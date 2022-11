Gleitschirmpiloten bleiben im Baum hängen: Lenggrieser Bergwacht im Einsatz

Mit Baumsteigeisen gelangten die Bergretter an den verhedderten Gleitschirm. © Bergwacht Lenggries

Zu vier Einsätzen wurde die Lenggrieser Bergwacht am vergangenen Wochenende gerufen. Zweimal ging es um Gleitschirmpiloten in Not.

Lenggries - Am Samstag erreichte die ehrenamtlichen Retter gegen Mittag die erste Einsatzmeldung. „Eine unerfahrene Gleitschirmfliegerin musste im Bereich der Waxensteinabfahrt auf einer Lichtung notlanden“, berichtet Bergwacht-Sprecherin Lina Feile. Beim Landemanöver verfing sich der Schirm in einem Baum. Die 49-Jährige aus Paderborn war unverletzt und rief die Bergwacht zu Hilfe, da sie ihren Schirm, der in etwa vier Metern Höhe hing, nicht selbst aus dem Baum befreien konnte. Zwei Retter stiegen mit Baumsteigeisen auf und holten das Sportgerät aus den Ästen. Die Pilotin wurde nach Lenggries zu ihrem Auto gebracht.

Nordwind treibt Gleitschirmpiloten in einen Baum

Auch am Sonntag landete ein Gleitschirmflieger unfreiwillig in einem Baum. Gegen 12 Uhr flog ein Münchner am Waxenstein knapp über den Berg und verfing sich durch den Nordwind in einem kleinen Baum – „glücklicherweise kurz bevor das Gelände abbricht und es zirka 80 bis 100 Meter in die Tiefe geht“, so die Bergwacht. Der 33-Jährige zog sich eine Kopfplatzwunde und mehrere Schürfwunden zu. Die Einsatzkräfte holten den Schirm aus dem Baum und fuhren den Verletzten ins Tal. Dort begab er sich selbst ins Krankenhaus.

Zerrung am Bein, Verletzung am Sprunggelenk

Um 14.30 Uhr hatte sich dann ein Mann eine Zerrung am Bein zugezogen und wurde von den ehrenamtlichen Rettern ebenfalls ins Tal gebracht. Der letzte Einsatz am Sonntag ereignete sich nur wenige Minuten später. Auf der Forststraße am Roßstein in Richtung der Roßsteinalmen, hatte sich ein Mann am Sprunggelenk verletzt. Die Einsatzkräfte der Bergwacht brachten den Patienten direkt in die Klinik, da zu diesem Zeitpunkt kein Krankentransportwagen verfügbar war.

