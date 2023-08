Fachklinik Lenggries: Über 70 Stellen sind betroffen - Mitarbeitern wird vorerst nicht gekündigt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mehr als 70 Arbeitskräfte sind in der Lenggrieser Fachklinik beschäftigt. © Pröhl/Archiv

Über 70 Arbeitskräfte würden mit Schließung der Lenggrieser Fachklinik ihren Job verlieren. Für den Moment wird ihnen aber noch nicht gekündigt.

Lenggries – Wie berichtet muss die Lenggrieser Fachklinik für geriatrische Rehabilitation mit 60 Plätzen Ende des Monats schließen, nachdem das Landratsamt die Erlaubnis zum Betrieb einer Privatkrankenanstalt widerrufen hat. Ausschlaggebend sind „gravierende Mängel“ in der Pflege und in anderen Bereichen, wie das Landratsamt am Montag mitgeteilt hatte.

Am Dienstag gab es nun eine Personalversammlung in der Klinik. Gekündigt wird den über 70 Mitarbeitenden dem Vernehmen nach momentan aber nicht. Wie eine mögliche Lösung aussehen könnte, dazu gab es keine konkreten Aussagen.

Lenggrieser Fachklinik muss schließen: „Es tut dem Oberland nicht gut, wenn die Plätze wegfallen“

Auch Landrat Josef Niedermaier lässt sich nicht genau in die Karten schauen. Nur so viel: „Eine Rehaklinik an dieser Stelle ist absolut notwendig. Es tut dem Oberland nicht gut, wenn die Plätze wegfallen“, sagt er auf Anfrage. Das Gebäude sei geeignet. Und wenn die Klinik „vernünftig betrieben wird“, könne jederzeit wieder eine Betriebsgenehmigung beantragt werden, sagt der Landrat. Er macht aber auch kein Hehl daraus, dass es in der jetzigen Form nicht weitergehen kann.

Geltende Vorschriften, medizinische und pflegerische Qualitätsstandard müssten eingehalten werden, betont Niedermaier. Manche Themen mögen vielleicht am Fachkräftemangel liegen. „Aber wenn dadurch die notwendige Qualität nicht eingehalten werden kann, muss der Betreiber handeln und eventuell die Belegung zurückfahren. Wollte man diese Qualitätsstandards verändern, muss die große Bundespolitik ran. Das kann und darf nicht die Kontrollbehörde Landratsamt machen.“

Schließung der Lenggrieser Fachklinik: Auch Bürgermeister hofft, dass eine Lösung gefunden wird

Für die Mitarbeiter sei die aktuelle Situation „natürlich schwierig“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher auf Anfrage. Für viele sei ein wohnortnaher Arbeitsplatz wichtig. Über das Verfahren des Landratsamts sei er bereits vor einiger Zeit informiert worden – und auch über die Missstände. Nach seinen Informationen sei der Schritt, die Schließung anzuordnen, unumgänglich gewesen. „Über allem muss das Wohl der Patienten stehen.“

Allerdings wäre auch für Klaffenbacher der Erhalt der 60 Betten in der geriatrischen Reha durchaus wichtig. „Die sind sehr gefragt.“ Daher werde die Gemeinde „das Gespräch mit dem Eigentümer der Immobile suchen, um möglichst zügig eine Nachfolgenutzung zu finden“. Dabei sind die Möglichkeiten begrenzt: Der Bebauungsplan sieht an dieser Stelle nur Vorsorge- und Rehaeinrichtungen vor.

Lenggrieser Fachklinik wird geschlossen: Weiteres Kapitel in einer wechselvollen Geschichte des Hauses

Die Zwangsschließung ist ein weiteres Kapitel in der wechselvollen Geschichte der Immobilie. 2013 hatte die Tölzer Asklepios-Stadtklinik GmbH die Fachklinik gekauft. 2014 wurde sie in ein Zentrum für geriatrische Reha mit 95 Betten umgewandelt – eine der „größten geriatrischen Einrichtungen Bayerns“, hieß es damals. Im Januar 2017 der Schock: Asklepios verlagerte das Angebot nach Tölz und schloss den Standort Lenggries am 30. Juni. Die Ankündigung der Schließung traf das Personal damals völlig unvorbereitet.

Die Liegenschaft wurde an das Immobilienkonsortium „Bergweg 21 Immo GmbH & Co. KG“ verkauft. Die vermietete das Gebäude Ende 2018 an die „Gesundheitsbetriebe Isarwinkel GmbH“, die im Februar 2019 die Fachklinik für geriatrische Rehabilitation eröffnete. Mehrheitsgesellschafter ist die „Auctus Capital Partners AG“. Ihr dürfte auch an einem Weiterbetrieb der Klinik liegen. Die Liegenschaft wurde übrigens noch ein weiteres Mal verkauft. Ebenfalls 2019 stieg ein auf Gesundheitsimmobilien spezialisierter französischer Immobilienfonds ein.

