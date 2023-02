Gesichteter Auerhahn ist nicht der Wanderer-Schreck von der Lenggrieser Hütte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ist wahrscheinlich nicht „Franz Josef“: der jetzt in Lenggries gesichtete Auerhahn. © Beck/Bossert

Seine Schwanzfedern verraten es: Der jetzt in Lenggrieser gesichtete Vogel ist zu jung, um der 2021 umgesiedelte Auerhahn und Wanderer-Schreck „Franz Josef“ zu sein.

Lenggries – Der Auerhahn, der seit Längerem immer wieder im bebauten Bereich von Lenggries gesichtet wird (wir berichteten), bewegt die Gemüter. Am Donnerstagabend befasste sich auch das Bayerische Fernsehen in seiner Sendung „quer“ mit der Frage, ob es sich bei dem Hahn um eben jenen handelt, der 2021 den Bereich an der Lenggrieser Hütte zu seinem Balzplatz deklariert und immer wieder Wanderer attackiert hatte. Am Ende war der vom beständigen Verteidigen erschöpfte und gestresste Vogel in eine ruhige Ecke im Mangfallgebirge umgesiedelt worden.

Das ist „Franz Josef“, der jetzt im Mangfallgebirge lebt. © Beck/Bossert

Schwanzfedern weisen einen weißen Saum auf - das ist nur bei einjährigen Hähnen so

Und dort ist er auch immer noch – zumindest ist er nicht nach Lenggries zurückgekehrt. Davon ist Florian Forstner überzeugt. Im Garten des Försters sitzt der Auerhahn des Öfteren, „in friedlicher Absicht“, wie er betont. Daher konnte der Lenggrieser einen recht genauen Blick auf das Tier werfen. „Die Zeichnung seiner Federn weist ihn eindeutig als einjährigen Hahn aus.“ Nur bei diesen hätten die Schwanzfedern einen weißen Saum.

Derzeit knabbert das Tier mit Vorliebe an den Knospen des Apfelbaums

Dass einjährige Hähne außerhalb der Balzzeit die Nähe zum Menschen suchen, sei zwar selten, „wurde anscheinend aber immer mal wieder beobachtet und hat nichts mit den balztollen Hähnen zu tun, die auch Menschen angreifen können“, so Forstner. Er hofft allerdings trotzdem darauf, dass sich das Tier im Frühjahr doch wieder in seinen natürlichen Lebensraum, den lichten Bergwald, zurückzieht. Denn derzeit knabbert der Auerhahn mit Vorliebe an den jungen Knospen von Forstners Apfelbaum.

