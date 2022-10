Aufführung mit geschnitzten Figuren: Jakobus wird in Lenggries in Szene gesetzt

Teilen

Die Geschichte umfasst die Lebensstationen von Jakobus dem Älteren und Johannes von ihrer Kindheit an, als sie vom Wirken Jesu hören. Hier die Szene mit Jesus am Ufer, als er die Fischerssöhne Jakobus und Johannes auffordert, ihm nachzufolgen („Die Berufung“). Vater Zebedäus bleibt allein zurück. Als Bildkulisse für den See Genezareth dient hier der Starnberger See. © Veronika Braun

Mit ungewöhnlichen Aufführungen mit geschnitzten Figuren, Live-Lesung und Musik hat Georg Willibald schon mehrmals für Aufsehen gesorgt. Jetzt widmet er sich der Geschichte des heiligen Jakobus.

Lenggries – Schnitzer Georg Willibald wird erneut mit Figuren kreativ: Diesmal steht die Lebensgeschichte von Jakobus dem Älteren im Mittelpunkt. Zusammen mit 15 Laiensprechern wird sie am 14. Oktober vor besonderer Bildkulisse in der Lenggrieser Pfarrkirche aufgeführt.

Die Bibel berichtet viel über Jakobus den Älteren: Er zählt zu den zwölf Aposteln Jesu Christi und zusammen mit seinem Bruder Johannes zu den erstberufenen Jüngern, die Jesus an besonderen Ereignissen seines Lebens teilnehmen lässt. Es ist auch überliefert, dass Jakobus und Johannes wegen ihrer ungestümen und impulsiven Wesensart von Jesus den Beinamen „die Donnersöhne“ erhielten.

Aufführung zum Leben von Jakobus und Johannes in Lenggries

Vor allem die Person des Jakobus, einer der bekanntesten Heiligen überhaupt, weckte schon vor längerer Zeit das Interesse von Georg Willibald aus Lenggries. Die Schilderungen in der Bibel und manche Legenden, die sich um den außergewöhnlichen Lebenslauf des Jakobus gebildet haben, ließen Willibald nicht mehr los – er beschäftigte sich intensiver mit diesem Thema. Immerhin ist Jakobus ja auch der Lenggrieser Kirchenpatron. Und weil der „Aschenloher Schorsch“, wie er in seinem Umfeld genannt wird, gerne kreativ tätig ist, hat er den Werdegang seines Protagonisten szenisch anhand von handgeschnitzten Figuren und mit einem dazugehörigen selbst geschriebenen Text nachvollzogen.

Die Geschichte umfasst die Lebensstationen von Jakobus und Johannes von ihrer Kindheit an, als sie vom Wirken des Predigers hören, bis hin zu ihrer Aussendung, wobei aber der Kreuzweg und die Kreuzigung Jesu ausgenommen sind. Insgesamt 50 jeweils 25 Zentimeter große Figuren sind dazu im Zeitraum von einigen Jahren in der Schnitzwerkstatt von Willibald entstanden.

Starnberger See als Kulisse für den See Genezareth

Um sie möglichst authentisch aussehen zu lassen, wurden sie von Hubert Demmel farbig gefasst. Die mit den Figuren dargestellten Szenen sollten ebenso lebensnah wirken, weshalb als Kulisse für die optische Fixierung per Kamera je nach Handlung geeignete Plätze draußen in freier Natur gesucht wurden. „Sie zu finden, ist gar nicht so einfach“, sagt Willibald.

Zusammen mit Fotografin Vroni Braun war er dazu an verschiedensten Orten gewesen. Das überlieferte Geschehen am See Genezareth zum Beispiel – Jakobus und Johannes waren Fischerssöhne – wurde am Starnberger See nachgestellt.

Aus den in Reihenfolge gebrachten Bildern und dem Text wird nun am Freitag, 14. Oktober, in der Lenggrieser Pfarrkirche eine Aufführung der „Lebensgeschichte von Jakobus, dem Älteren“. Damit der „wie im richtigen Leben“ und in bayerischem Dialekt verfasste Inhalt auch theologischen Erkenntnissen standhalten kann, war es dem Autor ein großes Anliegen, sein Werk fachlich „absegnen“ zu lassen. Unverzichtbar für die Präsentation, bei der die Fotos auf eine Großleinwand projiziert werden, sind natürlich die 15 Laiensprecher, die den Figuren ihre Stimme geben und die Darstellungen lebendig werden lassen.

Laiensprecher proben seit Mitte August

Seit Mitte August proben die Sprecher Einsätze und Rhetorik. Bei der Aufführung in der Kirche werden sie nicht zu sehen sein: Da ist ihr Platz oben auf der Empore, wo die erforderlichen Mikrofone aufgebaut werden. Die musikalische Untermalung übernimmt Alexander Pointner an der Orgel.

Für Willibald ist es nicht das erste Spiel dieser Art: In ähnlicher Weise hat er in der Vergangenheit die Legende von der Heiligen Nacht, einen großen Almabtrieb und die Tiergeschichte von Braunelle und Braunäugl vor jeweils großem Publikum gezeigt (wir berichteten). Sein jetziges Thema passt gut zur 300-Jahr-Feier der Lenggrieser Kirche, die er deshalb als Veranstaltungsort angefragt hat.

Die Besucher müssen keine ausgeprägten Bibel-Kenntnisse haben, so Willibald. Gerne möchte er auch die Jugend einladen. Besonders freut ihn die große Motivation seiner „Mitspieler“ und Helfer: „Ohne sie wäre das Ganze ohnehin nicht möglich.“

Weitere Infos

Die Aufführung in der Lenggrieser Pfarrkirche am Freitag, 14. Oktober, beginnt um 20 Uhr und dauert etwa bis 21.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Renovierung der Pfarrkirche sind erwünscht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Von Rosi Bauer