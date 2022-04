Auf der Spur der Geschichte der „Seeadler“ aus dem Ersten Weltkrieg

Unterwasser-Archäologe stellt neues Buch vor - und berichtet von abenteuerlicher Expedition in der Südsee

Von: Andreas Steppan

Südsee-Abenteuer: Am Atoll Mopelia tauchten Huber und sein Team zu den Überresten der SMS Seeadler. © Submaris

Zu versunkenen Schätzen führt Forschungstaucher Florian Huber aus Lenggries im neuen Band der Reihe „Was ist was“. Selbst begab er sich zuletzt auf die Spur der gesunkenen SMS Seeadler.

Lenggries – Mit Aufsehen erregenden Funden, als Moderator der ZDF-Reihe „Terra X“, in seiner Heimat im Isarwinkel aber auch mit Vorträgen über die Geheimnisse des Walchensees hat sich der aus Lenggries stammende Unterwasser-Archäologe Dr. Florian Huber einen Namen gemacht. Erfolgreich ist er zudem als Autor in der Reihe „Was ist was“. Unter dem Titel „Versunkene Schätze“ hat er hier nun sein mittlerweile drittes Sachbuch für Kinder veröffentlicht. Seinen jungen Lesern will der 46-Jährige darin vermitteln: Nicht Gold und Edelsteine sind der größte Schatz – sondern Wissen und Erkenntnisse.

Walchensee ist Heimat-Tauchrevier von Florian Huber

Inhaltlich konnte Huber bei dem Thema „aus den Vollen schöpfen“, wie er sagt. Nach 20 Jahren Berufserfahrung in der Unterwasser-Archäologie weiß er schließlich so einiges darüber, welche „versunkenen Schätze“ sich in Seen, Meeren und anderen Gewässern finden lassen. „Wobei ich in dem Buch natürlich nicht nur über meinen eigenen Projekte berichten wollte“, sagt er.

Will Kindern Lust auf Wissenschaft machen: Unterwasser-Archäologe Florian Huber mit seinem neuen Buch. © Arndt Pröhl

Nicht nehmen lassen wollte es sich Huber aber, das Buch mit einem Kapitel über sein heimatliches Stamm-Tauchrevier, den Walchensee, zu eröffnen. Denn auch dort liegen in der Tiefe viele Objekte verborgen, die Aufschlüsse über die Vergangenheit geben: untergegangene Holzboote, die Überreste eines im Zweiten Weltkrieg notgelandeten Flugzeugs oder 500 Jahre alte Holzpfähle, die einst zu einer Fischzuchtanlage gehörten. „Ich wollte den Kindern zeigen: Schaut, was es unter Wasser alles zu entdecken gibt. Und man muss dafür nicht unbedingt weit reisen“, sagt der Autor.

Forschungs-U-Boot „Jago“ ist im Ruhestand

Einen kleinen Exkurs in dem Buch widmet Huber auch der Legende vom Waller vom Walchensee, jenem sagenumwobenen Untier, das angeblich auf dem Grund liegt und mit einem einzigen Schlag seiner Schwanzflosse eine Welle auslösen könnte, um München zu überfluten. Huber entkräftet die Legende wissenschaftlich abgeklärt und doch mit einem Augenzwinkern: „Der Wels liebt schlammiges Wasser. Und der Walchensee ist außergewöhnlich klar.“

Erwähnung findet in dem Buch auch die „Jago“, jenes Forschungstauchboot, das 2015 auch einmal in den Walchensee hinabglitt, um im Auftrag von Eon den Kesselbergstollen des Kraftwerks zu untersuchen. Das kleine gelbe U-Boot, in dem zwei Personen Platz nehmen konnten, ist seit 2021 „im Ruhestand“, berichtet Huber. „Die Tendenz geht in der Forschung zu unbemannten U-Booten.“

Ebenfalls im „Was ist was“-Band zu finden ist ein Abschnitt über einen spektakulären Zufallsfund vom November 2020: die legendäre Chiffriermaschine „Enigma“ aus dem Zweiten Weltkrieg. Huber und sein Team fanden ein Exemplar in der Ostsee.

Unterkiefer einer Hausmaus gibt archäologische Aufschlüsse

Auch sonst sind es oft die unterhaltsamen, bunten Details aus der Wissenschaft, mit denen der Lenggrieser sein Forschungsgebiet präsentiert. Er berichtet vom berühmtesten Wrack der Welt, der Titanic, von Goldschätzen auf dem Meeresgrund und von der untergegangenen Stadt Atlantis.

Wie Archäologen aus ihren Funden Wissen ableiten, veranschaulicht er unter anderem an der Geschichte eines 3300 Jahre alten Schiffswracks, das bei Uluburun vor der türkischen Küste entdeckt wurde. Dort fanden die Taucher auch einen winzigen Knochen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Unterkiefer einer syrischen Hausmaus. Das Tierchen muss einst als blinder Passagier mit an Bord gegangen sein. „So konnte man die Route des Handelsschiffes rekonstruieren: von Syrien in die Türkei“, sagt Huber. „Für mich steht so etwas stellvertretend für coole Funde, die spannender sind als so manche Goldmünze.“ Er ist sicher: „Das finden Kinder super.“ Und nicht nur die.

Florian Huber vermittelt jungen Lesern Freude an Wissenschaft

Überhaupt bezeichnet sich Huber als jemanden, der gerne „nicht so hochkomplex schreibt“ und lieber „die Freude an der Wissenschaft rüberbringt“. Daher habe es ihm Spaß gemacht, den komplexen Stoff kindgerecht aufzubereiten. Die wissbegierigen Mädchen und Buben seien auch ein dankbares Publikum. „Bei Lesungen, wie vor Kurzem bei der Münchner Bücherschau, merkt man: Kinder stellen die schlaueren Fragen.“

Forschen auf der einsamen Insel im Südpazifik

Seine Arbeit als Forschungstaucher führte Dr. Florian Huber mit seinem Unternehmen Submaris schon auf so manch abenteuerliche Expedition – vergangenen November etwa in den Südpazifik. Dort begaben sich Huber und sein Team auf die Spur des gesunkenen Schiffes „Seeadler“ aus dem 1. Weltkrieg. Eine „spannende Geschichte“, so Huber, sei mit dem Schiff verbunden, das im Krieg auf „geheimer Piratenmission“ unterwegs gewesen sei. Es sei getarnt als Holzfrachter über die Meere und auch durch englische Barrikaden gefahren, im Verborgenen aber mit einem Dieselmotor ausgestattet gewesen und habe insgesamt 14 englische Handelsschiffe zu versenkt. Im August 1917 lief die „Seeadler“ das unbewohnte Atoll Mopelia in Französisch-Polynesien an. Dort wurde es wegen eines Ankerfehlers auf ein Riff gespült.



„Die Reste wurden noch nie untersucht und liegen dort bis heute in der Brandung“, sagt Huber. Sein Forschergeist war geweckt – zumal „Seeadler“-Kommandant Felix von Luckner die Geschichte selbst in einem Buch reichlich verklärt dargestellt und behauptet hatte, eine Tsunamiwelle habe das Schiff zerstört.



Auf der Spur der Geschichte der „Seeadler“ aus dem Ersten Weltkrieg

2021 machten sich Huber und seine Kollegen auf, um die verbliebenen Bruchteile zu sichten, zu vermessen und zu kartographieren. Um nach Mopelia zu gelangen, mussten sie 30 Stunden durch den Pazifik segeln, lebten auf dem Atoll dann fast wie einst die gestrandete Besatzung der „Seeadler“ weit abseits jeder menschlichen Siedlung.



„Wir haben Fische geangelt und Regenwasser eingesammelt“, berichtet Huber von dem Südeeabenteuer, das er nun wissenschaftlich und medial für die Öffentlichkeit aufbereitet.

