Fragen zu Gehwegebau bei Lenggrieser Bürgerversammlung

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Reihen im Alpenfestsaal waren bei der Bürgerversammlung am Freitagabend gut gefüllt. © arp

Vor der Bürgerversammlung gingen viele Fragen von Lenggriesern im Rathaus ein. Dabei handelte es sich auch um Nachfragen zum Gewegbau in Schlegldorf und zwischen Ahornau und Wegscheid.

Lenggries - Was sich in Sachen Schulwegsicherheit getan habe, wollte Sabine Mederle in einer schriftlichen Anfrage zur Bürgerversammlung wissen. Neben einigen neuen Bushäuschen, die gebaut wurden, versucht die Gemeinde, den Fußweg für die Kinder aus Anger-West zur Bushaltestelle wieder zu vereinfachen. Hier gehe es darum, die Querverbindung Richtung Rauhalmstraße wieder zu öffnen.

„Wir brauchen aber die Grundstückbesitzer, um das umsetzen zu können“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. „Im April gibt es einen Gesprächstermin.“ Zudem wurden die etwas unleserlich gewordenen Tempo-30-Schilder erneuert. Und auch die mobile Geschwindigkeitsanzeige soll in Anger wieder zum Einsatz kommen. Einiges gebracht habe, so Klaffenbacher, dass der Zweckverband regelmäßig an der Sylvensteinstraße blitzt. „Hier konnten wir eine Verbesserung feststellen, es wird langsamer gefahren.“

Lenggries : Schulwegsicherheit Thema bei Versammlung

Klas Stöver hatte sich schriftlich nach dem Sachstand beim Gehweg in Schlegldorf erkundigt. Die Pläne für das 500 Meter lange Teilstück vom Feuerwehrhaus in Richtung Norden würden „Ende März den Anliegern vorgestellt“, sagte Klaffenbacher. Danach könne man in die Genehmigungsplanung einsteigen. Geplant ist, die Staatsstraße ein Stück in Richtung Osten zu verschieben. So könnte der Gehwegbau ohne die Inanspruchnahme von Flächen privater Grundstücksanlieger verwirklicht werden, da sich die Flächen im Besitz der Gemeinde Lenggries beziehungsweise des Freistaats befinden. In den Haushaltsberatungen (wir berichteten) hatte Klaffenbacher aber schon deutlich gemacht, dass frühestens 2024 mit einer Umsetzung zu rechnen ist.

Absolute Überholverbot zwischen Fleck und Ortsausgang Hohenwiesen erfolgreich

Einiges gebracht habe das absolute Überholverbot zwischen Fleck und Ortsausgang Hohenwiesen. „Das bewirkt eine Verkehrsberuhigung“ – zumal die Strafen mit 250 Euro saftig seien, sagte der Bürgermeister. Zudem dürfe der Zweckverband im Auftrag der Polizei auch wieder in Winkl blitzen.

Dass etwas vorwärts geht mit dem Gehweg zwischen dem Ortsausgang Wegscheid und dem Ortseingang Ahornau hofft Klaffenbacher ebenfalls. „Das ist zwar außerorts und liegt nicht in unserer Zuständigkeit, aber das Staatliche Bauamt hat gesagt, wenn wir das wollen, müssen wir das auf unsere Kosten machen“, sagte Klaffenbacher. Der Weg sei „sehr, sehr wichtig“, weil gerade im Winter die Kinder auf dem Weg von und zur Bushaltestelle direkt auf der Fahrbahn laufen. „Auch hier ist Grunderwerb nötig, erste Gespräche haben stattgefunden. Bislang sieht es ganz positiv aus“, so Klaffenbacher.

2023: Grunderwerb für Radwegbau zwischen Leger und Jachenau

Heuer soll außerdem möglichst der Grunderwerb für den zweiten Abschnitt des Radwegbaus zwischen Leger und Jachenau abgeschlossen werden. Da bei der Planung des Bereichs zwischen Leger und Rehgraben noch einmal einige Änderungen vorgenommen wurden, „hat sich das etwas gezogen“, sagte Klaffenbacher. Jetzt aber gehen die Gespräche mit den Anliegern weiter.

