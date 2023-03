Gnädiges Urteil für Frau Holle: So beurteilen Skilehrer diesen Winter

Kinderkurs bei Neuschnee – eine seltene Situation in diesem Winter. © Demmel

Zunächst sah es nach einem recht schneereichen Winter aus - doch dann kam es anders. Der Tölzer Kurier hat Skilehrer am Brauneck gefragt, wie sie diese Saison beurteilen. Die Meinungen fallen unterschiedlich aus.

Lenggries – . Im Dezember legte sich eine weiße Decke über das Land, und die Skisportler freuten sich auf eine lange Saison. „Wir konnten an drei Tagen unsere interne Ausbildung bei guten Bedingungen am Brauneck abhalten“, erinnert sich Nicole Bergmann von der Skischule Brauneck am Draxlhang in Wegscheid. Doch dann kam ein Wärmeeinbruch, und die sicher geglaubte Unterlage schmolz dahin. „Ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei, aber an eine solche Situation kann ich mich nicht erinnern“, so Bergmann.

Kurse sind trotzdem nicht ausgefallen, vielmehr wurde der Unterricht für Gruppen zeitlich nach hinten verschoben. „Am 22. Januar ging es los, und seither war durchgehend guter Betrieb“, berichtet Bergmann. Entsprechend milde fällt ihr Urteil über den Winter aus. Die Realschullehrerin gibt ihm die Schulnote vier – also ausreichend.

Die Note „ausreichend“ gibt Nicole Bergmann von der Skischule Brauneck diesem Winter. © Demmel

„Wir können nicht klagen“

Die staatlich geprüfte Skilehrerin Denise von der Skischule Isarwinkel am Streidlhang ist noch gnädiger: „Zunächst war es natürlich ärgerlich, dass die guten Voraussetzungen vom Dezember nicht Bestand hatten. Gut zwei Wochen in der Hauptsaison fehlen leider“, sagt sie. „Aber dann können wir nicht klagen.“ Als Grund dafür sieht sie auch die Beschneiung durch das Team vom Streidlhang und der Brauneck-Bergbahn. Alle Kollegen hatten gut zu tun: „Es gab sogar Tage, da wurden die Skilehrer knapp.“ Dabei machte die Skilehrerin auch die Feststellung: „Die Zahl der Erwachsenen bei den Anfängern hat deutlich zugenommen. Auch Wiedereinsteiger gehörten zu den Schülern.“ Ihr Resümee: „Die Leute waren froh, dass Skifahren möglich war. Alle hatten Spaß, waren gut drauf und ich konnte viele nette Gespräche führen.“ Von der Lehrerin für Mathe, Sport und IT bekommt die Skisaison die Schulnote zwei.

Einige Kurse in Achenkirch abgehalten

Alexandra Philipp, Leiterin der Skischule hiski in der alten Bergbahn-Talstation, schließt sich der Benotung an: „Natürlich war das anfängliche Hin und Her ärgerlich. Wir sind sogar bis nach Achenkirch zum Christlum ausgewichen. Flexibel sein war erforderlich.“ So musste auch nur ein einziger Kurs verschoben werden. Anders war es jedoch beim Langlaufen. „Da haben wird bisher nur an drei Wochenenden Kurse abhalten können“, bedauert Philipp. „Doch insgesamt sind wir tatsächlich noch recht gut weggekommen. Ich hoffe jetzt, dass es bis zum Saisonschluss so weitergeht“.

Liebt die Berge und den Schnee: Skilehrer Luis Rackow von der Skischule Michi Gerg. © Demmel

„Ich hätte gerne das ganze Jahr über Schnee“

„Ich hätte auch nichts dagegen, wenn das ganze Jahr über Schnee liegen würde, dann würde ich immer Skikurse geben“, sagt Luis Rackow von der Skischule Michi Gerg lachend – selbstverständlich mit einigen Pausen. „Manchmal war es nämlich ganz schon anstrengend, aber Spaß macht’s mir immer.“ Rackow kommt aus Engelskirchen in der Eifel, hat längere Zeit auch an der Ostsee gelebt. Berge, Schnee und die Natur faszinieren den gelernten Zimmerer. Ganz besonders freut ihn auch, dass Kinder sowie Erwachsene bei den Kursen viel Spaß haben und stets mit Begeisterung mitmachen. „Zu Beginn der Saison war es ganz schon kritisch. Da ging es haarscharf am Dichtmachen vorbei.“ Der Kurs mit einer Berliner Gruppe wurde sogar zum Spitzingsee verlegt. „Doch in den letzten Tagen war es super. Da bin ich sogar vor Kursbeginn auf das Brauneck gefahren. Tolle Pistenverhältnisse bei traumhaften Wetter, Skifahrerherz was willst du mehr?“ In dieser Woche geht es täglich weiter mit Gruppenunterricht. Rackow: „Da ist noch ganz schön was los. Aber ich freu’ mich drauf und hoffe weiterhin auf solch schöne Tage bis zum Ausklang des Winters, der so schlecht gar nicht war.“

