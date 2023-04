Fragen und Antworten: Lenggrieser Gemeinderat befasst sich mit Bürger-Anliegen

Ihre Wünsche für Lenggries haben zahlreiche Bürger in der Bürgerversammlung vorgebracht. Einige davon waren jetzt Thema im Gemeinderat.

Der Lenggrieser Gemeinderat befasste sich nun mit den Anregungen aus der Bürgerversammlung. Zu einigen gab es neue Entwicklungen, zu anderen mussten Beschlüsse gefasst werden.

Lenggries – Ziemlich umfangreich waren die allesamt im Vorfeld schriftlich eingereichten Anfragen in der Lenggrieser Bürgerversammlung (wir berichteten). Die längste umfasste „32 Seiten“, wie Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete. Alle Fragen waren bereits in der Versammlung von Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) beantwortet worden, zu einigen gab es aber neue Entwicklungen, zu drei Anträgen waren Beschlüsse zu fassen.

Straßenwärterhaus

Barbara Müller hatte angefragt, was eigentlich mit dem maroden Straßenwärterhäuschen an der B 13 gegenüber dem Parkplatz „Am kalten Wasser“ passiert. Sie wünschte sich als Ersatz für das baufällige Häuschen einen Fahrradunterstand. Das Gebäude sei „teilweise eingefallen“, erklärte Riesch. Die Straßenmeisterei werde es nun entfernen. Da in diesem Bereich das Fauna-Flora-Habitat (FFH)- und das Landschaftsschutzgebiet aber bis zum Fahrbahnrand gehen, sei der Bau eines Fahrradunterstands nicht möglich.

Balkonkraftwerke

Mit dem Thema Balkonkraftwerke hatten sich Anfragen der Familie Pfister und von Oskar Kiraly beschäftigt. Wie berichtet hatte der Gemeinderat jüngst eine Änderung der Ortsgestaltungssatzung abgelehnt. Diese wäre aber nötig gewesen, um die kleinen Paneele aufhängen zu dürfen. In seiner Klausur Ende März hatte sich der Gemeinderat nun noch einmal eingehender mit der Überarbeitung der Ortsgestaltungssatzung befasst – auch mit Blick auf andere Punkte. In einer der nächsten öffentlichen Sitzungen werde man das daher noch einmal diskutieren, kündigte Riesch an.

Potenzialanalyse

Einen konkreten Antrag gab es von Klaus Hanus zu behandeln. „Die Gemeinde wird gebeten, eine aktuelle Energie-Bestands- und Potenzialanalyse (Strom, Öl, Gas) der gemeindlichen Verwaltung samt Liegenschaften sowie Straßenbeleuchtung in Auftrag zu geben“, lautete sein Anliegen. Der Antrag wurde mit zwei Gegenstimmen (Daniela Werner/Nadia Tretter, beide Grüne) abgelehnt. „Die Straßenbeleuchtung haben wir erledigt“, sagte Klaffenbacher. Hier sei die Umstellung auf LED bereits beschlossen. Ein Großteil der gemeindlichen Gebäude sei zudem saniert und hänge am Nahwärmenetz, das von einer Hackschnitzelanlage gespeist wird. „Haus der Senioren und neues Pflegeheim werden noch angeschlossen“, sagte Klaffenbacher. Zudem laufen gerade Gespräche mit der Energiewende Oberland über eine Potenzialanalyse, wo PV-Freiflächenanlagen in Lenggries möglich wären, antwortete der Bürgermeister auf eine Nachfrage von Daniela Werner.

Geschützter Wald

Ein Nein gab es auch für den Antrag von Werner Hüttl, den Hirschbachwald als „Geschützten Landschaftsbestandteil“ (GLB) auszuweisen. Der Kommune gehören nur 20 Prozent der Flächen. „Die Gemeinde würde die Ausweisung als Geschützten Landschaftsbestandteil nur vorschlagen, wenn wirklich alle Eigentümer einverstanden sind“, hatte Klaffenbacher schon in der Bürgerversammlung erklärt. Mittlerweile hat die Gemeinde bei den nach der Kommune größten Grundstückseigentümern nachgefragt. „Von der Verwaltung des Schlossguts Hohenburg wurde per Mail mitgeteilt, dass man die Ausweisung des Schutzgebiets strikt ablehnt. Vom Ordinariat gab es leider bis zur Sitzung keine Rückmeldung“, fasste Riesch zusammen. Ob es eine Begründung für die Ablehnung gebe, wollte Nadia Tretter wissen. Die Ausweisung eines GLB bedeute „einen Wertverlust und bringt erhebliche Einschnitte in der Bewirtschaftung“, sagte Riesch.

Franz Schöttl hatte noch einmal in Hüttls Antrag nachgelesen. Da gehe es ja auch um einen Biotopverbund und darum, den Hirschbach wieder durchgängig zu machen. „Das klingt natürlich nicht schlecht.“ Allerdings spiele der Hirschbach voraussichtlich eine zentrale Rolle bei den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen fürs Dorf. „Und hier kennen wir die Varianten noch gar nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich den Antrag daher nicht gutheißen“, so Schöttl.

Daniela Werner hatte sich das fragliche Waldstück noch einmal angeschaut – und das gleiche in manchen Bereichen mittlerweile eher einem Gewerbegebiet. „Da wurde aufgeschüttet und planiert, und es wird viel Holz gelagert.“ Was auf Privatgrund passiere, liege nicht im Einflussbereich der Gemeinde, sagte Klaffenbacher. Durchaus unterbinden wolle man aber die ebenfalls von Werner angesprochene Unart, dass in Anger auf den Waldflächen geparkt wird. „Das ist Gemeindegrund. Da sind wir dran“, sagte Klaffenbacher. Bei vier Gegenstimmen (Grüne, Sabine Gerg/SPD) wurde die Ausweisung als GLB abgelehnt.

Lastenfahrräder

Nicht besser erging es einem weiteren Antrag von Hüttl. Er wünschte sich, dass die Gemeinde ein eigenes Förderprogramm für Lastenfahrräder auflegt. Hier gebe es aber ein Bundesprogramm. „Ich sehe die Gemeinde hier nicht in der Pflicht“, sagte Klaffenbacher. Die Pflicht erkennt auch Tretter nicht, „es wäre aber doch eine schöne Wertschätzung, wenn wir ein Mini-Programm auflegen würden“. Schließlich sei jede Verkehrsentlastung des Ortskerns zu begrüßen. Außerdem gebe es das Bundesprogramm eben nicht für Privatleute. Klaffenbacher befürchtete Bezugsfälle: „Was machen wir als nächstes? Ein Förderprogramm für den Heizungsumbau?“ Gegen die Stimmen der Grünen und Tobias Raphelt (SPD) wurde das Förderprogramm abgelehnt.

Facharztzimmer

Keine guten Nachrichten gibt es auch für Dr. Franz Becker. Der Zahnarzt hatte darum gebeten, einen fachärztlichen Behandlungsraum im neuen Pflegeheim vorzusehen, damit die Behandlung von nicht mobilen Patienten gewährleistet werden könne. Einen derartigen Raum vorzuhalten, sei aber nicht möglich, antwortete Riesch nach Rückfrage beim Heimbetreiber, der Caritas. Einerseits werde es im neuen Pflegeheim nur Einzelzimmer geben, in denen ärztliche Untersuchungen durchgeführt werden könnten. „Andererseits wäre die Einrichtung eines solchen Zimmers schwierig, da man nicht alle, insbesondere für ältere Personen wichtigen Fachärzte berücksichtigen könnte“, so Riesch. „Zusätzlich sei ein Arztbesuch für die nicht mobilen Bewohner eine Abwechslung zum Heimalltag und eine Gelegenheit das Pflegeheim verlassen zu können.“

Thomas Murböck (CSU) brachte eine andere Idee ins Spiel. Er habe mal einen TV-Beitrag über eine mobile Zahnarztpraxis in einem umgebauten Rettungswagen gesehen. Da die Problematik sicher auch andere Gemeinden treffe, „wäre das vielleicht ein Thema für den Kreistag“.

