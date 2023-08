Gleitschirm fliegt in Sessellift: Mann schwer verletzt

Von: Christiane Mühlbauer

Das Brauneck ist bei Gleitschirmfliegern sehr beliebt. © Symbolfoto: Arndt Pröhl

Ein schwerer Unfall mit einem Gleitschirm hat sich am Sonntagmittag am Brauneck ereignet.

Lenggries - Wie die Tölzer Polizei berichtet, geriet ein Lenggrieser (41) nach seinem Start an der Garlandbergstation aufgrund zu geringer Flughöhe in das Seil des Sessellifts. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Trotz seiner schweren Beinverletzungen gelang es dem Piloten noch, bis ins Tal zu fliegen und eine Notlandung am Landeplatz zu absolvieren. Dort wurde er durch die Kräfte der Lenggrieser Bergwacht versorgt und anschließend mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden, der Sessellift ist derzeit außer Betrieb.

