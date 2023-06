Frontalzusammenstoß auf der B11: Zwei Verletzte

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Erstversorgung der Verletzten und reinigte die Fahrbahn. © Feuerwehr Kochel am See

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Samstag auf der B11 in Kochel. Auch die Feuerwehr musste ausrücken.

Kochel am See - Der Unfall hatte sich am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 85-jähriger Mann aus München mit seinem Skoda die Mittenwalder Straße in Richtung Norden. In einer Rechtskurve auf Höhe des Franz-Marc-Museums geriet der Mann mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn.

Beide Fahrer werden mittelschwer verletzt

Eine entgegenkommende 58-jährige Penzbergerin konnte mit ihrem Kia nicht mehr ausweichen, so dass beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Dabei erlitten beide Fahrzeuglenker mittelschwere Verletzungen. Drei ausgebildete First-Responder-Kräfte der Kochler Feuerwehr übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung der Verletzten. Krankenwagen aus Penzberg und Murnau brachten die Patienten dann in die Unfallklinik nach Murnau.

Vollsperrung mitten im Ausflugsverkehr führt zu Stau

Die Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich zudem um die Reinigung der Fahrbahn, sicherten die beschädigten Fahrzeuge und richteten die Sperrung der B11 ein. „Nach 45 Minuten konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden“, berichtet die Feuerwehr. Um die Straße schnellstmöglich freigeben zu können, wurden beide Autos mit einem Stapler von der Fahrbahn entfernt. Dennoch „kam es zu starken Stauungen aufgrund des zahlreichen Ausflugsverkehrs“, so die Feuerwehr.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, während der Schaden am Kia mit circa 17.000 Euro beziffert wird.

