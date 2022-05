Großer Tag für Schlegldorf: Spatenstich fürs Feuerwehrhaus

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Setzten den offiziellen ersten Spatenstich: (v. li.) Stellvertretender Kommandant Thomas Gerg, Kommandant Tobias Schlick, Vorstand Jakob Ertl, Planer Peter Gerg, Bürgermeister Stefan Klaffenbacher, Feuerwehr-Referent Andreas Wohlmuth, Kreisbrandmeister Anton Leeb, Kilian Willibald (Tiefbau), Baumeister Josef Baumgartner und Martin Sappl vom Technischen Bauamt. © Hans Demmel

Ein Millionen-Vorhaben der Gemeinde Lenggries ist auf den Weg gebracht. Beim Spatenstich für das Gerätehaus der Feuerwehr Schlegldorf wurde deutlich, warum der Neubau so wichtig ist.

Schlegldorf – Es war ein großer Tag für die Schlegldorfer Feuerwehr: Mit dem offiziellen ersten Spatenstich begannen die Bauarbeiten fürs neue Gerätehaus. 1,8 Millionen Euro hat die Gemeinde Lenggries dafür veranschlagt, hofft aber durch Eigenleistungen der Wehr auf eine deutliche Reduzierung.

Bisheriges Feuerwehrhaus in Schlegldorf hat 75 Jahre auf dem Buckel

Fast 75 Jahre hat das Schlegldorfer Feuerwehrhaus auf dem Buckel. Am 23. Juni 1947 hatte der Bau begonnen, drei Monate später war man fertig, wie Bürgermeister Stefan Klaffenbacher am Sonntag in Erinnerung rief. Ganz so schnell werde es dieses Mal sicher nicht gehen. „Aber nach 75 Jahren ist es Zeit für ein neues Haus“, sagte der Rathauschef.

Das wurde auch jedem bewusst, der beim Tag der offenen Tür einen Blick ins jetzige Feuerwehrhaus direkt an der Staatsstraße 2072 warf. Gerade einmal ein Fahrzeug passt in die Garage. Das muss im Einsatzfall herausgefahren werden, damit die Freiwilligen beim Anlegen der Einsatzkleidung, die seitlich in der Halle hängt, nicht mitten in den Abgasen stehen. Der Schulungsraum im Obergeschoss, der lange als Wohnung für eine vierköpfige Familie diente, ist viel zu klein, die gesamte Ausstattung des Gebäudes nicht mehr zeitgemäß.

Feuerwehrhaus Schlegldorf: Neubau in zwei Schritten

Der Neubau erfolgt in zwei Schritten. Los geht’s mit der Fahrzeughalle im hinteren Bereich des Grundstücks. Dort ist bereits alles soweit vorbereitet, dass diese Woche die Arbeiten starten können, so Klaffenbacher. Die gemauerte Garage wird drei Stellplätze für Einsatzfahrzeuge bieten. Für die gibt es eine Förderung in Höhe von rund 178.000 Euro. Daneben entsteht dann der Sozialtrakt mit Umkleiden, WCs, Büro und einem großen Schulungsraum samt Teeküche im Obergeschoss. Das Erdgeschoss wird auch hier gemauert, der erste Stock wird in Holzständerbauweise ausgeführt – „mit Holz aus dem Gemeindewald“, sagte Karl Ertl, Leiter des Technischen Bauamts. Auf dem Dach findet eine Fotovoltaikanlage Platz, geheizt wird mittels Luft-Wärme-Pumpe. Eine Änderung habe sich beim Sozialtrakt noch ergeben, sagte Klaffenbacher. Aufgrund eines günstigen Angebots habe man sich nun doch zu einer Unterkellerung entschlossen.

Verbunden werden die beiden Gebäude durch einen eingeschossigen Zwischenbau, der unter anderem eine Werkstatt beherbergen wird.

Lenggries veranschlagt für Neubau 1,8 Millionen Euro

1,8 Millionen Euro hat die Gemeinde für den Neubau veranschlagt. Hier seien aber noch keine Eigenleistungen der Feuerwehr eingepreist, sagte Klaffenbacher. Er sei zuversichtlich, dass sich dadurch die Ausgaben noch deutlich verringern.

Er nutzte den Spatenstich auch zum Dank – an Altbürgermeister Werner Weindl, der das Projekt mit angestoßen hatte, an die Feuerwehr, für die immer gute Zusammenarbeit, an alle, die den Bau unterstützen und auch an die Planer: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

Schlegldorf: „Wir bauen hier miteinand“

Dass es nun losgeht, freut euch Feuerwehr-Vorstand Jakob Ertl. Er warb um weitere Unterstützung. „Wir brauchen Euch alle“, sagte er zu den zahlreich erschienenen Bürgern. „Wir bauen hier miteinand.“ So könne es auch gelingen, die Gemeinde finanziell zu entlasten.

