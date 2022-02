Freie Fahrt für Fahrräder: Radwegbau an der B 13 zwischen Tölz und Lenggries

Von: Melina Staar

Der Radwegbau zwischen Lenggries und Bad Tölz beginnt im Mai. © gabbert/dpa

Im Mai startet der Radwegbau zwischen Bad Tölz und Lenggries. Diese Woche stehen dafür bereits Fällarbeiten auf dem Programm. Und auch an B 472 wird gebaut.

Lenggries/Reichersbeuern – Damit in Zukunft mehr Menschen auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen, möchte der Freistaat Bayern im Rahmen der so genannten Radoffensive mehr Radwege bauen. Vor allem sollen gemeindeverbindende Radwege gefördert werden.

Halbseitige Sperrung der B13 während der Fällarbeiten

Ein solcher soll in diesem Jahr entlang der B 13 zwischen Lenggries und Bad Tölz entstehen. Noch in dieser Woche werden die notwendigen Baumfällarbeiten durchgeführt. Wie berichtet hätten diese bereits am Montag starten sollen. Die Straßenmeisterei Bad Tölz, die die Arbeiten vornimmt, teilt aber auf Anfrage mit, dass aufgrund des notwendigen Winterdienstes erst am Mittwoch losgelegt wird. Die Straße wird halbseitig gesperrt.

Derzeit läuft die Ausschreibung für die Arbeiten

„Die Fällarbeiten müssen noch vor dem 1. März erfolgen, weil sie ab dann aus Naturschutzgründen verboten sind“, sagt Martin Herda vom Staatlichen Bauamt. Die notwendigen Grundstücksverhandlungen seien erfolgreich verlaufen, parallel dazu habe das Bauamt alles weiter vorangetrieben, sodass nun voraussichtlich im Mai der Bau beginnen könne. „Derzeit läuft die Ausschreibung“, so Herda.

Radweg verläuft größtenteils parallel zur Bundesstraße

Insgesamt wird der Radweg sechs Kilometer lang und größtenteils parallel zur Bundesstraße 13 verlaufen. Mit einem zweieinhalb Meter breiten Grünstreifen sind Straße und Radweg abgegrenzt. Wenn man von Tölz aus fährt, startet der Radweg in Gaißach hinter der Abzweigung, die in Richtung „dm“ führt. „Danach geht es hoch auf die vorhandene Stützwand bei Wiedmoos.“ Dort verläuft der Radweg etwa 200 Meter auf der Gemeindestraße, ehe er wieder parallel zur Bundesstraße weitergeführt wird. Weiter geht es am Gaißacher Sportplatz vorbei, ein Stück auf der Isarstraße, schließlich vorbei an der Lenggrieser Kläranlage und weiter parallel der Bundesstraße bis zum Tratenbach und dort zum Radwegenetz an der Isar.

Radwegbau stellt Eingriff ins FFH-Gebiet dar

Laut Herda wird der Weg durchgehend asphaltiert und zwischen 3 und 3,50 Meter breit sein, „je nachdem, ob er auch für landwirtschaftlichen Verkehr zugelassen ist.

Bleibt die Frage nach den Ausgleichsflächen. „Es ist in dem Bereich ein erheblicher Eingriff ins FFH-Gebiet Oberes Isartal“, sagt Herda. Daher gebe es einen landschaftspflegerischen Begleitplan. Darin werde festgehalten, was verändert und wie viel versiegelt werde. Dann folgt eine Ausgleichsmaßnahme. „In diesem Fall kaufen wir so genannte Wertpunkte an“, sagt Herda. Diese werden dann in landschaftspflegerische Maßnahmen umgewandelt.

Weiteres Radwegprojekt zwischen Waakirchen und Reichersbeuern

Die genauen Kosten für die Maßnahme seien erst nach Abschluss der Ausschreibung abschätzbar, sagt Herda.

Ein weiteres Radwege-Projekt wird in diesem Jahr zwischen Waakirchen und Reichersbeuern angegangen. Auch hier laufen in dieser Woche Baumfällarbeiten –entlang der Bundesstraße 472. Wie das Staatliche Bauamt Rosenheim mitteilt, sollen die Arbeiten am Radweg selbst im Sommer beginnen. Der Weg soll von der so genannten Apotheker-Kurve in Waakirchen bis an die Landkreisgrenze zwischen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen führen.

