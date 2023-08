Bulldog-Fahrer-Big-Band rockt das Bierzelt

Live-Konzert im Lenggrieser Festzelt: Während Bulldog-Fahrer Keller Steff und seine Big Band (Foto) die Besucher zum Tanzen brachten, tat sich die Band „Folkshilfe“ aus Österreich als Stimmungsmacher schwer. © ESC

Party war am Montag bei der Lenggrieser Festwoche angesagt. Die Big Band von Keller Steff riss das Publikum mit, während bei der „Folkshilfe“ aus Österreich nur die eingefleischten Fans Begeisterung zeigten.

Lenggries – Den Unterschied zum „Abend der Stars“ in den Vorjahren merkte schon der Kassier am Eingang des Lenggrieser Festzelts. War es damals schon beim Anlass in der Regel proppenvoll, waren es am Montagabend „etwa 900 bis 1000 Besucher“, wie Festwirt Michael Gascha schätzte. Bulldog-Fahrer Keller Steff und die österreichische Newcomer-Band „Folkshilfe“ zählen halt auch im Isarwinkel nicht zur ersten Garde in Sachen Bierzeltmusik.

Wer so richtig Remmidemmi erwartet, war bei der Vorband noch besser aufgehoben als beim Quetschn-Synthi-Pop von „Folkshilfe“. Bulldog-Fahrer Keller Steff hatte seine „Bigband“, also insgesamt acht Mann mit großer Bläserabteilung, mitgebracht. Als diese nach der heimischen AC/DC-Coverband „AY/CY“ kurz nach 20 Uhr in die Tasten griffen, war schnell Stimmung angesagt, vor allem im Graben vor der Bühne.

Rund 1000 Gäste waren zu den Konzerten ins Festzelt gekommen. © Ewald J.Scheitterer

Mitreißender Sound

Mit zahlreichen Songs von ihrem neuen Album „5 vor 12e“ zündete die Big Band ein musikalisches Feuerwerk. Bei der gekonnten Mischung aus rockigen Riffs, Soul, Rythm & Blues sowie dem mitreißenden Saxofon- und Trompeten-Sound der waschechten Chiemgauer Pete und Phil („Eastside Express“) sowie Roman am Bariton-Sax blies ein starker Wind von der Lenggrieser Festbühne. Keine Frage, dass der Keller Steff seine Fans schnell auf 180 hatte. Natürlich durften auch die bekannten Hits nicht fehlen und auf seine Frage „Bist narrisch?“ tönte ihm ein Hundertfaches „Naaaa“ entgegen, wie das Publikum auch das „Kaiblziagn“ mit einem lautstarken „Muhhhh“ quittierte.

„Quetschn-Synthi-Pop mit Dialektgesang“

Als gegen halb elf Uhr die „Folkshilfe“ die Bühne erklomm, leerten sich große Teile des Festzelts zusehends, sodass während des Konzerts eigentlich nur noch der Stehbereich vor der Bühne gut besetzt war. Paul Slaviczek an der Gitarre, Gabriel Fröhlich am Schlagzeug und Florian Ritt mit seiner steirischen Harmonika beschreiben ihr Genre selbst als „Quetschn-Synthi-Pop mit Dialektgesang“ und vereinen damit verschiedene klassische Genres. Diese Bezeichnung rührt daher, dass im Bassteil von Ritts Steirischer ein Synthesizer eingebaut ist.

Mit dem Stil der „Folkshilfe“ konnten sich nicht alle Besucher anfreunden. © ESC

Sound zündet nur bei eingefleischten Fans

Impulse aus HipHop, Songwriter und Techno werden in den Songs der „Folkshilfe“ verarbeitet, zusammen mit Popmusik und etwas Schlager. Gekrönt wird das Ganze durch den oberösterreichischen Dialektgesang und den Synthesizer-Harmonika-Bass von Florian Ritt. Auch wenn die Band allgemein als Popgruppe geführt wird, vereint sie so viele unterschiedliche Genres, dass sie ihren eigenen Stil begründet hat und nicht in eine Schublade zu stecken ist.

Die drei Musiker gaben sich auch alle Mühe, ihr Publikum auf Touren zu bringen, allerdings zündete das höchstens bei ihren Hardcore-Fans, die in beträchtlicher Anzahl angereist waren. Der große Rest des Isarwinkler Publikums beschränkte sich auf leichtes Wippen im Takt. Es war halt nicht das, was man sich hierzulande unter Bierzeltmusik vorstellt.

