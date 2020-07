Motorradfahrer übersieht haltende Fahrzeuge: Drei Schwerverletzte

Drei Menschen wurden am Sonntagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B 307 auf Höhe des Sylvensteinsees schwer verletzt.

Lenggries – Nach Angaben der Tölzer Polizei fuhr ein 52-jähriger Mann aus Warngau am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Jaguar vom Achenpass kommend auf der Bundesstraße 307 in Richtung Sylvensteinspeicher. Am Stausee wollte der 52-Jährige nach links auf den dortigen Wanderparkplatz abbiegen, musste davor allerdings verkehrsbedingt anhalten, da ihm ein 38-jähriger Mann aus Weinböhla (Sachsen) mit seinem Ford samt Wohnanhänger entgegenkam.

Motorradfahrer übersieht wartende Fahrzeuge

Eine 26-jährige VW-Fahrerin aus Marktoberdorf hinter dem Jaguar erkannte das rechtzeitig und hielt ebenfalls an – genauso wie der nachfolgende 58-jährige Ebersberger mit seinem Motorrad der Marke BMW. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz hinter dem Ebersberger bemerkte allerdings zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm gestoppt hatten. Er fuhr mit seiner BMW gegen das Heck des bereits stehenden Motorrads des Ebersbergers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 61-Jährige von seinem Motorrad über die BMW des 58-Jährigen hinweg in die Heckscheibe des VW geschleudert. Das Motorrad des Ebersbergers wurde ebenfalls auf das Heck des Wagens geschoben. Dann stürzte die Maschine samt Fahrer nach links um.

Gepäckkoffer des Motorrads trifft Wohnanhängers

Bei dem Aufprall wurde außerdem noch der Gepäckkoffer des Ebersbergers abgerissen und über die Fahrbahn hinweg gegen den Wohnanhänger des entgegenkommenden 38-Jährigen aus Weinböhla geschleudert. Der 61-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht – genauso wie der Ebersberger, der ebenfalls schwere Verletzungen erlitt. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro

Die beiden Motorräder waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Kraftrad des Ebersberger beläuft sich auf rund 2500 Euro, an der Maschine des Schweizers entstand rund 5000 Euro Schaden. Den Schaden am VW beziffert die Polizei mit rund 3000 Euro, den am Wohnanhänger mit 150 Euro. va

