Tauziehen bei der Lenggrieser Festwoche: „5 gegen Willi“ sind am stärksten

Gesamtsieger: „5 gegen Willi“ holte sich Platz eins vor „Gasslers Gmusch 2416“ und „Durschtige Fisch“. © Ewald J.Scheitterer

13 Mannschaften traten beim traditionellen Tauziehen der Lenggrieser Landjugend an, unter ihnen vier Damenteams. Bei dem Gaudi-Wettbewerb ging hoch her.

Lenggries – In Sachen Publikumszuspruch hat der Terminwechsel beim traditionellen Tauziehen im Lenggrieser Festzelt vom Sonntagnachmittag auf den Donnerstagabend keinesfalls geschadet. Gut gefüllt war das Bierzelt diesmal auch am Wochentag, als sich 13 Mannschaften um die zumeist flüssigen Preise bewarben. Darunter waren auch vier reine Damenmannschaften, die statt mit fünf Personen wie die Herren mit sieben ziehen durften. Als Schiedsrichter fungierten bei dem Wettbewerb, den die Katholische Landjugend Lenggries organisiert hatte, erneut die beiden Festwirte Michael und Peter Gascha. Mit am Start war dieses Jahr die Firmenmannschaft „Hohenreiters Vollservice“ aus Greiling, angeführt von Wolfi Hohenreiter. „Meine zwei Buben Christian und Wolfgang haben gemeint wir müssen bei der Gaudi mitmachen –und da muss ich alter Depp halt auch mitmachen. Wenn wir heute weit kommen, dann ist das natürlich schön. Wenn nicht, ist es auch okay. Hauptsache die Gaudi stimmt.“

Die stärksten Damen waren die „Wegscheider Bindermadln“ auf Platz sechs. © Ewald J.Scheitterer

Das war auch für die Damenmannschaft aus Lenggries und Gaißach mit dem Namen „Heldinnen ohne Strumpfhosen“ das erklärte Ziel. „2022 sind wir noch mit Strumpfhosen angetreten“, berichtete Teamsprecherin Juliana. Am Ende siegte Titelverteidiger „5 gegen Willi“ vor „Gasslers Gmusch 2416“ und „Durschtige Fisch“. Als beste Damenmannschaft durften sich die „Wegscheider Bindermadln“ über Platz sechs freuen.

