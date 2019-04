Für ein attraktives Lenggries: Wirtschaft und Gemeinde investieren gemeinsam

PPP steht für public private Partnership. Und genau diese Zusammenarbeit streben in Lenggries Wirtschaft und Gemeinde an - für einen attraktiven Ort.

Lenggries – Gemeinsame Sache mit der Wirtschaft machen – und so die Gemeinde voran bringen. Das ist jetzt der Plan in Lenggries. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein öffentlich-privater Projektfonds auf den Weg gebracht, aus dem kleinere Vorhaben finanziert werden können, die den Einkaufsort Lenggries attraktiv halten beziehungsweise attraktiver machen.

Sitzbänke, Radlständer, ein Brunnen, Beleuchtung – das und vieles andere könnte aus dem Fonds finanziert werden. „Es wird sich in der Regel eher um kleinere Maßnahmen handeln“, sagte Bauamtsleiter Anton Bammer. 10 000 Euro steckt die Gemeinde heuer in den Fördertopf, die gleiche Summe sollen Gewerbetreibende, Institutionen oder auch Privatpersonen drauflegen. Positiv für die Kommune: 60 Prozent ihres Anteils bekommt sie von der Städtebauförderung zurück.

Von diesem Programm profitiert die Gemeinde seit vielen Jahren. Die Gestaltung von Plätzen, der Umbau der alten Sparkasse zur Gästeinfo oder auch die Errichtung des öffentlichen WCs auf der Späthwiese wurden darüber mitfinanziert. Um nicht aus dem Programm herauszufallen, musste die Gemeinde in den vergangenen Jahren aber auch einiges an Arbeit investieren – und eine Vision entwickeln. Sie brauchte eine Art Fahrplan, der vorgibt, wie sich Lenggries in den kommenden Jahren entwickeln soll und aufzeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Entstanden ist so das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept, kurz ISEK. Der Projektfonds ist eine der Anregungen daraus. „Wir setzen die Vorschläge aus dem ISEK nach und nach um und wollen dieses Projekt nun endgültig starten“, sagte Bürgermeister Werner Weindl in der Sitzung.

Auch der Wirtschaftsbeirat – ein Zusammenschluss der verschiedenen Wirtschaftsverbände in Lenggries und Vertretern der Gemeinde – habe sich bereits eingehend mit dem Fonds befasst, berichtete Bernhard Simon (CSU). „Der Beirat ist sich einig, dass das eine gute Sache für Lenggries ist.“ Nun müsse man auf die Firmen zugehen „und fragen, ob sie etwas zu dem Fonds beisteuern“.

Lenkungsgruppe entscheidet über Geldvergabe

Damit nicht jedes kleine Projekt, das aus dem Topf finanziert werden soll, vom Gemeinderat durchgewunken werden muss, wird eine 14-köpfige Lenkungsgruppe gebildet, die die Mittel aus dem Fonds freigeben darf. Sie besteht aus den Gemeinderats-Referenten für Wirtschaft, Tourismus und Landwirtschaft sowie dem Bürgermeister und drei Vertretern der Verwaltung. Dazu kommen sieben Vertreter der Verbände im Wirtschaftsbeirat. Auf diese Weise soll gewährleistet sein, so Bammer, dass „möglichst unbürokratisch, schnell und ohne großen Verwaltungsaufwand erste kleine und sichtbare Projekte im Rahmen der Ortsentwicklung umgesetzt werden“.

Der Projektfonds, die Vergaberichtlinien und die Besetzung und Legitimation der Lenkungsgruppe wurden einstimmig beschlossen.

