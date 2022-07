Gas mit Bremse verwechselt: Audi fährt steile Böschung hinab und prallt gegen Baum

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Wagen prallte nahe der B13 gegen einen Baum © ASD SChwan

Weil sie das Gas mit der Bremse verwechselte, verursachte eine 82-Jährige einen Unfall. Der Wagen fuhr eine steile Böschung hinab und prallt gegen einen Baum.

Lenggries - Glück im Unglück hatten die beiden Insassen eines Wagens bei einem Unfall in Lenggries. Zwar entstand am Auto Totalschaden, das Paar blieb aber unverletzt. Nach Angaben der Polizei parkten eine 82-jährige Frau aus Magdeburg und ihr Lebensgefährte am Mittwochnachmittag am Parkplatz „Radlbrücke“ an der Bundesstraße 13, um eine Rast zu machen.

In fast neuem Audi Bremse mit dem Gas verwechselt

Als die Magdeburgerin wieder losfahren wollte, verwechselte sie bei dem fast neuen Audi allerdings das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge überfuhr der Wagen erst eine massiv einbetonierte Hinweistafel vom Landesamt für Umweltschutz und fuhr dann eine steil abfallende Böschung hinab.

Am Wagen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden

Dort prallte das Fahrzeug nach etwa 20 Metern gegen einen massiven Baum. Da beide Insassen angeschnallt waren, blieben sie laut eigener Aussage am Unfallort unverletzt. An dem Audi allerdings entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die Bergung des Wagen gestaltete sich schwierig und wurde von einem Tölzer Unternehmen übernommen.

