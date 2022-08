Grölen, klatschen, hüpfen: Melissa Naschenweg begeistert Lenngrieser Publikum

Teilen

Eine echte Senkrechtstarterin im volkstümlichen Musikmarkt ist Melissa Naschenweng. Ihre Harmonika hat sie mittlerweile fest im Rock’n’Roll eingebettet. © Ewald J.Scheitterer

Die Kärntner Volks-Rockerin Melissa Naschenweng begeisterte bei ihrem Auftritt auf der Lenggrieser Festwoche Klein und Groß.

Lenggries – Wer trägt eine pinkfarbene Lederhose und spielt auf einer pinken Diatonischen? Diese Frage können seit Montagabend wenigstens 1400 Isarwinkler spontan richtig beantworten. So viele hatten im Rahmen der Lenggrieser Festwoche das Konzert der Kärntner Volks-Rockerin Melissa Naschenweng miterlebt.

Die 32-jährige Kärntnerin aus dem Lesachtal hat sich seit nunmehr zwei Jahren als eine echte Senkrechtstarterin auf dem volkstümlichen Musikmarkt entpuppt. So war es auch kein Wunder, dass ihr Konzert im Festzelt der diesjährigen Lenggrieser Festwoche bereits seit Wochen ausverkauft war. Einprägsame Texte, Melodien zum Mitsingen und alles mit rockigen Rhythmen aufbereitet lautet Naschenwengs eher einfaches Erfolgsrezept, das viele Parallelen zur Musik des selbsternannten Volks-Rock’n’Rollers Andreas Gabalier aufweist.

Ohne Harmonika geht bei Naschenweg nichts

In nur drei Monaten hat ihr Nummer eins Chartalbum „Wirbelwind“ die Goldgrenze überschritten, dazu über 180 Auftritte im Jahr und YouTube-Klicks jenseits der 10 Millionen. Dabei will Melissa Naschenweng mit ihrem Lederhosen-Rock, den sie spielt und besingt weiter bodenständig bleiben. Das Lesachtal ist der Boden, wo die 32-Jährige herkommt, wo sie lebt, wo sie musikalisch vom Vater und Großvater sozialisiert wurde.

Ohne Harmonika geht da seit ihrer Kindheit nichts – auch weil sie die Harmonika mittlerweile fest im Rock’n’Roll eingebettet hat. Keine Frage, die meisten im Lenggrieser Publikum waren eingefleischte Fans nahezu aller Altersklassen, die die Hits textsicher mitgrölten. So dauerte es lediglich kurze Zeit, bis das ganze Zelt bereits zum zweiten Song mitklatschte, mithüpfte und begeistert „I steh auf Bergbauernbuam“ mitsang.

Dass Melissa Naschenweng da den richtigen Ton bei ihren Fans getroffen hatte, zeigte ihr Vortrag von „Opas Hit Medley“ auf der Diatonischen. Selbst das unverwüstliche „Trompetenecho“ der Oberkrainer oder der „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ wurden da begeistert gefeiert und anschließend hakten sich alle beim Nachbarn ein und sangen aus voller Leibeskraft „So ein Tag, so wunderschön wie heute“.

Eingefleischte Fans waren die meisten, die am Montag das Konzert der 30-Jährigen in Lenggries besuchten. © Ewald J.Scheitterer

Nicht vergessen wird diesen Tag vor allem die kleine Sarah, die von der Sängerin auf die Bühne geholt wurde und die dann zusammen mit Melissa Naschenweng ihr Lieblingslied singen durfte. Überhaupt bewies die Kärtnerin ein großes Herz für die Kinder unter ihren Fans. Die durften nämlich auf ein Podest neben der Bühne kommen und hatten da während der gesamten Show freien Blick auf die Volks-Rockerin, die knapp zwei Stunden lang über die Bühne fegte und die dicht gedrängte Zuhörerschar immer wieder zum Mitmachen animierte. Mit „Lederhosen-Rock“ und „Traktorführerschein“ – also all ihren Hits – ging’s so pausenlos dahin. Und natürlich gab’s am Ende auch noch einige Zugaben. Darunter noch einmal „I steh auf Bergbauernbuam“, denn bei diesem Schlager hatte sich Melissa Naschenwengs Publikum als besonders textsicher erwiesen.

Bei der Festwoche

steht am Mittwoch, 10. August, ab 12 Uhr Schnitzelessen für 7,90 Euro auf dem Programm (solange der Vorrat reicht). Beim Kindernachmittag sorgen Schaustelleraktionen für Unterhaltung der kleinen Besucher. Abends spielt die Party- & Showband „Tropical Rain“