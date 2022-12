Gemeinde Lenggries: Stromkosten verdreifachen sich

Vorschau auf 2023

Die Gemeinde Lenggries wird im kommenden Jahr bei den Stromkosten tief in die Tasche greifen müssen. Laut Bürgermeister Stefan Klaffenbacher werden sie sich verdoppeln bis verdreifachen. Es hätte aber auch noch schlimmer kommen können.

Lenggries – Normalerweise beteiligt sich die Gemeinde Lenggries an der gemeinschaftlichen Stromausschreibung, die die Kubus GmbH in Kooperation mit dem bayerischen Gemeindetag Kommunen und Zweckverbänden anbietet. Das war auch für die Jahre 2023 bis 2025 der Plan. Allerdings gab es für das Los, das auch die Lenggrieser umfasste, keine Angebote. „Deshalb mussten wir eine Übergangslösung für 2023 finden“, sagte Kämmerer Michael Wenig in der jüngsten Sitzung des gemeindlichen Hauptausschusses.

Die drei größten Verbraucher werden von einem regionalen Anbieter versorgt

Die Gemeinde machte sich schließlich selbst auf die Suche nach einem passenden Stromanbieter. Die drei größten Verbraucher – Schule/Schwimmbad, Kläranlage und die Wasserpumpstation in Leger – würden im kommenden Jahr von einem regionalen Anbieter versorgt, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Mit 750 000 Kilowattstunden geht etwa die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs auf das Konto dieser drei Einrichtungen. „Mit den anderen Abnahmestellen fallen wir in die Grundversorgung zurück“, erklärte der Bürgermeister. Für die drei größten Verbraucher sei das aber keine Option gewesen, so Klaffenbacher.

Gemeinde rechnet mit einer Million an Stromkosten - statt bisher 350.000 Euro

Insgesamt muss die Gemeinde für den Strom jetzt deutlich tiefer in die Tasche greifen. „Es wird um das Zwei- bis Dreifache teurer“, sagt Klaffenbacher. Allerdings „kommt ab Januar noch der Preisdeckel“, hier müsse man sehen, wie entlastend der sich auswirke.

Bürgermeister: „Insgesamt sind wir aber noch mit einem blauen Auge davon gekommen“

So oder so ist die finanzielle Belastung hoch. Plante die Gemeinde bislang bei den Stromkosten mit 350 000 Euro pro Jahr, geht man nun für das kommende Jahr von 800 000 Euro bis zu einer Million Euro aus – und das in einem Haushalt, der ohnehin wenig Spielraum hat. „Insgesamt sind wir aber noch mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt der Bürgermeister. Tatsächlich erwies es sich im Nachgang als Segen, dass die Gemeinde bei der gemeinsamen Ausschreibung von Kubus nicht zum Zug kam. Denn dort seien bei anderen Vergaben an Kommunen deutlich höhere Preise gehandelt worden, sagte der Bürgermeister in der Sitzung.

Hoffen auf bessere Preise bei der nächsten Strom-Ausschreibung

Klaffenbacher hofft nun, dass der Zenit überschritten ist – und es für die Jahre 2024 bis 2026 wieder über die Bündelausschreibung von Kubus gelingt, ein gutes Angebot zu bekommen. Die Beteiligung beschloss der Hauptausschuss in seiner Sitzung einstimmig. Ausgeschrieben wird wie zuletzt auch 100 Prozent Ökostrom – und zwar ohne Neuanlagenquote. Letzteres enge den Bieterkreis zu sehr ein, sagte Kämmerer Wenig in der Sitzung. Bei Ökostrom mit Neuanlagenquote stammt ein Anteil von mindestens 50 Prozent des gelieferten Stroms pro Jahr aus Neuanlagen, die nicht älter als vier Jahre (Windenergie, Energie aus Biomasse, solare Strahlungsenergie) beziehungsweise nicht älter als sechs Jahre (Wasserkraft und Geothermie) sein dürfen.

