„Fun & Fly“ am Brauneck: Der große Andrang bleibt aus

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Gleitschirm-Pilot Sepp Bauer lässt sich die neueste Ausrüstung von „Skywalk“-Vertreter Hossein G. Sheidaee zeigen. © mk

Zum ersten Mal fand das „Fun & Fly“-Festival am Fuße des Braunecks statt. Veranstalter waren die Lenggrieser Flugschule „Adventure Sports“ und „Wunderfalke Events“. Im Fokus stand das Gleitschirmfliegen, aber auch Wanderer, Kletterer, Radfahrer und Familien kamen auf ihre Kosten.

Lenggries – Nicht zu kalt und nicht zu heiß: Das Wetter am Wochenende war eigentlich perfekt. Trotzdem war der Andrang beim ersten Outdoor-Festival „Fun & Fly“ eher mäßig. „Wir wurden nicht gerade überrannt. Aber dafür, dass das Festival so neu ist, war schon was los“, bilanziert Maria Bader, Chefin der Lenggrieser Tourist-Information.

Vor allem Gleitschirmpiloten zog das Festival an. „Es ist ein kleiner Branchentreff“, meint Christian Geierstanger, Vertriebsleiter der Gleitschirmausrüstungsmarke „Adventures“. „Wir stellen unsere neusten Sachen vor. Bisher waren vorwiegend Leute hier, die bereits Erfahrung beim Gleitschirmfliegen haben.“

„Fun&Fly“: Neues Festival am Brauneck

Simon Schuster ist mit seiner Freundin extra aus Regensburg angereist. „Man kann sich über alles informieren, sieht, was es alles Neues auf dem Markt gibt, und kann vor allem eben auch direkt am Brauneck fliegen“, sagt er. Der Regensburger kommt immer mal wieder nach Lenggries zum Gleitschirmfliegen. „Ich habe in der Flugschule am Brauneck auch meine Ausbildung gemacht.“

Auch für Radler war einiges geboten. Den Trail testen (v. li.) Mountainbike-Führer Andreas Eß, Marco Schreiber und Peter Thoma. © mk

Schuster ist sogar über Nacht geblieben. Festivalbesucher konnten am Parkplatz links der Talstation ausnahmsweise campen – und sich auch bei den Campingausstellern über die neusten Trends informieren. „Dieses Angebot wurde sehr gut angenommen, fast der ganze Parkplatz war in der Nacht voll mit Wohnmobilen und Co.“, berichtet Bader bei einem Rundgang über das Gelände.

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist das Mountainbiken Während Marco Schreiber, auch als „Rasti“ bekannt, in Schrauber-Kursen erklärt, was bei einer Panne zu tun ist, gibt es am Stand von „Stoinradler“ aus Lenggries alle Infos rund um MTB-Touren und -Reisen. Hinsichtlich Trails steht Peter Thoma von „TrailXperience“ Rede und Antwort.

Lokale Mounteinbike-Betriebe stellen sich vor

Wichtig war den Veranstaltern des Festivals, viele lokale Anbieter mit ins Boot zu holen, erklärt Sepp Strobl von „Adventure Sports“. Einige Festival-Besucher seien den ganzen Tag auf Tour. Die Schlauchbootfahren würden gut angenommen. „Wir können aber erst im Nachhinein sagen, was wie gut besucht war“, meint Strobl. Davon wird es auch abhängen, ob es eine Neuauflage von „Fun & Fly“ geben wird.

Geboten ist auf jeden Fall eine Menge: An einer Kletterwand der Bergwacht Benediktbeuern können sich Groß und Klein im Klettern versuchen. Auch für Kinder ist einiges geboten – von der Hüpfburg bis zum Mini-Zirkus. „Das Familienprogramm war wirklich super besucht. Hier war eigentlich immer was los“, meint Bader.

Höhepunkt: Vortrag von Extrem-Bergsteiger Thomas Huber

Ein besonderer Höhepunkt im Begleitprogramm ist der Vortrag „In den Bergen ist Freiheit“ des weltbekannten Extrembergsteigers Thomas Huber. Eine Attraktion ist der Flugsimulator, den der Soft- und Hardwareentwickler Tobias Haas aus Bad Tölz erst vor wenigen Wochen fertiggestellt hat. Beim „Fun & Fly“ kann die innovative Technik erstmals von einer breiten Masse an Piloten getestet werden. „Aber nicht nur. Es ist ganz erstaunlich, wie viele Leute sich dafür interessiert haben, ohne Vorkenntnisse beim Fliegen zu haben“, meint Mitveranstalter Steffen Heyn von „Wunderfalke Events“. „Der Simulator stellt tatsächlich eine sehr realistische Flugsituation nach“, unterstreicht auch Strobel.

Der brandneue Flugsimulator war gefragt. Simon Schuster testet das Gerät, bevor er selbst fliegt. Der Simulator wurde von einem Tölzer entwickelt. © mk

Neben Sport und Spaß waren auch die Isarranger auf dem Festival vertreten. „Leider war weniger los, als wir uns erhofft hatten“, meint Sabine Gerg. „Wir wollten mit Gleitschirm-Piloten in Kontakt kommen, um auf die Naturschutzgebiete, die sie überfliegen, aufmerksam zu machen.“ Es sei wichtig, jeden, der in der Natur Sport macht, dafür zu sensibilisieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.