Gnadenfrist für den Lenggrieser Sommermarkt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Für den Lenggrieser Sommermarkt soll ein neues Konzept gefunden werden. © . esc/Archiv

Der Lenggrieser Sommermarkt findet heuer noch einmal in ihrer bisherigen Form am ersten Juli-Sonntag statt. Die Gemeinde sicht ein neues Konzept.

Lenggries – Das Ende des Lenggrieser Herbstmarkts wurde vom Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr besiegelt. In der jüngsten Sitzung des Gremiums ging es nun einmal mehr um die Frage, ob der Sommermarkt am ersten Juli-Sonntag noch fortgeführt werden soll.

Die Qualität der angebotenen Waren sei gesunken, die Attraktivität habe dadurch gelitten, was zu einem Rückgang der Besucherzahlen geführt hatte, zählte Rathaus-Geschäftsführer Tobias Riesch die bekannten Gründe auf, warum auch der Sommermarkt auf der Kippe steht. Bereits im August 2022 hatte der Gemeinderat den Wirtschaftsbeirat damit betraut, ein zukunftsfähiges Konzept für einen Markt zu entwickeln. Auch dieses Gremium sieht das jetzige Konzept als überholt an. Stattdessen wird „eine Umwandlung in einen Kunst- und Handwerkermarkt mit überwiegend regionalen Produkten vorgeschlagen. Verstärkt soll insbesondere die Symbiose zwischen Ständen und den örtlichen Geschäften werden“, so Riesch.

Sommermarkt Lenngries: neues Konzeot gesucht

Dieser Grundidee entspricht im Prinzip genau das Flößerfest, das heuer für den 17. Juni – also zwei Wochen vor dem Sommermarkt – geplant ist. Es bietet wieder Vorführungen alter Handwerkstechniken, Markt- und Verkaufsstände, kulinarische Schmankerl aus der Region sowie Künstler und Kunsthandwerker. Das Problem: Weil der Aufwand für die beteiligten Vereine so groß ist, kann das Fest nur alle fünf Jahre stattfinden.

Für das Jahr 2024 laufen derzeit Gespräche mit dem Tourismusverein über eine Veranstaltung im Zusammenwirken der örtlichen Gastronomie, Vereine und Geschäfte. Hier gab es in der Vergangenheit das „Dorfessen“. Das sei zwar sehr beliebt, aber auch wetterabhängig gewesen. „Durch das neue Konzept will man die Veranstaltung auch ohne Sonne durchziehen können, in dem man die örtlichen Gaststätten einbindet“, so Riesch.

Feste und Märkte: Wechsel mit Wiederholungen in unregelmäßigen Abständen verwirrend

Also gibt es jetzt in einem Jahr das Flößerfest, im nächsten das „neue“ Dorfessen und im Jahr darauf den „alten“ Sommermarkt oder beides zusammen? Nein, so lasse sich das nicht verwirklichen, sagte Riesch. „Sowohl für Besucher als auch Aussteller wären Wechsel mit Wiederholungen in unregelmäßigen Abständen verwirrend.“ Zudem würden Marktkaufleute jährlich stattfindende Märkte bevorzugen, weil sich diese in ihrem Jahresprogramm besser planen ließen. Zu überlegen wäre aber, ob sich die vom Tourismusverein ab 2024 geplante Veranstaltung irgendwie mit dem Markt verbinden lasse. Damit soll sich nun erneut der Wirtschaftsbeirat befassen.

Konkret musste der Gemeinderat aber auch beschließen, ob der Sommermarkt heuer in seiner alten Form zwei Wochen nach dem Flößerfest stattfinden soll. Es gebe bereits Anfragen von Marktkaufleuten, sagte Riesch. Elisabeth Ertl (CSU) war dennoch skeptisch. Der Markt sei mittlerweile „total unattraktiv“. Vieles stehe und falle mit dem Angebot, das Kinder und Familien anspreche. „Sind unter den Anfragen der Kaufleute auch welche, die Spielzeug anbieten?“, wollte Ertl wissen. Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) verneinte. Man werde aber versuchen, hier noch Kontakt zu entsprechenden Händlern aufzunehmen. Ob man das auch schon mal über Fachzeitschriften versucht habe, wollte Michael Gascha (FWG) wissen. „Ja, aber die Resonanz war äußerst überschaubar“, sagte Klaffenbacher.

Klaffenbacher: „Riskant heuer abzusagen“

Daniela Werner (Grüne) wollte den Markt in seiner jetzigen Form eigentlich gar nicht mehr haben. „Wir haben ja schon gesagt, dass wir dieses Konzept nicht mehr wollen. Deshalb fände ich es nicht schlimm, wenn er nicht mehr fortgeführt wird“ – schon gar nicht zwei Wochen nach dem Flößerfest. Klaffenbacher sah das anders. Schaffe man den Markt jetzt ganz ab, bestehe vielleicht überhaupt kein Interesse mehr von Standlbetreibern, wenn es irgendwann ein neues Konzept gebe. „Ich finde es riskant, das heuer abzusagen“, sagte Klaffenbacher. Roman Haehl (Grüne) hatte eigentlich kein Problem damit, „den Markt jetzt ein Jahr noch so laufen zu lassen.“ Er regte an, regionale Händler anzuschreiben und zur Teilnahme aufzurufen. „Regional ist uns immer herzlich willkommen. Es ist halt nicht so einfach“, antwortete Klaffenbacher. Gegen die Stimmen von Ertl und Werner wurde beschlossen, den Markt heuer am ersten Juli-Sonntag in seiner üblichen Form stattfinden zu lassen.

