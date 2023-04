Gemeinderat Lenggries diskutiert über den Wolf: „Schutzstatus ist lange überholt“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Über den Wolf und die Notwendigkeit eines erleichterten Abschusses diskutierte der Lenggrieser Gemeinderat. Kabinett macht Weg frei für Abschuss © Julian Stratenschulte/dpa

Der Wolf war Thema im Lenggrieser Gemeinderat. Der Beschluss des Gremiums ist ein weiterer kleiner Baustein auf dem Weg zum angepeilten Ziel, den Schutzstatus des Wolfs zu senken.

Lenggries – Das Thema Wolf hatte am Montag zahlreiche Zuhörer in die Sitzung gelockt. Derzeit genießt der große Beutegreifer noch einen strengen Schutzstatus. Dabei lebten im vergangenen Jahr bereits 161 Wolfsrudel in Deutschland. Vor zehn Jahren waren es nur 14. „Der Schutzstatus ist lange überholt. Vor allem, wenn man beachtet, dass die Population jährlich um 30 Prozent wächst“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Im Nachbarlandkreis Garmisch-Partenkirchen könne man beinahe täglich sehen, was er Wolf anrichte. Es gebe umfangreiche Angriffe auf Nutztiere – selbst auf den unmittelbaren Hofflächen. Über kurz oder lang werde das dazu führen, dass Almflächen nicht mehr bestoßen werden. Die Flächen, die jetzt ein hoher Artenreichtum auszeichnet, eben weil sie durch Beweidung freigehalten werden, verbuschen. Verschiedene Tier- und Pflanzenarten verlieren ihren Lebensraum.

„Wir wollen uns wehren, nicht den Wolf ausrotten“

Der Schutzstatus des Wolfs ist eigentlich kein Thema, über das ein Gemeinderat entscheiden kann. Das gilt genauso für den Kreistag, der sich demnächst mit einem gemeinsamen Antrag von CSU und Freien Wählern befassen wird. Den Kommunalpolitikern geht es aber darum, möglichst großen Druck auf die Entscheidungsträger auf Bundes- und europäischer Ebene aufzubauen, um den Schutzstatus zu senken und den Abschuss zu erleichtern. „Wir wollen uns wehren können, nicht den Wolf ausrotten“, sagte CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner. Es gebe auch für Rot- und Rehwild Abschusspläne, die jedes Jahr erfüllt werden müssen – „ohne dass die Tiere ausgerottet werden“. Nichts anderes als solche Managementpläne wolle man auch für Wolf und Bär.

In Lenggries gebe es 60 Almbauern, die auf 64 Almen auftreiben. Diese Gebiete dürfe man nicht dem Wolf überlassen, so Wasensteiner. Herdenschutzhunde, Zäune oder das tägliche Abtreiben in einen Nachtpferch – all das seien keine realistischen Lösungen. Und sein Hiata habe „richtig Angst“, bekräftige Stefan Heiß (FWG). Dabei gehe es nicht nur um die Risse selbst. Selbst wenn die Tiere nur durch einen Wolf aufgescheucht werden, könnten sie sich in ihrer Panik verletzen oder in unwegsamem Gelände den Tod finden. „Die Tiere springen überall hinunter.“

Auch Grüne tragen Wolfs-Antrag mit

Roman Haehl (Grüne) sieht ebenfalls Probleme mit dem Wolf in „unserer dicht besiedelten Region“. Aber ein wenig hadere er damit, dass sich das Gremium mit einem Thema befasst, über das man lokal nicht entscheiden könne. Und der Zeitpunkt „kurz vor der Landtagswahl“ verwundere ihn auch. Dennoch könne er das mittragen. Das galt auch für Grünen-Fraktionschefin Daniela Werner. Sie wünschte sich in der allgemeinen Diskussion aber „eine Versachlichung und weniger Bierzeltpropaganda“.

Sabine Gerg (SPD) sah es schon auch so, „dass es nicht machbar ist, dass sich der Wolf hier etabliert“. Allerdings tue sie sich schwer damit, über so etwas Weitreichendes wie die Absenkung eines Schutzstatus’ zu diskutieren, ohne alle Fakten zu kennen. „Ich bin voll auf der Seite der Almbauern. Aber mir fehlen Infos.“ Sie hätte sich im Gemeinderat eine umfassendere Information durch Fachleute gewünscht. Das sah Andreas Wohlmuth (FWG) völlig anders: „Jäger, Hiata, Almbauern. Die Fachleute sind doch alle hier“, sagte er mit Blick in die Runde.

Kabinett macht Weg frei für Abschuss

Gegen die Stimme von Gerg beschloss das Gremium, den Kreistagsantrag zu unterstützen – und auch den Antrag des Garmischer Landrats Anton Speer auf Errichtung eines Weideschutzgebiets und auf erleichterte Entnahme des Wolfs. Für Letzteres hat das bayerische Kabinett am Dienstag den Weg frei gemacht. Sobald es einen Riss gibt, soll in dem Gebiet ein Abschuss möglich sein. Die Landratsämter bekommen laut Ministerpräsident Markus Söder die Möglichkeit, über den Abschuss selbstständig zu entscheiden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.