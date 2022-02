Sturmbilanz im Staatswald: „Mit einem hellblauen Auge davongekommen“

Von: Andreas Steppan

Auch im Landkreis knickten die jüngsten Stürme vereinzelt Bäume um. Der Tölzer Forstbetrieb geht aber nicht von großen Schadensdimensionen aus. (Symbolfoto) © Jens Büttner

Nach den drei Stürmen Ylenia, Zeynep und Antonia verzeichnet der Tölzer Forstbetrieb keine größeren Schäden, warnt aber vorerst weiter vor Spaziergängen im Wald.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Wir sind mit einem hellblauen Auge davongekommen.“ So fällt sie Bilanz von Rudolf Plochmann, Leiter des Tölzer Forstbetriebs, nach den drei jüngsten Stürmen für die Gebiete des Staatswalds im Landkreis aus. „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“, die innerhalb weniger Tage kurz hintereinander übers Land wehten, hätten nach aktuellem Kenntnisstand keine Schäden hinterlassen, „die das normale Maß an Winterschäden übersteigt“, sagt Plochmann.

„Saison der Winterstürme ist noch nicht vorbei“

Ganz vollständig sei das Schadensbild allerdings noch nicht, erklärt der Forstbetriebs-Chef. Die Staatswald-Gebiete im Landkreis seien „sehr weitläufig“. Speziell im Bereich der Berge gebe es Gebiete, die im Winter kaum zugänglich seien und wo man noch nicht nachgeschaut habe. Plochmann geht zwar davon aus, dass zwar einige Bäume umgefallen seien. „Aber auf so einer großen Fläche dürfte das in Relation zu dem, was wir jedes Jahr ernten, nicht stark ins Gewicht fallen.“

Dennoch will Plochmann „den Tag nicht vor dem Abend loben“, wie er sagt. Die Saison der Winterstürme sei noch nicht vorbei. Noch bis Mitte März sei durchaus damit zu rechnen, dass ein weiterer Sturm folgt, der dann in der Region schwerer ausfallen könne. Möglicherweise hätten die vergangenen Stürme bereits an der ein oder anderen Stelle die Wurzeln von Bäumen gelockert, sodass sie unter den nächsten Orkanböen vielleicht leichter umfallen. Diese Gefahr steige auch dadurch, dass die Böden am Ende eines milden Winters nicht durchgefroren, sonden nach vielen Niederschlägen relativ weich seien. „Wenn jetzt noch ein richtig starker Sturm oben drauf kommt, dann könnten die Schäden immens werden“, meint Plochmann. „Ob das so kommt, kann natürlich keiner vorhersehen.“

Gefahr im Wald ist nach Ende der Stürme noch nicht gebannt

Zudem rät Plochmann dringend, aus Sicherheitsgründen in den kommenden Tagen noch auf Waldspaziergänge zu verzichten. Auch wenn im Wald nicht gerade die geworfenen Bäume kreuz und quer auf dem Boden lägen: Es könne doch sein, dass nach den Stürmen noch abgebrochene Äste in den Baumwipfeln hängen und herunterfallen.

