich will nicht sagen, das geht schief. Ich kann aber auch nicht sagen, dass das schon laufen wird.“ Sie wisse, dass es im Landkreis bei der Verteilung der Flüchtlinge ein solidarisches System brauche, „und wir müssen uns Gedanken machen, ob und wie wir das schaffen“. Für den Bauausschuss sei das Thema „aber zu groß“, sagte Werner und plädierte für eine Vertagung in den Gemeinderat am kommenden Montag.

Thomas Murböck (CSU) war die Anlage an dieser Stelle einfach zu groß. „Das sind zu viele auf einem Fleck. Ich könnte durchaus mit einer kleineren Anlage leben. Aber das ist mir zu gaach.“

Applaus von den Zuhörern für Vorschlag von Peter Gascha

Peter Gascha (FWG) wollte das Thema auf keinen Fall vertagen. „Das ist uns dort zu massiv.“ An dieser Meinung ändere sich auch bis zur Gemeinderatssitzung nichts. Er bedauerte, dass ein früherer Plan, dort eine Halle für mehrere Gewerbetreibende zu schaffen, nicht umgesetzt wurde. „Dabei haben wir in Lenggries einen Haufen Leute, die was suchen.“ Das Vorgehen des Bauherrn „kann ich nicht verstehen“, sagte Gascha.

Er plädierte dafür, über das Vorhaben jetzt zu entscheiden und im nächsten Gemeinderat über alternative Standorte für eine Unterkunft zu diskutieren. Dafür gab es Applaus von den Zuhörern. Und es gebe ja auch immer noch ein alternatives Areal, brachte Hans Besch (FWG) das staatliche Gelände nahe der Flussmeisterstelle in Erinnerung. „Das wäre einwandfrei nutzbar.“ Die Ablehnung des Standorts durch den Freistaat könne er nicht nachvollziehen. „Das ist auch noch nicht gegessen“, versprach Klaffenbacher. „Dort wäre eine Unterkunft schnell und einfach umsetzbar.“

Gemeinderat wird nicht öffentlich über Alternativen diskutieren

Einstimmig lehnte der Ausschuss schließlich den Bauantrag an der Scharfreiterstraße ab. Ob es dabei bleibt, entscheidet das Landratsamt. Im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Montag soll über weitere mögliche Standorte gesprochen werden. „Nicht öffentlich deshalb, weil auch Grundstücke von Privaten dabei sind“, so Klaffenbacher.

