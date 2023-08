Gleitschirm-Unfall am Brauneck: Münchner (52) stürzt 10 Meter in die Tiefe

Von: Andreas Steppan

Bei Gleitschirmfliegern ist das Brauneck sehr beliebt. Am Mittwoch (16. August) kam es dort zu einem schweren Unfall. (Symbolfoto) © Arndt Pröhl

Bei einem Absturz mit dem Gleitschirm trug am Mittwoch ein 52-jähriger Münchner schwere Verletzungen davon. Gestartet war er am Garlandhang am Brauneck.

Lenggries - Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde am Mittwoch ein Gleitschirmflieger, der am Brauneck abstürzte. Nach Angaben der Polizei war der Münchner gegen 12 Uhr vom Garlandhang aus gestartet.

Als Grund für den Absturz nennen die Beamten einen Strömungsabriss durch Überbremsen. Dadurch sei der Mann etwa zehn Meter in die Tiefe gefallen.

Gleitschirmflieger stürzt nach Start am Brauneck ab

Die Bergwacht Lenggries kam dem 52-jährigen Münchner kurze Zeit später zu Hilfe und übernahm die Erstversorgung. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn zum Unfallkrankenhaus in Murnau.

Am Gleitschirm entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

