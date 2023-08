Für bessere Integration von Asylbewerbern: Lenggries schafft Stelle

Seit 2015 sind die Container an der Geiersteinstraße mit Asylbewerbern belegt. Die Gemeinde rechnet damit, dass weitere Unterkünfte noch in diesem Jahr entstehen.

Ausreichend Plätze für Flüchtlinge zu schaffen, ist die eine Aufgabe. Die andere ist die Integration der Menschen. Der Gemeinderat Lenggries hat nun zwei Projekte auf den Weg gebracht, die bei Letzterem helfen sollen.

Lenggries - Zum 1. September wird Maya Nazarova als Integrationsbeauftragte auf 520-Euro-Basis angestellt. Vermutlich „einen Vormittag pro Woche“ wird sie Ansprechpartnerin bei der Gemeinde sein, beantwortete Rathaus-Geschäftsführer Tobias Riesch die Nachfrage von Sabine Gerg (SPD). Vorgeschlagen wurde Nazarova von Annette Ehrhart, die vormals Ehrenamtskoordinatorin im Rathaus war und weiterhin in der Flüchtlingshilfe aktiv ist.

Wichtige Aufgabe ist das Finden von neuen ehrenamtlichen Helfern

Nazarova arbeitet bereits seit mehreren Jahren für den Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ in der Asyl-Unterkunft an der Geiersteinstraße. Sie kenne die behördlichen Strukturen und Gegebenheiten und habe regelmäßigen Kontakt mit den Asylbewerbern, so Riesch. Die Gemeinde nehme hier Geld in die Hand, „auch wenn dies nicht zu ihren gesetzlichen Aufgaben gehört“, sagte der Geschäftsleiter.

Mit die wichtigste Aufgabe dürfte es sein, neue ehrenamtliche Helfer zu finden. „Die Strukturen der letzten Flüchtlingswelle von 2014/2015 sind leider nicht mehr vorhanden“, sagte Riesch in der Sitzung. Der damalige Helferkreis sei „überaltert“. Die Freiwilligen würden sich zwar noch um ihre damaligen Schützlinge kümmern, es gebe aber keine Kapazitäten für neue. Die wird es aber brauchen, denn die Gemeinde rechnet weiterhin mit einem stetigen Zustrom an Geflüchteten.

Bauantrag für Scharfreiterstraße befindet sich noch in der Prüfung

68 Asylbewerber und 94 ukrainische Kriegsflüchtlinge lebten Anfang August in Lenggries. Dazu kommen 44 Bleibeberechtigte, die eigentlich aus den Unterkünften ausziehen müssten, aber keine Wohnung finden. Die Gemeinde erfüllt ihre Unterbringungsquote damit nicht. Anfang des Monats fehlten dafür 29 Plätze. Verschiedene Standorte für weitere Unterkünfte sind derzeit in der Prüfung – unter anderem das Grundstück neben der Flussmeisterstelle. Von einem privaten Grundstücksbesitzer wurde zudem ein Areal an der Scharfreiterstraße als Standort für Container mit 100 Plätzen ins Gespräch gebracht. Der Bauausschuss hatte das mit Blick auf die Anwohnerproteste abgelehnt, das letzte Wort hat aber wie immer das Landratsamt. Das Verfahren laufe aber noch, über die Baugenehmigung sei noch nicht entschieden, sagt Pressesprecherin Sabine Schmid auf Anfrage.

Arbeitskreis soll Gemeinde, Institutionen und Gesellschaft vernetzen

So oder so geht die Gemeinde davon aus, dass bis Jahresende mehr Geflüchtete in Lenggries leben werden. Daher greift sie auch noch die Anregung von Maya Nazarova auf, einen Arbeitskreis Integration zu gründen. Vertreter aus den Fraktionen und dem Rathaus, von Schulen und Kindergärten, von Wirtschaftsbeirat und Kirchen sollen dem Kreis angehören. Auch Polizei und die beiden größten Sportvereine haben zugesagt, anlassbezogen Vertreter zu entsenden. Der Kreis soll für „kurze Wege zwischen Gemeinde, Integrationsbeauftragter und den verschiedenen Teilen der Gemeinde und Gesellschaft sorgen“. Vier bis sechs Treffen pro Jahr sind angedacht.

Peter Gascha (FWG) würde sich noch wünschen, dass auch ein Vertreter des Landratsamts mit ins Boot geholt wird. Oft sei Hintergrundwissen nötig. „Wir sollten schauen, dass wir da einen Abgesandten dazubekommen.“ Generell sei der Arbeitskreis „schön und gut“, sagte Gascha. Für die Integration sei es aber vor allem wichtig, dass die Leute hier arbeiten können. „Aber das muss natürlich die große Politik lösen.“ Das sah auch Bürgermeister Stefan Klaffenbacher so. „Wir können nur die Leute vermitteln, die hier auch arbeiten dürfen.“

Die Einstellung der Integrationsbeauftragten wurde mit zwei Gegenstimmen befürwortet. Bei der Gründung des Arbeitskreises gab es eine Gegenstimme.

