Großfamilie vor 80 Jahren: „Wie die Orgelpfeifen“

Beim Stöbern in ihren Kindheitsfotos hat die Lenggrieserin Ursula Weidinger ein ganz besonderes Erinnerungsstück gefunden. Ein Bild von 1938 zeigt sie mit ihren damals acht Geschwistern. Dem Tölzer Kurier hat sie erzählt, welche Familiengeschichte hinter dem Foto steckt.

Lenggries– „Wie die Orgelpfeifen wachsen die Kinder des Stefflbauern in Holz daher.“ So stand es Ende September 1938 im Tölzer Kurier. Zu einem Foto von vier Buben in Lederhosen und fünf Mädchen mit Kittelschürzen auf einer Holzbank schrieb der damalige Redakteur: „Das Älteste ist 13 Jahre alt und das zehnte Kind, ein Mädchen von vier Wochen, liegt noch in der Wiege.“ Besagtes Mädchen namens Resi ist inzwischen 80 Jahre alt: Am 21. August feierte sie ihren runden Geburtstag.

Das schöne Familienfoto und den dazugehörigen Zeitungsausschnitt hat Ursula Weidinger, geborene Brandhofer, vor einigen Tagen gefunden, als sie ihre Kinder- und Jugendfotos anschaute. Die Lenggrieserin fand das Foto so nett, dass sie es dem Tölzer Kurier zukommen ließ – auch in der Hoffnung, damit ihrer jüngeren Schwester nachträglich noch eine Freude zum 80. Geburtstag zu machen.

Wie Ursula Weidinger berichtet, vergrößerte sich die Familie später noch weiter. „Zwei Schwestern sind noch 1940 und 1943 geboren“, sagt sie. Die Zeit mit ihren elf Geschwistern hat sie in schöner Erinnerung. „In dieser Zeit gab es überall noch viele Kinder, und es war nie langweilig.“ In der Großfamilie, die auf einem Bauernhof lebte, habe es immer viel Arbeit gegeben, man habe aber zum Beispiel auch viel zusammen musiziert. Süßigkeiten gab’s dagegen selten – schließlich hätten die Eltern alles zwölffach austeilen müssen. „Ich war zehn Jahre alt, als ich zum ersten Mal Schokolade probiert habe“, sagt Ursula Weidinger. Doch sie hatte nie das Gefühl, dass ihr etwas fehlte. Die Mutter selbst sei ein Einzelkind gewesen und habe sich immer gewünscht, mehr Kinder zu haben.

Von den zwölf Kindern seien noch fünf am Leben, berichtet Ursula Weidinger, die heute 84 ist. „Auf dem Foto von rechts leben sechs Geschwister und das kleinste Mädchen links nimmer“, schreibt sie in einem Brief an den Tölzer Kurier.